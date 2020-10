Trumpi ja Bideni debatil lülitatakse mikrofonid vahelesegamise vältimiseks teatud ajaks välja

Komisjon otsustas, et muudatused on vajalikud selle tõttu, et presidendikandidaatide eelmine väitlus muutus kaoseks, kui Trump Bideni jutule pidevalt vahele segas, vahendab CNN.

„Ma osalen. Ma lihtsalt arvan, et see on väga ebaaus,” kommenteeris Trump eile.

Komisjonile lähedane allikas ütles CNN-ile, et otsus mikrofonid tummaks teha oli ühehäälne, ja rõhutas, et see ei ole reeglite muutmine, vaid pigem samm mõlema poolega kokkulepitud reeglitest kinnipidamise parandamiseks.

Sellest hoolimata kutsus muudatus esile kiire hukkamõistu Trumpi kampaania kommunikatsioonidirektorilt Tim Murtaugh’lt, kes väitis, et komisjoni otsus on katse anda nende eelistatud kandidaadile eelis.

Trump on aga Murtaugh’ sõnul siiski kindlalt otsustanud Bideniga väidelda, muudatusest hoolimata.

Mikrofonide vaigistamine hakkab välja nägema järgmiselt: debati kõigi kuue segmendi alguses antatakse mõlemale kandidaadile kaks minutit algsele küsimusele vastamiseks. Selle aja jooksul on oponendi mikrofon tumm.

„Kokkulepitud debatireeglite järgi peab mõlemal kandidaadil olema debati iga 15-minutilise segmendi alguses kaks minutit segamatut aega sõna võtmiseks. Sellele sõnavõtule peab järgnema avatud diskussiooni aeg,” teatas komisjon oma avalduses. „Mõlemad kampaaniad kinnitasid sel nädalal oma nõustumist kaheminutilise segamatuse reegliga. Komisjon teeb täna teatavaks, et sellest kokkulepitud reeglist kinnipidamiseks on ainus kandidaat, kelle mikrofon nende kaheminutiliste perioodide jooksul avatud on, see kandidaat, kellel on reeglite järgi sõna.”

Mõlemad mikrofonid avatakse, kui mõlemad kandidaadid on saanud esineda oma kaheminutilise sõnavõtuga.

„Komisjon loodab, et avatud diskussioonile mõeldud ajal on kandidaadid teineteise aja suhtes lugupidavad, mis edendab viisakat arutelu jälgiva publiku kasuks,” öeldakse avalduses.

Biden tegi pärast esimest debatti selgeks, et tahtis komisjonilt reeglite muutmist, ja ütles, et see, kuidas Trump käitus oli „rahvuslik häbi”.

„Ma lihtsalt loodan, et on olemas viis, kuidas debatikomisjon suudab kontrollida seda, et me saaksime vastata küsimustele vahelesegamisteta,” ütles Biden päev pärast esimest debatti.