Trump külastas viit kaalukeeleosariiki, Biden püüdis veenda Pennsylvaniat

Biden on küsitluste järgi üleriiklikult endiselt eduseisus, aga edu on väiksem võtmetähtsusega osariikides, mis võivad lõpptulemuse otsustada, vahendab BBC News.

Üle 90 miljoni inimese on juba eelvalimistel oma hääle andnud, mis on viinud USA sajandi suurima valimisaktiivsuse kursile.

Trumpil oli eile väga tihe päevakava. Tema kihutusüritused toimusid Iowas, Michiganis, Põhja-Carolinas ja Georgias ning hiljem ka Floridas. Kõigis nendes osariikides on küsitluste järgi oodata tihedat konkurentsi.

Michigani osariigis Detroiti lähedal asuvas Washingtoni linnas ütles Trump oma toetajatele, et tema juhtimise all kasvab majandus kõige kiiremas tempos, mida on kunagi registreeritud.

Trump ennustas, et võidab Michiganis taas nagu 2016. aastal, ja ütles, et autotööstuse poolest tuntud osariigis ei olnud neli aastat tagasi ühtki autotehast. „Me tõime teie autotööstuse tagasi. Teie autotööstusele oli lõpp tehtud. Teil poleks midagi alles olnud,” ütles Trump.

Iowa osariigis Dubuque’is osalesid Trumpi üritusel ka tema tütar Ivanka ja abi Hope Hicks. Trump lubas seal kindlustada piire ja rohkem konservatiivseid kohtunikke kohtutesse.

Covid-19-st rääkides ütles Trump oma toetajatele, et neil on valida kas „surmav Bideni luku taha panemine” või „ohutu vaktsiin, mis pandeemia lõpetab”.

Biden suundus aga Pennsylvaniasse, kus ta on sündinud ja mis on valimistel samuti otsustava tähtsusega osariik. Trump võitis seal 2016. aastal napilt. Praegu on Bidenil seal küsitluste järgi kerge edumaa.

Philadelphias pöördus Biden linna mustanahaliste kogukonna poole, lubades võidelda süstemaatilise rassismi vastu USA-s, ning ründas Trumpi koroonaviiruse asjus, mis on mustanahalisi ebaproportsionaalselt palju puudutanud.

„On peaaegu kuritegelik, kuidas ta sellega tegelenud on,” ütles Biden Trumpi kohta. „See on mustas kogukonnas massiliste ohvritega sündmus ja see on täiesti tarbetu.”

Enne seda püüdis Biden ka latiinode hääli hispaaniakeelse säutsuga, milles oli juttu sisserändajate perede lahutamisest piiril ja tema reageeringust orkaanile Maria, kui see Puerto Ricot tabas.