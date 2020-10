ÜLEVAADE | Trump ja Biden läksid vähem kui kaks nädalat enne valimisi viimast korda vastamisi

Algselt pidi tänavu toimuma kolm teledebatti, millest viimane pidi hõlmama puhtalt välispoliitikat, ent pärast president Trumpi hiljutist haigestumist koroonaviirusega, jäeti üks debattidest ära ning seetõttu peeti viimases väitluses vajalikuks veel kord siseriiklikele teemadele keskendumist.

Valimisdebattide komisjon otsustas sel nädalal ühtlasi, et väitlusel lülitatakse kandidaadi mikrofon oponendi esialgse vastuse ajal välja. Taolist muudatust peeti vajalikus selle tõttu, et presidendikandidaatide eelmine debatt muutus kaoseks, kui Trump Bideni jutule pidevalt vahele segas.

Viimane teledebatt on presidendikandidaatide jaoks üldjuhul oluline, sest see annab neile viimase võimaluse veenda suure vaatajaskonna ees enda poolt hääletama inimesi, kes ei ole veel suutnud valikut langetada. Tegemist oli ka viimase korraga, mil Trump ja Biden ühte lava jagasid.

Varahommikust debatti vahendas Eesti lugejateni Delfi välisuudiste reporter Matti Aivar Lind ning faktikontrolli viis läbi Ekspress Meedia uuriva toimetuse faktikontrollimise reporter Heliis Nemsitsveridze. Teledebati moderaator oli telekanali NBC Valge Maja korrespondent Kristen Welker.

USA 2. presidendikanditaatide debatt

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Tänane debatt oli kindlasti intensiivsem ning jõulisem kui esimene. Suuri, rohmakaid valeväiteid oli samuti ohtramalt. See pakkus sissevaadet küsimustele peale koroonaviiruse, moderaator sai oma tööga hästi hakkama. Mikrofonide väljalülitamine toimis hästi - ruumi jäi siiski ka repliikideks.

Matti Aivar Lind: Viimane presidendikandidaatide debatt on sellega läbi.

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et riik peab saama taas majanduslikult edukaks nagu enne pandeemiat. Tema sõnul on majanduslik edu see, mis toob inimesed kokku. Ta märgib, et kui Biden võidab, on see kurb päev Ameerika jaoks. Joe Biden ütleb, et annab inimestele presidendina lootust ja seisab kõigi eest, ka nende, kes tema poolt häält ei anna. Ta lubab luua miljoneid uusi töökohti ja tegeleda kliimamuredega. Tema sõnul on kaalul riigi väärikus.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Pariisi kliimakokkuleppest välja astumine läheb Trumpi väitel maksma "sadu triljoneid" dollareid. Seni on Trump rääkinud kolmest triljonist dollarist. See hinnang pärineb omakorda aga mitte ametlikust analüüsist, vaid kliimasoojenemist eitavalt Heritage Foundationilt.

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et Bideni kliimaplaan on hullumeelne ja läheb maksma 100 miljardit dollarit. Biden ütleb, et tal ei ole aimugi, kust Trump neid numbreid võtab, ja ütleb, et tuleviku nimel tuleb probleemiga kohe tegeleda. Trump aga väidab, et päikese- ja tuuleenergiaga on palju probleeme ning sellest ei piisa USA energiavajaduse täitmiseks.

Matti Aivar Lind: Järgmine teema on kliimamuutus. Trump ütleb, et ta on teinud sel teemal väga palju. Ta selgitab, et lahkus Pariisi kliimaleppest, sest see oli USA majandusele kahjulik. "Ma ei ohverda selle tõttu kümneid miljoneid töökohti," teatas Trump. "Me oleme teinud keskkonnaalaselt parimat tööd ega ole sealjuures hävitanud oma tööstust." Biden ütleb, et kliimaprobleemiga tegelemiseks on viimane aeg, ja loetleb samme, mida ta kavatseb riigipeana astuda. Ta väidab, et tema kliimaplaan looks Wall Streeti andmetel rohkem töökohti kui Trumpi oma.

