Trump naasis oma töökabinetti ja teatas, et koroonaviirusega nakatumine oli jumala õnnistus

Video salvestati kohaliku aja järgi eile pärastlõunal Valge Maja roosiaias koos personaliga. Trump näis selles olevat heas tujus, aga hääl kõlas endiselt kohati hingetuna ja paistis, et Trumpi oli meigitud, vahendab CNN.

Mõned video osad näisid toimetatuna. Trump püüdis näidata oma nakatumist kokkuvõttes positiivsena.

„Ma arvan, et see oli jumala õnnistus, et ma selle sain. See oli varjatud õnnistus,” ütles Trump, viidates isiklikule kogemusele eksperimentaalse ravimikombinatsiooniga, mida ta Walter Reedi riiklikus sõjaväe meditsiinikeskuses sai.

Trump tõi eraldi välja suure doosi Regeneroni eksperimentaalset antikehade kokteili, öeldes, et nõudis seda arstidelt ja seostab oma paranemist just selle mõjuga.

Trump lubas selle ravimi ka teistele ameeriklastele kättesaadavaks teha.

„Ma tahan, et kõik saaksid sama ravi kui teie president,” ütles Trump. „See oli nagu uskumatu.”

Trump ei olnud väga lootusrikas vaktsiini valmimise suhtes enne valimispäeva, väites, et sellele on takistuseks saanud poliitika.

„Ma arvan, et me oleksime pidanud saama selle enne valimisi, ausalt öeldes sekkus poliitika,” ütles Trump.

Video oli esimene kord, kui Trumpi pärast esmaspäeval Walter Reedi haiglast naasmist nähti. Kuigi ta salvestas ka teisipäeval Valge Maja residentsist video, seda ei avaldatud.

Valge Maja teatas varem eile, et Trumpi briifiti Mehhiko lahele saabuva orkaani kohta ja majanduse stimuleerimise läbirääkimiste kohta Ovaalkabinetis, kuigi Trump ise oli päev varem need läbirääkimised tühistanud.

Trump ei olnud rahul ajutise tööpaigaga, mis talle Valge Maja residentsi tekitati, ja kibeles juba alates teisipäevast Ovaalkabinetti naasma, aga abid suutsid siis teda veel veenda paigale jääma.

Eile keskpäeval avaldatud memos teatasid arstid, et Trump tunneb end enese sõnul suurepäraselt ja et tal ei ole viimased 24 tundi sümptomeid olnud. Memos ei avaldatud taas kriitilise tähtsusega informatsiooni, näiteks seda, millal Trumpi test viimati negatiivne oli, mida näitab tema kopsuröntgen ja kas ta saab endiselt steroidi deksametasooni või muid sümptomeid allasuruvaid ravimeid.