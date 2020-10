Trump materdas karantiine ja maskikandmist, Biden süüdistas teda koroonaohvrite solvamises

Kaalukeeleosariike läbi sõitev Trump ilkus ka maskikandmiskohustuse kallal. Biden ütles aga, et Trumpi tegevus aina hullemaks mineva koroonakriisi ajal on solvang selle ohvritele, vahendab BBC News.

Bidenil on kuus päeva enne valimisi Trumpi ees üleriiklikult korralik edumaa, aga see on väiksem teatud osariikides, mille hääletustulemus on ettearvamatu ja mis lõpuks otsustavad, kes valimised võidab.

Eelvalimistel on juba osalenud üle 75 miljoni ameeriklase, kellest ligi 50 miljonit posti teel.

Koroonasurmade arv kasvab 39 osariigis ja üle riigi sureb keskmiselt 800 inimest päevas.

Valge Maja koroonaviiruse töögrupi ekspert dr Anthony Fauci ütles eile BBC-le, et Trumpi kampaaniaüritused tõenäiliselt levitavad koroonaviirust. Maskideta ja distantsi mitte hoidvate inimeste kogunemised on Fauci sõnul potentsiaalselt niinimetatud superlevitajaüritused.

Presidendikandidaatide erinevad arusaamad koroonaviirusest tulid eile taas teravalt esile.

Oma kodus Delaware’i osariigis Wilmingtonis rääkinud Biden ütles, et ei tee kampaaniat valelubadusega, et suudab pandeemia lõpetada lülitit pöörates.

Biden, kes ei ole edasisi karantiine välistanud, lubas, et laseb teadusel otsuseid juhtida.

„Isegi kui ma võidan, on vaja palju ränka tööd selle pandeemia lõpetamiseks ees,” ütles Biden. „Küll luban ma seda: me alustame esimesest päevast õigete asjade tegemist.”

Biden võttis sõna ka Trumpi katsete vastu tühistada keset pandeemiat taskukohase ravi seadus ehk Obamacare.

Varsti pärast seda käis Biden koos naise Jilliga eelvalimas. Trump käis Floridas valimas juba laupäeval.

Trump hoiatas Arizona osariigis Goodyearis, et Bideni presidendiks saamine viiks rohkemate karantiinide ja majandusliku viletsuseni.

„Kui te hääletate Joe Bideni poolt, tähendab see, et koolis ei ole lapsi, ei ole lõpetamisi, ei ole pulmi, ei ole tänupühasid, ei ole jõule ja ei ole neljandat juulit koos,” ütles Trump. „Muidu on teil imeline elu. Ei näe kedagi, aga sellest pole midagi.”

Trumpi sõnul on valik Trumpi supertaastumise ja Bideni majanduslanguse vahel.