Matti Aivar Lind: Biden ütleb, et 1980ndatel võeti senatis vastu kriminaalseadus, tegelemaks uimastiprobleemiga, mis oli tagantjärele vaadatuna viga. Ta leiab, et uimastirikkumiste pärast ei peaks kedagi vangi panema, vaid suunama inimesed ravile, ning selle eest lubab ta riigipeana seista. Trump aga juhib taas tähelepanu, et Biden oleks võinud seda kõike juba varem teha.

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et tal on kõigi inimestega head suhted ning ta on kõige vähem rassistlik inimene saalis. Biden ütleb, et Trump sütitab rassikonflikte, juhtides tähelepanu tema sammudele presidendina.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et on kõige vähemrassistlikum president kõikidest presidentidest alates Lincolnist. Siin on mõned Trumpi rassistlikest väidetest oma ametiajal. Lisaks viimase debati ajal elas Trump kaasa paremäärmuslikule grupile Proud Boys. https://eu.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2018/08/14/times-president-trump-comments-called-racist/985438002/

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et ta kandideeris presidendiks Bideni tõttu, sest leidis, et viimane tegi eelmises administratsioonis halba tööd. Ta süüdistab, et endine asepresident on korruptant. Biden vastab, et see, mida Trump räägib, on jama ning Venemaa plaan.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump kordab juba eelmisel debatil kuuldud väidet, et tema on teinud mustanahalisele kogukonnale rohkem, kui ükski teine USA president. See ei vasta tõele. Tõele ei vasta ka see, nagu oleks Biden mustanahalisi kutsunud "superkurjategijateks" ("super predators"). Tõsi on aga, et see on Hillary Clintoni tsitaat. https://www.politifact.com/article/2019/aug/01/donald-trump-said-hes-done-more-african-americans-/

Matti Aivar Lind: Trump süüdistab Bidenit, et viimane kutsus mustanahalisi superkurjategijateks. Biden ütleb, et ta ei ole kunagi midagi sellist öelnud, ja väidab, et hoopis Trump on mustanahalisi varem alusetult süüdistanud ja kurtnud, et neid on trellide taga liiga vähe.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Tõsi. Trump väidab, et Obama ehitas "puurid", millesse lapsi lukustada. Kuigi nende "puurideks" nimetamine on vale, siis Obama administratsiooni ajal ehitati kinnipidamiskeskused, mille eesmärk oli hajutada sisserändajatega tegelevate ametkondade tööd. https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/08/26/fact-check-obama-administration-built-migrant-cages-meme-true/3413683001/

Matti Aivar Lind: Järgmiseks teemaks on rassiprobleem. Biden ütleb, et mustanahalistel tuleb erinevalt valgetest õpetada oma lapsi käituma viisil, et nad ei langeks korrakaitsjate ohvriks. "On fakt, et meil on institutsionaalne rassism," väidab Biden. Tema sõnul on aja jooksul liigutud paremuse poole, ent Trump on esimene, kes on selle protsessi peatanud. Trump vastab taas, et Biden ei ole teinud oma pika poliitikakarjääri jooksul midagi. Ta väidab, et keegi pärast president Abraham Lincolnit ei ole teinud nii palju rassiprobleemi lahendamiseks kui tema.

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et Bidenil oli asepresidendina kaheksa aastat aega immigratsiooniprobleemiga tegeleda, ent nad ei suutnud seda teha. Trumpi sõnul ehitasid demokraadid sel ajal kinnipidamiskeskusi. Biden väidab, et see ei ole tõsi. "Tal (Biden) ei ole mingit aimu immigratsioonist," salvas Trump, mainides kuritegevust.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trumpi väidab, et Obama-Biden tandem lahutas immigrantide lapsi oma vanematest teadlikult. Seda pole olnud. Eksperdid on hinnanud, et Obama poliitika immigrantidega tegelemiseks võis perekondi lahutada, kuid Trumpi tagasisaatmispoliitika on mõjunud rängemalt, lahutades rohkem perekondi.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Nii ja naa. Mehhiko müür pole valmis saanud, aga Trump on piirile tõepoolest piiritõkkeid juurde viinud. Uut seina on juurde ehitatud aga vaid 5 miili. https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/09/06/fact-check-donald-trump-built-more-border-wall-than-meme-claims/3437653001/

