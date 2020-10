USA valimisi torpedeerivad e-kirjad, mida võimud seostavad Iraaniga, saabusid ka Eesti aadressilt

„Iraan püüab õõnestada USA demokraatlikke institutsioone, president Trumpi ja lõhestada riiki 2020. aasta valimiste eel,” öeldi augustis avaldatud luurehinnangus. Teatati ka, et Iraan jätkab ilmselt desinformatsiooni levitamist sotsiaalmeedias ja USA-vastase sisu levitamist.

Kuigi on teada, et riiklikult toetatud Vene häkkerid imbusid 2016. aastal USA valimisinfrastruktuuri, ei ole tõendeid, et Iraan oleks seda kunagi teinud. Pole ka teada, kuidas ametnikud nii kiiresti Iraanile osutasid.

Tegemist oleks esimese korraga, kui Iraan püüab valijate usaldust õõnestada. Iraani varasemad operatsioonid on olnud enamasti propaganda ja spionaaž.

Valijate hirmutamise operatsioonis kasutati nähtavasti osariigi valijate registeerimise nimekirjast saadud e-postiaadresse. Nimekirjad sisaldavad parteilist kuuluvust ja koduseid aadresse ning seal võivad olla ka e-postiaadressid ja telefoninumbrid.

Neid aadresse kasutati siis ilmselt laiaulatuslikuks rämpskirjade saatmise operatsiooniks. Saatjad väitsid, et saavad teada, millise kandidaadi poolt kirja saaja hääletab.

Forte kirjutas eile, et portaal Vice on saanud enda käsutusse ühe sellise kirja. Esmapilgul paistab, et see on saadetud aadressilt "info@officialproudboys.com". Kui asuda uurima ka saatja IP-aadressi, osutab see hoopis Eesti IP-le, mis viitab sellele, et saatjad võltsisid oma saatja real oma e-maili aadressi.

Kui minna otsinguga veelgi sügavamale, paljastub, et meilisõnumi saatnud hosti e-maili aadressiks on "vhost43553f0@avalik.koolibri.ee". Seega on tegemist Eesti kirjastuse Koolibri serverile viitava e-posti aadressiga, mille häkkerid on tõenäoliselt üle võtnud.