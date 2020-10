USA VALIMISED 2020 | Viirus sekkub poliitikasse. Milline president saaks Harrisest või Pence´ist?

Neljapäeval sai USA president Trump positiivse Covid-19 diagnoosi. Reedel vajas ta juba hapnikumasina abi ja viidi haiglasse. Paar päeva hiljem oli Trump tagasi Valges Majas, kinnitades, et viirust pole vaja karta. Kuidas toimunu Trumpi ja Joe Bideni kampaaniat mõjutab?

Lepiku sõnul olid viimased uudised enne Trumpi haigestumist talle pigem soodsad, kuna ülemkohtunik Ruth Bader Ginsburgile järetulija nimetamise protsess aitas konservatiividele meenutada üht peamist põhjust, miks nad presidenti toetavad. „Nüüd on jälle keskmes koroonaviirus, mis on kogu kampaania jooksul tema kõige nõrgem koht olnud,” ütles Lepik. „Ta tahab sellelt teemalt tähelepanu ära juhtida, ent olukorras, kus ta ise on endiselt haige, ei saa sellest teemast niisama lihtsalt lahti.”

Trumpi haigestumisega seoses on palju kriitikat saanud Valge Maja administratsiooni juht Mark Meadows, kes jagas presidendi tervise kohta vastukäivaid ütlusi ja jättis nakkusohust õigeaegselt teavitamata oma alluvad. Trump ise läks neljapäeval enne koroonatesti tulemuse äraootamist kampaania tuluõhtule sponsoritega kohtuma. „See oleks küll halb, kui sa maksad mitusada tuhat dollarit ja saad selle eest koroonaviiruse,” märkis Veermäe.

Lepik tõdes, et samuti novembris toimuvatel kongressivalimistel on paljud vabariiklased omamoodi kahvlis. „Nende koostöö Trumpiga on olnud pragmaatiline – meenutagem, et neli aastat tagasi ei olnud paljud vabariiklased väga altid tema selja taha tulema, kuna ta tegelikult ei esinda partei peavoolu ideesid,” ütles Lepik. „Aga kuna ta on nii valijaskonna seas nii erakordselt populaarne, ei saa parteijuhid oma põhivalijaga tülli minna. Aga nüüd, kus Trump võib-olla langeb, on tsentristlikest osariikidest pärit senaatorid suuresti kahvliks.” Lepik tõi näiteks Maine´i osariigi, kus Trumpi suhtes leige senaator Susan Collins leiab end kahe tule vahelt.

Kressa märkis, et Trumpi järel Covid-diagnoosi saanud Põhja-Carolina senaatorile Thom Tillisele tõid viimased päevad ka positiivsemaid uudiseid: nimelt sattus tema demokraadist konkurent äsja pikantsesse skandaali. Sellega on demokraatide lootus vabariiklastelt senat üle võtta saanud tagasilöögi, ehkki mujal paistavad šansid lootusrikkad.