Matti Aivar Lind: Jutt läheb immigratsioonile. Trumpilt küsitakse immigrantide laste lahutamise kohta tema administratsiooni alguses. Trump ütleb, et lapsi tuuakse USA-sse pahade inimeste poolt. "Meil on nüüd tugevam piir kui eales varem," rõhutab Trump, öeldes, et piirimüür on hakanud kerkima. Biden märgib, et seesugune tegevus on lubamatu ega ole USA väärtustega kooskõlas.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden väidab, et Trumpi maksuplaan pankrotistab mõne aastaga sotsiaalse garantii. See ei vasta tõele.

Matti Aivar Lind: Biden ütleb, et suurkorporatsioonide asemel tuleb aidata väikeärimehi ja koole, ent Trump seda ei tee. Trump ütleb, et see peaks olema osariikide otsustada, sest iga osariik on erinev.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Aktsiaturg on reageerinud Trumpi säutsudele. Isegi kui aktsiaturgu mõjutab Bideni presidendiks saamine, siis see poleks uus. https://eu.usatoday.com/story/money/2020/10/06/trump-stimulus-package-stocks-fall-after-trump-says-hell-delay-talks-relief/5899988002/

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et demokraadid ei soovi koroonaviiruse päästepaketti vastu võtta, sest arvavad, et seesugune seisukoht aitab neid poliitiliselt. Biden väidab, et hoopis Senati vabariiklased ütlevad, et ei soovi paketti vastu võtta.

Matti Aivar Lind: Trump teatab, et kui Biden saab presidendiks, kukub aktsiaturg kokku. Biden vastab, et tavainimeste elu ei parane sellest, kui miljardärid saavad üha rikkamaks.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Õige. Trump väidab, et Biden mõtles ümber frakkimise. See vastab tõele, et oma toetuse suurendamiseks pehmendas ta oma taktikat. https://www.nytimes.com/2020/10/13/climate/trump-biden-fracking.html

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et igal inimesel on õigus taskukohasele ravikindlustusele, mis aitaks nende elusid kaitsta, ning sellel ei ole mingit seost sotsialismiga. Trump ütleb aga, et Biden on olnud poliitikas 47 aastat ega ole teinud selle aja jooksul mitte midagi.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et esimees Kimil puudus sümpaatia Obama vastu. Obama administratsioon ei soovinud P-Korea juhiga kohtuda. https://www.factcheck.org/2019/07/no-evidence-kim-jong-un-rebuffed-obamas-begging/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Järgmiseks teemaks on tervishoiukindlustus. Trump ütleb, et Obamacare ei ole hea ning see tuleb tühistada. Ta väidab, et soovib vastu võtta uue ja parema tervishoiukindlustuse. Biden ütleb, et tema muudab Obamacarei Bidencareiks ja teeb selle inimestele vabatahtlikuks. Ta lubab ühtlasi kindlustuse ja ravimite hindu alandada. Biden eitab, et soovib erakindlustust kaotada. "Tal (Trumpil) ei ole kunagi olnud plaani," süüdistab Biden.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et Muelleri raport ei leidnud 2016. aasta presidendikampaanias mõjutusi. See ei vasta tõele.

Matti Aivar Lind: Jutt liigub Põhja-Koreale. Biden ütleb, et ta jätkab Pyongyangiga tegelemist ega püüa erinevalt Trumpist saada Kim Jong-uniga hästi läbi. Trump aga ütleb, et Obama administratsioon lootis Kimiga kohtuda, kuid viimane keeldus sellest, sest talle lihtsalt ei meeldinud Obama.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et Hiina maksab kinni kahju ameerika põllumeestele. Seda väidet parandab kohe ka Biden ise. Hiinale kehtestatud sisseveotasud maksab kinni Ameerika sissevedaja, mitte Hiina. https://www.politifact.com/factchecks/2019/aug/02/donald-trump/no-china-not-paying-us-farmers-16b-through-tariffs/

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et Trump viib jutu tähtsusetule teemale, ja rõhutab, et oluline on hoopis arutada teemadel, mis on tavalistele ameeriklastele olulised, arvestades koroonaviiruse jätkuvat levikut.

