OTSEPILT JA -BLOGI | Trump jätkab süüdistuste laviini: valimiskeskustes juhtusid halvad asjad, toimusid suured muutused!

Taani endine peaminister Lars Lökke Rasmussen postitas foto enda viimasest tööpäevast, andes nõu USA president Donald Trumpile, kuidas ta võiks valimiskaotuse korral ametist lahkuda. „See on õige viis lahkuda, kuid sa oled kaotanud valimised. Tänu ausate vestluste eest viimase nelja aasta jooksul. Jääme suhtlema,” säutsus Rasmussen oma Twitteri kontol. https://twitter.com/larsloekke/status/1324510561384697856

Täna õhtul on oodata tulemusi võtmeosariikidest Pennsylvaniast, Georgiast, Arizonast ja Nevadast. Juhul kui Bideni edu Trumpi ees veelgi kasvab, võidakse ta presidendiks kuulutada juba lähitundidel.

Twitter otsustas president Donald Trumpi viimased postitused erimärgistada ehk keelata nende platvormil jagamise, selgitades, et need sisaldavad valimiste kohta väärinformatsiooni. „Halvad asjad juhtusid neil tundidel, kui tigedalt ja toorelt hoiduti seaduslikust läbipaistvusest (valimiskeskustes),” kirjutas Trump täna hommikul ühes oma neljast postitusest. „HALVAD ASJAD JUHTUSID SEAL! SUURED MUUTUSED LEIDSID ASET!” Tõendeid Trump ei esitanud. https://twitter.com/BBCRosAtkins/status/1325078010580656129

USA idarannikul on kätte jõudnud hommik. Vabariiklasest president Donald Trump on ärganud ja jätkab oma Twitteri kontol väitmist, et tema kaotuse korral pidi aset leidma ulatuslik valimispettus. Ta väidab päeva esimeses postituses, et „kümned tuhanded ebaseaduslikud hääled võeti vastu teisipäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist, mis totaalselt ja lihtsasti muutis tulemusi Pennsylvanias ja mõnedes teistes noateral olevates osariikides”. Trumpi sõnul ei lubatud „seadusega vastuollu minnes valimisvaatlejatel jälgida sadade tuhandete häälte lugemist”. Tema kampaania on esitanud kohtutele selle kohta juba mitu hagi, ent õigusmõistjad on need seni tagasi lükanud, selgitades, et ilma tõenditeta ei ole neil õiguslikku alust.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325065540390559745

Võtmeosariigi Pennsylvania suurtes valimisringkondades Philadephias ja Allegheny maakonnas jätkatakse sedelite lugemist täna Eesti aja järgi kell 16. Tulemustest teatatakse jooksvalt.

Trumpi kampaania saatis reede õhtul oma toetajatele kirja, milles väljendas rahulolematust nendega, kes ei ole otsustanud rahaliselt toetada president Trumpi püüdlusi „valimisi kaitsta”. „Te olete seni ignoreerinud kõiki meie kirju, milles oleme palunud teil liituda meiega, KAITSMAKS VALIMISI,” seisis kampaania kirjas varasematele annetajatele. „Te olete ignoreerinud Trumpi meeskonda, Ericut, Larat, Doni (ehk riigipea perekonda -toim), asepresidenti JA isegi Ameerika Ühendriikide presidenti. KÜMNED TUHANDED patrioodid on täiesti ESIMEST KORDA viimase 48 tunni jooksul üles astunud - miks teid nende seas ei ole?” Tasub tähelepanu juhtida, et üleskutse lõpus märgitakse väikeses kirjas, et osa neist potentsiaalsetest annetustest soovitakse kulutada Trumpi valimiskampaania võlgade katteks.https://twitter.com/benrileysmith/status/1324834622014955528

Täna pärastlõunal on oodata jooksvalt tulemusi võtmeosariikidest Pennsylvaniast ja Georgiast. Arizona osariik lubab järgmistest tulemustest teatada Eesti aja järgi kell 18 ja Nevada kell 19. Juhul kui Bideni edu veelgi kasvab, võidakse ta presidendiks kuulutada täna õhtul.

Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka kommenteeris laupäeval USA presidendivalimisi, toetudes president Donald Trumpi väidetele, justkui leiaks seal aset ulatuslik tulemuste võltsimine."Te ainult vaadake, mis nendel valimistel toimub. See on häbi ja demokraatia üle irvitamine," ütles Lukašenka riigimeedia vahendusel, märkides, et soovib nüüd näha, kuidas "lääneriigid nõuavad, et USA korraldaks antud olukorras uued valimised, nagu nad nõudsid Valgevene puhul". "Võin juba praegu öelda, et nad ei tee seda, nad kardavad," märkis ta.

Valimiste võitja ei ole küll veel teada, ent üks on kindel: räppar Kanye West presidendiks ei saa. Ta tunnistas oma kaotust juba neljapäeval, kui jäi miljonite häältega maha oma peamistest rivaalidest president Donald Trumpi ja demokraat Joe Bidenist. West jõudis tänavu suvel viimasel hetkel kandideerimissoovist teatades valimissedelitele kümnetes osariikides ja kogus nõnda 60 000 häält. Ta viitas, et võib taas kandideerida 2024. aastal. West hääletas valimistel loomulikult enda poolt. „Jumal on hea,” säutsus ta valimispäeval, postitades Twitterisse foto oma hääletussedelist. "Tänavu annan ma esimest korda oma elus hääle USA presidendivalimistel, ja seda kellegi poolt, keda ma tõesti usaldan... iseennast.”https://twitter.com/kanyewest/status/1323914087340781569

Vabariiklasest president Donald Trump ei ole koroonaviirusest viimastel päevadel rääkinud, oodates selle asemel presidendivalimiste tulemusi ja süüdistades oma demokraatidest oponente valimistulemuste võltsimises ja temalt võidu röövimises - seda seni igasuguste tõenditeta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-teatas-kolmandat-paeva-jarjest-koigi-aegade-rekordist-132-000-uut-nakatunut?id=91604375

USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ütles ööl vastu tänast, et juhul kui tänavuste presidendivalimiste võitjaks kujuneb demokraat Joe Biden, leiab kahtlemata aset võimu rahumeelne üleandmine. „Otseloomulikult,” vastas McConnel ajakirjanike küsimustele Kentuckys, mille senaator ta on. „Võim on antud rahumeelselt üle iga nelja aasta järel alates 1792. aastast.”Küsimused olid ajendatud president Trumpi viimaste päevade tõendamata süüdistustest, et demokraadid üritavad temalt valimisi „varastada”. Veel eilegi hoiatas riigipea Bidenit, öeldes, et viimane ei peaks end võitjaks kuulutama, sest kavatseb tulemuse vaidlustada: „Joe Biden ei peaks end vääralt presidendiks kuulutama. Ma võiksin seda sama teha. Õiguslikud protseduurid on alles algamas!”

Joe Bideni olukord näib üha parem ka 16 valijamehega võtmeosariigis Georgias, kus ta kasvatab jätkuvalt oma edu president Trumpi ees, olles pärast 99% häälte lugemist viimasest ees enam kui 7248 häälega. Viimati võitis osariigis demokraadist kandidaat 1992. aastal.

Joe Biden kasvatas öö jooksul jõudsalt oma edu president Trumpi ees võtmeosariigis Pennsylvanias, kus ta juhib viimaste valimistulemuste kohaselt juba enam kui 28 000 häälega. Tõenäoliselt on oodata valimiste võitja väljakuulutamist juba täna pärastlõunal Eesti aja järgi.

USA ülemkohtu kohtunik Samuel Alito teatas reedel, et lükkas tagasi Pennsylvania vabariiklaste taotluse peatada valimispäeva järel saabunud hääletussedelite lugemine. Ta märkis, et edastab taotluse edasisteks aruteludeks ülemkohtu täiskogule laupäeval, ja lisas, et annab seni korralduse eraldada hiljem saabunud valimissedelid ülejäänutest - tõendeid, et seda juba ei tehtaks, siiski pole. Osariigi riigisekretäri Kathy Boockvari kinnitusel käib jutt marginaalsest arvust häältest, mis ei tõota lõpptulemusi suuresti mõjutada.

