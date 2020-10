Taliban avaldas Trumpile toetust

Talibani avaldus tuli pärast seda, kui Trump säutsus kolmapäeval üllatuslikult oma Twitteri kontol, et tahab juba jõuludeks USA väed Afganistanist koju tuua.

"Me loodame, et ta (Trump -toim) võidab valimised ja lõpetab USA sõjalise kohaloleku Afganistanis," ütles Mujahid, kelle sõnul võib Trump "tunduda naeruväärne kogu ülejäänud maailma jaoks, kuid Taliban peab teda terve mõistusega elutargaks meheks".

Tema sõnul tunnustab Taliban ka Trumpi loosungit "Ameerika kõigepealt" (inglise k. "America First"). "Trumpi loosung on olnud algusest peale, et nad ei ole kogu maailma politseinikud ega taha ühte lippu ega hümni kogu maailmale, vaid nende prioriteet on Ameerika," sõnas Mujahid.

Veel üks islamiliikumise esindaja ütles CBSile, et Taliban tundis Trumpi pärast tõsist muret, kui kuulis eelmisel nädalal, et viimane andis positiivse koroonaproovi. "Olime tema tervise pärast mures, kuid näib, et tal läheb juba paremini," lausus ta.

Trumpi kampaaniameeskonna esindaja Tim Murtaugh ütles aga laupäeval, et nemad ei soovi radikaalse islamiliikumise toetust. "Taliban teab väga hästi, et president kaitseb alati ja iga hinna eest eelkõige ameeriklaste huvisid," ütles Murtaugh.

Trumpi administratsioon sõlmis tänavu veebruaris Talibaniga rahuleppe, mille eesmärk on teha lõpp üle 18 aasta kestnud relvastatud konfliktile. Trump on oma ametiajal juba vähendanud USA vägede arvu Afganistanis ja praegu viibib seal umbes 8600 USA sõjaväelast.