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et Hiina peab mängima rahvusvaheliste mängureeglite kohaselt ning selle eest ta riigipeanaseisaks. Ta juhib tähelepanu, et Trump saab diktaatoritega hästi läbi, samal ajal kui tülitseb USA liitlastega. Ta lubab, et jätkab karmi suhtumist Hiinasse nagu Obama ametiajal. Trump viib aga jutu taas Bideni perele ja ütleb, et viimased on saanud Hiinalt raha.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Õige. Bideni väide, et Trump teenib Hiinas raha, vastab tõele. https://www.bbc.com/news/business-54625422

Matti Aivar Lind: Trump väidab, et ta sulges pangakonto Hiinas juba enne presidendiks kandideerimist. Ta ütleb, et Bideni poeg sai aga viimase ametiajal rikkaks. Biden ütleb, et see ei vasta tõele.

Matti Aivar Lind: Joe Bideni sõnul ei olnud tema poja Hunteri äritegevuses Ukrainas midagi kahtlast ning tema ei aidanud viimase äridele kuidagi kaasa. "Ma tegin oma tööd suurepäraselt, ma viisin läbi USA poliitikat. Mitte ükski asi ei olnud vastuolus USA huvidega," kommenteeris Biden süüdistusi. "Mu poeg ei ole teeninud raha Hiinas. Ainus, kes on Hiinas raha teeninud, on [Trump]," süüdistas Biden omakorda presidenti.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Senat pole suutnud seni tõestada, et Hunter Biden sai Moskva endise linnapea abikaasalt üle 3 miljoni dollari. Vabariiklased on keeldunud seni täiendavaid tõendeid esitamast.

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et kui Trump on tõesti makse maksnud, siis väljastagu deklaratsioonid. Trump hakkab aga rääkima tagandamisprotsessist, öeldes, et tema makstud maksud vaadati selle jooksul läbi ega leitud mitte midagi.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump ütleb, et tema on esitanud NATO-liikmesriikidele arve, kasseerides neilt 130 miljardit dollarit aastas. Esiteks USA ei kasseeri NATO-liikmesriikidelt midagi, kuivõrd panust suurendatakse riiklikul tasandil. Teiseks, 130 miljardit on summa nelja aasta peale, vahemikus 2016-2020.

Matti Aivar Lind: Trump väidab, et ta on maksnud viimastel aastatel ette makse kümnete miljonite dollarite ulatuses. "Mul ei palunud seda keegi teha. Aga ma maksin miljoneid dollareid makse ette. Ma ei teeni raha Hiinast, sa teenid. Ma ei teeni raha Ukrainast, sa teenid," süüdistas Trump taas Bidenit, juhtides tähelepanu tema poja Hunteri äritegevusele Ukrainas.

Matti Aivar Lind: "Ma ei ole võtnud ühestki välisallikast sentigi," vastas Biden Trumpi süüdistustele ja tõi välja paljastuse Trumpi äritegevuse kohta Hiinas. "Ma olen väljastanud kõik oma maksudeklaratsioonid, tema ei ole väljastanud ühtki," süüdistas Biden omakorda Trumpi. "Ta saab raha Hiinast, ta saab raha Venemaalt."

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et Biden sai Venemaalt kunagi 3,5 miljonit dollarit. "Ma ei saa raha Venemaalt," vastas ta Bideni varasematele süüdistustele. "Ükski inimene ei ole olnud Venemaaga karmim kui mina," rõhutab Trump. Ta toob ka välja, kuidas NATO riigid Euroopas on tänu temale hakanud kaitse-eelarvesse rohkem panustama, et olla valmis Venemaale reageerima.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Nii ja naa. Fauci tõepoolest kevadel ütles, et maske peaks hoidma tervishoiutöötajatele, mitte et kõik peaksid maski kandma. Trump väitis, et Fauci sõnul ei peaks maske üldse kandma. https://www.politifact.com/article/2020/oct/21/donald-trumps-claims-about-dr-anthony-fauci-fact-c/

Matti Aivar Lind: Joe Biden lubab, et iga riik, kes sekkub USA valimistesse, maksab karmi hinda, öeldes, et nad rikuvad USA suveräänsust. Ta toob nende riikidena muu seas välja Venemaa, Hiina ja Iraani. Bideni sõnul teeb Venemaa kõik, et temast ei saaks Trumpi asemel USA president, sest Moskva teab tema seisukohti.

