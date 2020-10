USA asepresident Pence karantiini ei jää, kuigi koroonaviiruse said viis tema abi

Pence’i personaliülem Marc Short on eneseisolatsioonis pärast laupäeval positiivseks osutumist, teratas asepresidendi pressiesindaja Devin O’Malley. Lisaks sellele on positiivseks osutunud Pence’i poliitikanõuniku Marty Obsti ja veel vähemalt kolme abi proovid, vahendab NBC News.

O’Malley ütles laupäeva õhtul, et Pence’i ja tema naise Kareni testid olid negatiivsed ning mõlema tervis on hea.

„Kuigi asepresident Pence’i loetakse hr Shortiga lähikontaktseks, säilitab asepresident pärast konsultatsioone Valge Maja meditsiiniüksusega oma päevakava vastavalt CDC (USA nakkushaiguste kontrolli ja ennetamiste keskuste – toim) juhistele hädavajaliku personali kohta,” ütles O’Malley.

Valge Maja personaliülem Mark Meadows keeldus CNN-ile ütlemast, kui palju asepresidendi bürooga seotud inimesi on positiivse proovi andnud.

Meadows ütles, et ta ei avalda isiklikku informatsiooni, „kui see ei ole asepresident või president või keegi, kes on neile väga lähedal, kus inimesed on ohus”.

„Me ei kavatse pandeemiat kontrollida. Me kavatseme kontrollida seda, et me saame vaktsiinid, ravi ja muu leevenduse,” ütles Meadows.

Täna peaks Pence olema senatis Amy Coney Barretti ülemkohtu kohtunikuks kinnitamisel. Laupäevasel valimisüritusel Florida osariigis Tallahassees ütles Pence, et ta ei jää sellest hääletusest mingi hinna eest eemale.

Barretti ametisse kinnitamine sattus ohtu, kui kolm vabariiklasest senaatorit koroonaviiruse said.

61-aastane Pence on oma ea tõttu Covid-19 kõrgendatud riski grupis.