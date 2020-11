Trumpi pojad ründasid vabariiklasi: partei on nõrk ja selle liikmed on lambad

Donald Jr, kellel arvatakse olevat ka isiklikke poliitilisi ambitsioone, suunas oma viha nendele, kes peavad silmas 2024. aasta presidendivalimisi.

„Tegevuse täielik puudumine põhimõtteliselt kõigi 2024. aasta lootustandvate vabariiklaste poolt on päris hämmastav. Neil on ideaalne platvorm näidata, et nad tahavad ja suudavad võidelda, aga selle asemel nad kössitavad meediamaffia ees. Ärge muretsega, Donald Trump võitleb ja nemad võivad pealt vaadata nagu tavaliselt!” kirjutas Donald Jr Twitteris vastuseks Trumpi toetajale Mike Cernovichile, kes kritiseeris presidendi endist esindajat ÜRO-s Nikki Haleyt, kelle kohta arvatakse laialdaselt, et ta valmistub 2024. aastal Valgesse Majja kandideerima.

„Vabariiklased on olnud nõrgad aastakümneid, mis on võimaldanud vasakpoolsetel neid asju teha,” jätkas Donald Jr.

Tema vend Eric säutsus: „Kus on vabariiklased! Selg sirgeks. Võidelge selle pettuse vastu. Meie valijad ei unusta kunagi, kui te olete lambad!”