Matti Aivar Lind: Trump süüdistas Bidenit rikaste doonorite raha vastuvõtmises, öeldes, et iga annetusega, mis viimasele tehakse, kaasneb lubadus. "Ärge räägi mulle Wall Streetist," salvas Trump Bideni suunas.

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et kuulab teadlasi, sh juhtivat nakkuseksperti Anthony Faucyt. "Ma kuulan teda, aga ta ütles (varem), et ärge kandke maske. Nüüd ta tahab kanda maske. Ta ütles, et see läheb peagi üle, nüüd ütleb ta midagi muud. Kõik inimesed eksivad," lausus Trump.

Matti Aivar Lind: Trump juhib tähelepanu, et New York on koroonakarantiini tõttu suremas ja kõik soovivad sealt lahkuda. Biden aga väidab, et seesugune tegevus on aidanud vältida teise laine ränkust.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et terve pandeemia vältel on Biden olnud "keldris ja soovitab pandeemia eest ka kõigil keldrisse minna". Vastab tõele, et võrreldes Trumpiga on Biden oma kampaaniat suuremas osas kodust juhtinud, kuid sama tegi kevadel ka Trump ise.

Matti Aivar Lind: Vaidlus jätkub riigi sulgemise üle koroonaviiruse tõttu. Biden väidab, et reageerida tuleks ettevaatlikkusega ja vajadusel hoida asutusi kinni, ent Trumpi sõnul ei tule see kõne alla ning tema soovib koole ja riiki avada. "Me ei saa hoida seda riiki suletud. Inimesed kaotavad töö, nad teevad enesetappe, on depressioonis. Ta (Biden) tahab riiki sulgeda," süüdistab Trump. Biden vastab, et tahab avada riigi ohutul viisil.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden väidab, et pole Trumpi pärast reisikeeldude seadmist "ksenofoobiliseks" nimetanud. On küll oma kampaaniaüritusel juba jaanauari lõpus. Trump väidab aga ka, et Biden kutsus teda selles küsimuses ka rassistiks. Seda pole olnud. https://www.factcheck.org/2020/03/the-facts-on-trumps-travel-restrictions/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et paljudes peredes on koroonaviiruse tõttu söögilaua taga tühi koht, mistõttu ei saa öelda, et õppige sellega elama. Trump ütleb, et ta võtab vastutuse, kuid viiruse leviku eest on süüdi Hiina.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden eksib, väites, et Trumpi meeskond on talle soovitanud maskikandmist muuta kohustuslikuks, sest "see võib päästa 100 000 inimese elu". Seda väitsid Washingtoni ülikooli teadlased. https://www.factcheck.org/2020/10/biden-on-the-stump/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: "Me ei saa oma riiki sulgeda, sest muidu meil ei ole seda," rõhutab Trump.

Matti Aivar Lind: Biden tuletab meelde riigipea varasemaid sõnu. "Ta ei teinud sisuliselt midagi," süüdistab ta presidenti. "Meil ei ole ühtki teadlast, kes ütleks, et see on õige pea läbi." Trump vastab, et ta ega teised inimesed ei saa end keldrisse lukustada, nagu Biden tema sõnul seda tegi. Viimane muigab selle väite peale.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Pigem õige. Bideni süüdistus, et Trump on koroonaviirusega võitlemisel läbi kukkunud. Võrreldes Euroopaga on COVID-i laine USA-s olnud saatuslikum, mõjutades inimeste toimetulekut enam. Ka meditsiinieksperdid on pidanud Trumpi toimetulekut viirusega kehvaks. https://eu.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/07/new-england-journal-medicine-writes-historic-trump-covid-19-editorial/5917734002/

