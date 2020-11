ÜLEVAADE | Millised riigid pole Bideni võitu tunnustanud? Ja kes Trumpi sõpradest on juba Bidenit õnnitlenud?

Sloveenia parempopulistist peaminister Janez Janša õnnitles juba kolmapäeval valimisvõidu puhul Trumpi. „On päris selge, et ameeriklased valisid Donald Trumpi ja Mike Pence´i neljaks aastaks tagasi,” kirjutas Janša Twitteris. „Mida kauem venitamist ja faktide eitamist, seda suurem triumf presidendile.” Janša pole avaldusest siiani taganenud. Pühapäeval täpsustas ta siiski, et USA on strateegiline partner, sõltumata sellest, milline partei võimul on. Esmaspäeval jagas ta taas postitusi, kus nõutakse USA häälte ülelugemist ja kaevatakse Twitteri „tõeministeeriumi” tegevuse üle. Konservatiivist kaitseminister Matej Tonin teatas, et koalitsioonipartneri tegevus ei tule riigile kasuks.