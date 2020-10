USA presidendikandidaadid vastasid telesaadetes küsimustele: Trump ei mõistnud hukka totrat vandenõuteooriat, Biden põikles vastustest kõrvale

Küsimuste-vastuste saated televisioonis asendasid ära jäänud teise debati Trumpi ja Bideni vahel. Trumpi koroonaviirusega nakatumise tõttu pidi debatt toimuma virtuaalsena, aga Trump keeldus sellel osalemast, vahendab BBC News.

Televõrgu NBC saates, mis läks eetrisse Floridast Miamist, küsiti Trumpilt vandenõuteooria QAnon kohta, mille pooldajad usuvad, et Trump võitleb süvariigi eliidi vastu, kes on satanistid ning röövivad ja kuritarvitavad lapsi.

Kui moderaator Savannah Guthrie küsis Trumpilt, kas ta distantseerib end nendest, vastas Trump: „Ma ei tea QAnonist midagi.”

Guthrie ütles, et rääkis talle just sellest liikumisest, mille USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on määratlenud potentsiaalse terroriohuna.

„Ma ei tea sellest midagi, ma tean, et nad on väga pedofiilia vastu, nad võitlevad selle vastu väga tugevalt,” ütles Trump.

Selle asemel suunas Trump tule antifa vastu, mis on omavahel nõrgalt seotud vasakpoolsete liikumine, mida USA justiitsministeerium süüdistab rahutustes USA linnades viimaste kuude jooksul.

Esimest korda lubas Trump, et lepib võimu rahumeelse üleandmisega, kui ta presidendivalimised kaotab, kuigi väljendas muret valimiste aususe üle.

„Ja siis nad räägivad: „Kas te lepite rahumeelse üleminekuga?”,” ütles Trump. „Ja vastus on: „Jah, ma lepin.” Aga ma tahan, et need oleksid ausad valimised ja nii tahavad ka kõik teised.”

Trump tõrjus küsimused tervishoiu ja maksudeklaratsioonide kohta ning selle kohta, kas ta andis koroonaviiruse proovi päeval, kui Bideniga väitles. „Võib-olla andsin, võib-olla ei andnud,” lausus Trump.

Trump kulutas suurema osa ajast moderaatoriga vaidlemisele. Viimane seadis paljud tema avaldused kahtluse alla.

Trump lõi aga särama, kui üks naine publikust alustas oma küsimust, öeldes: „Te olete nii kena, kui te naeratate!”

Bideni saade oli eetris Philadelphiast ja ABC võrgus.

Biden vastas põiklevalt, kui küsiti, kas ta toetaks kohtade lisamist USA ülemkohtusse ja kohtunike nimetamist selle otsuste ideoloogilise tasakaalu mõjutamiseks.