USA juhtiva koroonaeksperdi kontekstist väljarebitud juttu kasutati valimisreklaamis Trumpi kiituseks

„Oma ligi viie aastakümne jooksul avalikus teenistuses ei ole ma kunagi avalikult ühtki poliitilist kandidaati toetanud. Vabariiklaste kampaaniareklaamis ilma minu loata mulle omistatud sõnad võeti kontekstist välja ulatuslikust avaldusest, mille ma tegin kuid tagasi föderaalsete rahvaterviseametnike jõupingutuste kohta,” teatas Fauci oma avalduses CNN-ile, kui temalt küsiti, kas ta andis oma nõusoleku reklaamis osalemiseks.

Trumpi kampaania avaldas uue reklaami eelmisel nädalal pärast seda, kui Trump koroonaviiruse ravi järel Walter Reedi Riiklikust Sõjaväemeditsiini Keskusest välja lasti. 30-sekundilises reklaamis, mida on näidatud Michiganis, räägitakse Trumpi isiklikust kogemusest viirusega ja kasutatakse Fauci tsitaati, püüdes näidata, nagu ta kiidaks Trumpi tegevust.

„President Trump paraneb koroonaviirusest nagu ka Ameerika,” öeldakse reklaamis. „Koos tõusime me väljakutsele vastu, kaitstes meie eakaid, hankides neile elupäästvad ravimid rekordajaga, hoidmata kokku kuludelt.”

Seejärel näidatakse reklaamis lõiku intervjuust Fauciga, milles ta ütleb: „Ma ei suuda ette kujutada, et keegi võiks rohkem ära teha.”

Lõik on telekanali Fox News intervjuust Fauciga, mis tehti märtsis. Intervjuus kiitis Fauci Valge Maja koroonaviiruse töögrupi ööpäevaringseid pingutusi pandeemiale reageerimisel.

„Meil pole kunagi olnud sellist ohtu nagu see. Koordineeritud reageering on olnud... On mitmeid omadussõnu selle kirjeldamiseks – muljetavaldav, ma arvan, on üks nendest. Me räägime kõigist, kes selles osalevad. Mina kui üks paljudest inimestest meeskonnas, ma ei ole ainus isik,” rääkis Fauci tollal. „Algusest peale, alates sellest, kui me alles aru saime, mis see on, olen ma pühendud sellele pea täisajaga. Ma olen Valges Majas praktiliselt iga päev koos töögrupiga. Iga jumala päev. Nii et ma ei suuda ette kujutada, et mingitel tingimustel võiks keegi rohkem ära teha.”

Vastuseks Fauci väitele, et reklaamis rebitakse tema sõnad kontekstist välja, ütles Trumpi kampaania kommunikatsioonidirektor Tim Murtaugh järgmist: „Need on dr Fauci oma sõnad. See video on üleriiklikult edastatud teleintervjuust, milles dr Fauci kiitis Trumpi administratsiooni tööd. Öeldud sõnad on täpsed, ja otse dr Fauci suust.”