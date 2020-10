Trump sõimas Harrist kommunistiks ja koletiseks ning Bidenit vaimselt võimetuks, aga nimetas ennast füüsiliselt täiuslikuks ja äärmiselt nooreks

Trump helistas Valge Maja residentsist, kus ta saab endiselt osana ravist steroide, telekanali Fox Business otsesaatesse, vahendab CNN.

Trump ütles, et kibeleb valimiskampaania üritustega jätkama ja kinnitas, et ei levita enam viirust, kuigi sai diagnoosi nädal tagasi. Samas keeldus ta osalemast virtuaalsel debatil Joe Bideniga, väites, et moderaatoril on sel juhul lihtsam teda välja lülitada.

Trump pakkus, et sai viiruse lahingus langenud sõdurite perekonnaliikmetega kohtudes eelmisel pühapäeval, mitte maskideta tseremoonial, kus ta tegi teatavaks oma ülemkohtu kohtuniku kandidaadi. Sellel üritusel toimus mitu nakatumist.

„Nad tahavad mind kallistada ja nad tahavad mind suudelda,” ütles Trump. „Ja nad teevad seda. Ja ausalt öeldes ei käsi ma neil tagasi tõmmata.”

Trump väljendas pettumust oma kõrgemate administratsiooni ametnike üle, kellest kaks on tema kõige lojaalsemad kabineti liikmed, aga ei näi kavatsevat midagi nende vastu ette võtta.

Ja veel loopis Trump süüdistusi demokraatide asepresidendikandidaadi Kamala Harrise aadressil.

„Ta on kommunist. Ta ei ole sotsialist, ta on palju rohkem kui sotsialist,” ütles Trump, esitades valesüüdistusi, et Harris tahab „avada piirid, et lasta tapjatel ja mõrvaritel ja vägistajatel meie riiki voolata”.

Kaks korda nimetas Trump Harrist „koletiseks”.

Samuti viitas Trump sellele, et tema 77-aastane vastaskandidaat Biden ei pea kogu ametiaega vastu.

„Biden ei ole president kaht kuudki,” väitis Trump. „Ta ei ole vaimselt võimeline.”

Ennast kujutas Trump aga tervisest pakatavana, kuigi tal oli eelmisel nädalal raskusi hingamisega ja ta vajas lisahapnikku.

„Ma olen tagasi, sest ma olen täiuslik füüsiline eksemplar ja ma olen äärmiselt noor. Ja seega olen ma selles mõtte õnnelik,” kuulutas 74-aastane Trump, kes on ülekaaluline ja kellel on teadaolevalt südameprobleeme. „Ma oleksin võinud haiglast väljas olla ühe päevaga.”

Mitmetele küsimustele oma tervisliku seisundi kohta jättis Trump vastamata. Näiteks ei öeldnud ta, mida näitasid tema kopsuröntgenid, ei paljastanud, millal tema koroonaviiruse test viimati negatiivne oli ja temalt ei küsitud, kui kõrgeks tõusis eelmise nädala lõpul tema palavik.