Donald Trumpi kabinetiülemal Mark Meadowsil diagnoositi väidetavalt koroonaviirusega nakatumine, teatab USA meedia. Tema võimalik haigestumine tuleb ajal, mil USA-s lisandus reedel rekordarv nakatumisi: enam kui 127 000, mis on maailma kõrgeim päevane näitaja.

Joe Biden ilmus siiski täna hommikul Eesti aja järgi avalikkuse ette, kuigi mitte võidukõneks, nagu varem arvati, sest neljast võtmeosariigist oodatakse endiselt täpsemaid tulemusi. „Me oleme seda võistlust võitmas,” ütles Biden ja lisas, et teda tõotab edu saata Georgias, Pennsylvanias ja Nevadas, millega ta saaks ligi 300 valijameest - kõvasti enam, kui vaja.https://twitter.com/JoeBiden/status/1324921258845204480

Joe Biden liigub täna öösel võidu suunas neljas võtmeosariigis. Ta edestab Trumpi Georgias 4020, Pennsylvanias 21 705, Nevadas 22 657 ja Arizonas 29 861 häälega. Arvestatav osa valimisanalüütikuid leiab, et vahet arvestades ei ole vabariiklasest presidendil enam sisuliselt võimalik demokraadist rivaali kinni püüda Arizonas, Nevadas ega Pennsylvanias. Üldvõiduks on Bidenil vaja kindlustada edu Pennsylvanias või kahes teises väiksemas kaalukeeleosariigis. Trumpil on samal ajal vaja vähemalt kolme võitu, sh kindlalt Pennsylvanias.

Täna öösel võib USA presidendivalimiste võitja siiski välja kuulutamata jääda. Võtmeosariikidest Pennsylvaniast ja Georgiast on täpsemaid tulemusi oodata alles laupäeva pärastlõunal.

On ebaselge, kas Joe Biden ikkagi ilmub täna öösel rahva ette, nagu tema nõunikud varem lubasid, sest demokraati ei ole endiselt kuulutatud võitjaks võtmeosariigis Pennsylvanias, mis annaks talle juurde 20 valijameest ja teeks temast järgmise Ameerika riigipea. Viimase seisuga juhib endine asepresident seal president Trumpi ees pea 20 000 häälega.

Ajal, mil kaalukeeleosariikides jätkatakse valimistulemuste väljaselgitamist, teatas koroonaviiruse leviku üle arvestust pidav Johns Hopkinsi ülikool juba kolmandat päeva järjest rekordarvust uutest koroonaviiruse juhtumitest USA-s. Viimase ööpäeva jooksul tuli juurde enam kui 122 000 haigestunut, millega nakatumiste koguarv kasvas 9,7 miljonini, mis on maailma kõrgeim näitaja.

Joe Biden kasvatab järjekindalt oma edu president Trumpi ees võtmeosariigis Pennsylvanias, kus ta juhib viimaste valimistulemuste kohaselt juba 17 012 häälega. Jõudsalt Bideni kasuks kasv vahe 20 valijamehega Pennsylvanias tähendab, et 77-aastane demokraat võidakse trendi jätkumisel kuulutada järgmiseks USA presidendiks veel täna öösel.

Joe Bideni võit võib olla lähedal. Ta juhib viimaste tulemuste kohaselt hetkel neljas võtmeosariigis: nendeks on Georgia (lugemata hääli 1%), kus Bideni edu on 4175 häält, Pennsylvania (4%), kus tal on Trumpist 14 541 häält enam, Nevada (8%), kus ta juhib 22 657 häälega, ja Arizona (7%), kus tal on vabariiklasest 39 070 häält rohkem. Trump näib aga võidu võtvat võtmeosariigis Põhja-Carolinas (6%), kus tema edu demokraadi ees on 76 623 häält.

