USA endised luurajad: Trump ja tema advokaat Giuliani on Vene luure suhtes groteskselt haavatavad ja ärakasutatavad

Parempoolsetele poliitikaringkondadele oli see artikkel ümberlükkamatu tõend selle kohta, et Trumpil oli Bidenite kohta õigus. Kolmapäeval rääkis Trump „väga hea ajalehe avaldatud plahvatusohtlikest dokumentidest”, mis tema sõnul näitavad, „et Joe Biden on jultunult valetanud oma poja korruptiivsetes äriasjades osalemise kohta”.

Endiste luuretöötajate jaoks näiteb Giuliani seotus New York Posti looga ja Trumpi valmisolek sellest kinni haarata seda, kui lihtne välisriikide luureteenistustel neid tüssata on.

„See on kõige viimane väljaanne sellest, mida me oleme näinud nüüd neli aastat Trumpi administratsiooniga,” ütles CIA Venemaa-operatsioonide endine ülem Hall Business Insiderile. Ta võrdles Giulianit Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynniga, kes oli Trumpi üks aktiivsemaid abilisi 2016. aasta valimiskampaania ajal.

„Flynn pidas end kõige targemaks meheks toas ja uskus, et reeglid tema kohta ei kehti, sest ta oli presidendi lähedal,” ütles Hall. „Giulianil on sama üldine profiil, sest tema on ka keegi, kes arvab, et on kõige targem mees toas, poliitiliselt. Ja tal on Trumpi administratsiooni kaitse. See on täpselt sedalaadi isik, keda Vene luureteenistused otsivad, et ära kasutada.”

CIA endine salajane töötaja Glenn Carle ütles Business Insiderile, et lisaks Giuliani ligipääsule Trumpile muudavad ta Vene luure jaoks atraktiivseks ka isiklikud motivatsioonid.

„Pole tähtis, mis see motivatsioon on, välisriigi luureteenistus saab seda tavaliselt ära kasutada,” ütles Carle. „Antud juhul on see väga sirgjooneline: Giuliani jahib informatsiooni, mis tema arvates aitab Trumpi ja kahjustab Bidenit. Ja siis vaadatakse isiku psühholoogilist sisu. Kas ta on kergeusklik? Kas teda saab tüssata? Kas ta on motiiveeritud võimalustest kinni haarama? Giuliani puhul on vastus kõigile neile küsimustele särav „jah”.”