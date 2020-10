Trump näis debatil paremäärmuslastele toetust avaldavat. Nüüd ütles ta, et ei tea, kes nad on

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: John Lamparsk, ZUMAPRESS.com

USA president Donald Trump, kes presidendikandidaatide teledebatil ei suutnud paremäärmuslikku organisatsiooni Proud Boys otsesõnu hukka mõista, ütles eile, et ei tea, kes nad on, ja kordas, et nad peaksid „tagasi astuma”.