Teadete kohaselt plaanib demokraat Joe Biden täna öösel Eesti aja järgi kell 3 võidukõne pidada, olles veendumusel, et ta kuulutatakse selleks ajaks presidendivalimiste võitjaks. Trump reageeris sellele oma Twitteri kontol, säutsudes: „Joe Biden ei peaks end vääralt presidendiks kuulutama. Ma võiksin seda sama teha. Õiguslikud protseduurid on alles algamas!” https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324846580147642369

Trumpi eriassistent ja kõrgeimal kohal olev mustanahaline ametnik Valges Majas Ja’Ron Smith lahkub ametist. Ta ütles oma avalduses, et otsustas ametikoha maha panna juba ammu enne valimisi, selgitades, et talle sünnivad õige pea kaksikud. Teade tuleb aga ajal, mil mitu kõrget nõunikku kaalub meedia teatel Trumpi hülgamist viimase võiduvõimaluste ahenedes. https://twitter.com/JaRonSmith04/status/1324839895735635980

Võtmeosariik Georgias on Bideni edu Trumpi ees viimasel tunnil kasvanud 4263 hääleni. Osariigi vabariiklasest riigisekretär Brad Raffensperger ütles täna, et kandidaatide häälte vahe on äärmiselt väike, mistõttu on enam kui tõenäoline, et ees seisab valimissedelite korduslugemine.

Vabariikliku partei Pennsylvania haru palus reedel USA ülemkohtul anda osariigi valimisametnikele korraldus eraldada pärast valimispäeva saabunud hääletussedelid teistest posti teel saadetud sedelitest. Vabariiklased tunnistasid, et Pennsylvania riigisekretär Kathy Boockvar andis juba maakondade valimisametnikele korralduse seda teha, ent tõdesid, et ei saa olla kindlad, kas viimased on asunud nõuet täitma. „Kui maakondlikud valimiskomisjonid loevad ega eralda hiljem saabunud hääletussedeleid, võib see teha antud kohtu jaoks võimatuks parandada valimistulemusi, mis on rikutud ebaseaduslike ja valel ajal antud või postitatud sedelite poolt,” kirjutasid nad kohtule. Osariigi ülemkohus otsustas, et enne valimispäeva teele pandud hääletussedeleid võib arvesse võtta juhul, kui need saabuvad hiljemalt kolm päeva pärast valimisi, ehkki Pennsylvania seadusandlik kogu määras varem selleks tähtajaks juba valimispäeva ehk teisipäeva. USA ülemkohus on viimastel päevadel keeldunud osariigi valimisprotsessi sekkumast. Osariigi riigisekretär on varem öelnud, et seesuguste sedelite arv on marginaalne.

Telekanali MSNBC ajakirjanik Steve Kornacki selgitas, miks ei ole veel tehtud otsust kuulutada Joe Biden Pennsylvania võitjaks, kuigi ta juhib seal viimase seisuga ligi 14 000 häälega. Ta juhtis tähelepanu, et osariigis on lugemata veel umbes 200 000 sedelit. Teadaolevalt on pool neist posti teel saadetud valimissedelid, mis on seni osutunud väga soodsaks Bidenile, sest viimane palus oma toetajatel just sel moel hääletada. Osa neist võivad aga olla täidetud valesti ega lähe seetõttu arvesse. Teine pool hääli on nn tingimuslikud sedelid (provisional ballot), mille puhul peavad valimisametnikud tuvastama tagantjärele inimese elukoha ning tema õiguse olla antud jaoskonna valijate registris. Ajalooliselt on sellised hääled olnud soodsad demokraatidele, ent tänavu on suurem osa neist läinud hoopis Trumpile. https://twitter.com/MSNBC/status/1324797005835755520

Võtmeosariigi Georgia riigisekretär Brad Raffensperger ütles täna õhtul pressikonverentsil, et hetkel juhib seal Joe Biden ülinapilt - 1603 häälega. Osariigis käis kokku valimas ligi viis miljonit inimest. „Me saame sellega hakkama ja kaitseme oma valimiste usaldusväärsust,” ütles ta, lubades „avatud ja läbipaistvat häälte lugemise protsessi”. Vabariiklasest riigisekretäri sõnul on kandidaatide häälte vahe viimase seisuga äärmiselt marginaalne, mistõttu on enam kui tõenäoline, et kaalukeeleosariigil seisab peagi ees valimissedelite korduslugemine.

