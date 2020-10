Trump teatas, et ei kavatse virtuaalseks muudetud valimisdebatile oma aega raisata

Lauri Laugen toimetaja RUS 18

Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

USA president Donald Trump ütles täna, et ei kavatse osaleda teisel valimisdebatil Joe Bideniga, sest presidendivalimiste debattide komisjon teatas, et see toimub Trumpi koroonaviirusega nakatumise tõttu virtuaalselt.