Matti Aivar Lind: Trump juhib tähelepanu, et Obama administratsiooni ajal saadi seagripile reageerimisega palju halvemini hakkama, kuigi surmajuhtumeid oli vähem. "Iga samm, mida ta (Biden) on öelnud, et peaksime tegema, oleme me teinud," väitis Trump

Matti Aivar Lind: Biden ütleb, et Trump lubas koroonaviiruse pandeemia lõppu juba kevadel või suvel, ent tõdeb, et tegelikult tuleb tume talv ning kiiret lahendust tegelikult ei paista.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Trump parandab iseennast. Seni on ta väitnud, et koroonaviiruse vaktsiin tuleb mõne nädala vältel, nüüd sõnas ta, et vaktsiin tuleb "selle aasta sees". Ta rõhutab, et tehakse koostööd teiste riikidega, ennekõike EL-iga.

Matti Aivar Lind: Trump tunnistab, et vaktsiini peatne tulek ei ole küll kindel, ent paljud vaktsiinikandidaadid on jõudnud lõpufaasi, mistõttu see on tõenäoline. Ta ütleb, et vaktsiini väljajagamisega tegeleb sõjavägi, mis aitab protsessi kiirendada.

Matti Aivar Lind: Joe Bidenilt küsitakse samuti koroonaviiruse teisele lainele reageerimise kohta. Biden juhib tähelepanu Trumpi suutmatusele pandeemiale reageerida. Tema sõnul on võrreldes Euroopaga nakkustase oluliselt halvem. Ta juhib tähelepanu, et maskide kandmine on oluline ning väidab, et presidendil ei ole endiselt plaani, kuidas olukorraga toime tulla. "Inimesed, ma lahendan selle, mul on plaan," rõhutas Biden.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Õige. Trump väidab, et ühe esialgse mudel järgi oleks võinud surra koroonaviirusesse 2,2 miljonit ameeriklast. Selline hinnang tõepoolest on olemas. Selle analüüsi järgi oleks nakatanud koroonasse 81% ameeriklastest. Sama mudeldamine oli eeskujuks brittidele oma esialgse ohutaseme seadmisel. https://www.cato.org/blog/how-one-model-simulated-22-million-us-deaths-covid-19

Matti Aivar Lind: Trumpilt küsitakse esimene küsimus koroonaviiruse teise laine kohta. Trump tuletab meelde, et pandeemia levib üle maailma ja mitte ainult Ameerika Ühendriikides. Tema sõnul on surmajuhtumite arv protsentuaalselt USAs palju väiksem kui mujal maailmas. Ta lubab, et nakkuskolded on peagi kontrolli all ja õige pea on tulemas vaktsiin. "Ma ütlen isiklikust kogemusest, et olin haiglas ja ma sain kiirest terveks. Öeldakse, et olen nüüd immuunne. Ma ei tea küll, kui kaua, aga olen immuunne. Meil on probleem, mis on ülemaailmne," märkis Trump.

Matti Aivar Lind: Trump ja Biden võtsid laval koha sisse.

Matti Aivar Lind: Viimane teledebatt algab. Moderaator Walker tervitab vaatajaid, öeldes, et väitlus viiakse läbi koroonaviiruse ohtudega arvestades. Publikul palutakse debati ajal häält mitte teha.

Matti Aivar Lind: Trump on kutsunud debatti jälgima üllatuskülalise Tony Bobulinski, kes suudab enda sõnul jagada tõendeid Joe Bideni poja Hunteri ebaseadusliku äritegevuse kohta. Bideni tiim mõistis Bobulinski debatile kutsumise hukka.

Matti Aivar Lind: Tere hommikust! Juba viie minuti pärast saab debatt alguse!

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Tere hommikust! Eelmise debati ajal tuli udujuttu mõlema osapoole suust. Näis, kas mikkrite väljakeeramine seda sel korral parandab. http://www.delfi.ee/article.php?id=91202283