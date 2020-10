USA presidendikandidaadid pidasid kampaaniavõitlust otsustava tähtsusega Florida valijate pärast

„Võim on teie käes. Kui Florida muutub siniseks (demokraatide värv – toim), on see läbi,” ütles Biden. „Ta paneb teid luku taha,” ütles Trump Bideni kohta, ülistades oma saavutusi majanduse vallas, vahendab BBC News.

Kui valimisteni on jäänud vaid mõni päev, on Bideni edumaa üleriiklike küsitluste järgi korralik. See edu ei ole aga sugugi nii kindel niinimetatud kaalukeele- ehk lahinguväljaosariikides, mille hulka kuulub ka Florida ja mis lõpuks otsustavad, kes võidab.

Juba on hääletanud 81 miljonit inimest, neist 52 miljonit posti teel, mis on viinud USA enam kui saja aasta suurima valimisaktiivsuse kursile.

Eilsel kihutusüritusel Tampas uhkustas Trump värske föderaalse projektsiooniga, mille järgi kasvas USA majandus viimases kvartalis enneolematu 33,1-protsendise tempoga, olles enne seda kolme kuuga kahanenud 31%.

Floridas võitmine on Trumpi jaoks vältimatu, kui ta loodab tagasivalituks saada, ja viimaste küsitluste keskmine näitas, et ta jääb seal Bidenist maha vaid 1,4 protsendipunkti, mis mahub statistilise vea piiresse.

„Joe Bideni plaan on kehtestada rängad lukkukeeramised. Ta kavatseb teid luku taha panna,” kuulutas Trump sajaminutilisel vabaõhuüritusel tuhandetele inimestele, kellest paljud maske ei kandnud.

„Vaadake, meid võrreldi Euroopaga,” ütles Trump. „Saksamaal läheb nii hästi, Prantsusmaal läheb hästi, kõigil läheb nii hästi.” Ei, neil ei lähe hästi.”

Rõhutades, et eurooplased on liitlased, jätkas Trump: „Nad lähevad võimsalt tippu, nad panevad kõik kinni, nad panevad kõik lukku. Ma ei nõustu sellega, sest me ei kavatse enam kunagi jälle kõike lukku panna. Me panime lukku, me mõistsime seda haigust ja nüüd oleme me ärile avatud.”

Trumpi juhatas sisse esileedi Melania Trump, kes tegi ühe oma harvadest ülesastumistest kampaania käigus. Kõige suurema aplausiga tervitati Melania järgmist avaldust: „Me oleme lootuse maa, mitte hirmu või nõrkuse maa, ja meil on juht, kes näitab seda meile iga päev.”

Trump pidi kohaliku aja järgi eile õhtul veel Põhja-Carolinasse suunduma, aga üritus Fayetteville’is jäeti troopilise tormi Zeta tõttu ära.