Trump lubas kõige suurepärasemat majandusaastat USA ajaloos, aga Bideni sõnul on tal aeg kohvrid pakkida

Üleriiklike küsitluste järgi on Bidenil enne tänasid valimisi kindel edumaa, aga teatud otsustavates osariikides on seis ettearvamatu, vahendab BBC News.

Eelhääletanud on ligi 99 miljonit inimest, mis ennustab sajandi suurimat valimisaktiivsust.

USA valimistel otsustavad valijad osariikide tasemel kahevõitlusi, mitte üleriikliku rahvahääletuse võitjat.

Et saada presidendiks valitud, peab kandidaat võitma niinimetatud valimiskogus vähemalt 270 häält. Iga osariik annab kindla arvu hääli, mis põhineb osaliselt rahvaarvul ja kokku läheb jagamisele 538 häält.

Selles süsteemis on võimalik, et üleriiklikult enim rahva hääli saanud kandidaat ei pruugi valimisi võita. Nii juhtus näiteks 2016. aastal Hillary Clintoniga.

Pärast kuut kampaaniaüritust pühapäeval kiirustas Trump eile läbi veel neljast kaalukeeleosariigist.

Põhja-Carolinas ütles Trump oma toetajatele, et järgmine aasta tuleb kõige suurepärasem majandusaasta USA ajaloos. Trump rääkis numbritest, mida keegi tema sõnul isegi võimalikuks ei pidanud.

USA majandus kasvas kolmandas kvartalis rekordilise tempoga 33%, aga see järgnes 31-protsendisele kahanemisele teises kvartalis. Majandusteadlased hoiatavad, et koroonaviiruse pandeemia tekitatud kahjudest ülesaamine võib võtta aastaid.

Pärast Põhja-Carolinat suundus Trump Pennsylvaniasse Scrantonisse, kus Biden elas kuni 10. eluaastani. Trump meenutas seal oma toetajatele, et ta võitis 2016. aastal Pennsylvanias, vaatamata sellele, et küsitlused seda ei ennustanud.

Ka Biden oli Pennsylvanias, kus Pittsburghi kampaaniaüritusel ühines temaga popstaar Lady Gaga. Muusik John Legend esines valijatele koos Bideni asepresidendikandidaadi Kamala Harrisega.

Viimase minuti kampaaniaüritusel Ohios kordas Biden oma põhisõnumit ja ütles, et võitlus käib Ameerika hinge eest. Bideni sõnul on Trumpil aega kohvrid pakkida. „Meil on villand säutsudest, vihast, vihkamisest, ebaõnnestumisest, vastutustundetusest,” ütles Biden.

Seis Ohios on äärmiselt tasavägine. 2016. aastal võitis Trump seal enam kui kaheksa protsendipunktiga. Praegu on tal Bideni ees RealClearPoliticsi andmetel 0,2-protsendine edumaa.