Joe Bideni nõunikud usuvad, et ta kuulutatakse juba lähitundidel viimaste tulemuste põhjal presidendivalimiste võitjaks, ja ta loodab veel täna õhtul (Eesti aja järgi kell 3 öösel) võidukõne pidada.

Trumpi endine nõunik Omarosa Manigault Newman ütles Sky Newsile, et tema Valges Majas olevate allikate sõnul on president täna „kohutavas tujus”. „Ta (Trump -toim) on täna lühikese süütenööriga, nähvab kõigile ja tahab, et ta advokaadid õigluse majja seaks,” vahendas Newman. „Ta tahab, et nad lõpetaksid häälte lugemise, ja karjub kõigi peale, et neil tuleb kasutada oma ressursse, oma võimu, raha, mis iganes ligipääs neil on, et see lõppeks.”

Joe Biden on suurendanud oma eduseisu president Trumpi ees võtmeosariigis Pennsylvanias, kus ta juhib viimaste valimistulemuste kohaselt 13 371 häälega. Juhtpositsiooni võtmine 20 valijamehega Pennsylvania osariigis tähendab, et 77-aastane demokraat võidakse trendi jätkumisel kuulutada järgmiseks USA presidendiks veel täna õhtul.

USA president Donald Trump tegi täna õhtul oma kampaania vahendusel järjekordse avalduse, öeldes, et ei vaidlusta enam ainult tänavusi valimisi, vaid seab kahtluse alla „kogu meie valimisprotsessi usaldusväärsuse”. „Usume, et Ameerika inimesed väärivad täielikku läbipaistvust häältelugemise ja valimissertifikaatide osas, ja see ei puuduta enam ainult ühtesid valimisi. See puudutab kogu meie valimisprotsessi usaldusväärsust,” ütles Trump. „Algusest peale oleme öelnud, et kõik seaduslikud hääletussedelid tuleb ära lugeda ja kõiki ebaseaduslikke hääletussedeleid ei tohiks lugeda, kuid oleme kohanud sellele aluspõhimõttele demokraatide poolt igal sammul vastuseisu,” väitis ta. „Jätkame seda protsessi seaduse kõigi aspektide kaudu, et tagada Ameerika inimeste usaldus meie valitsuse vastu. Ma ei lõpeta kunagi teie nimel ja meie riigi eest võitlemist.” Kuigi Trump väitis oma avalduses, et on järjekindlalt nõudnud kõigi seaduslike hääletussedelite lugemist, ei vasta see tegelikult tõele. Veel eile säutsus ta oma Twitteri kontol, et „lõpetage [häälte] lugemine”, jagamata täpsustusi. Tõendeid ei ole ka selle kohta, et valimisametnikud kavatseksid mõnes osariigis arvesse võtta nõuetele mitte vastavaid hääli. Trumpi kampaania ei ole suutnud kohtutele nende väidete kohta seni tõendeid esitada.

Vabariiklasest president Donald Trump viibib täna pärastlõunal (USA idaranniku aja järgi) väidetavalt Ovaalkabinetis. Trumpi päevakavas ei ole täna ühtki avalikku ülesastumist ning ta jätkab oma mõtete jagamist oma Twitteri kontol, esitades endiselt tõendamata väiteid valimispettusest. https://twitter.com/KellyO/status/1324773608661671936?

OLULINE! Joe Biden ja Kamala Harris peavad kampaania teatel täna õhtul (Eesti aja järgi öösel) kõne Ameerika rahvale. Hetkel on veel teadmata, millest nad kavatsevad rääkida, ent viimaste tulemuste kohaselt on nad valimisvõidu äärel, olles läinud juhtima Pennsylvania osariigis, kus edu saavutades oleks neil koos vajalik arv ehk 270 valijameest.

Joe Biden juhib viimaste valimistulemuste kohaselt hetkel neljas võtmeosariigis: nende seas on Georgia (lugemata hääli 1%), kus Bideni edu on 1561 häält, Pennsylvania (4%), kus tal on Trumpist 12 390 häält enam, Nevada (8%), kus ta juhib 20 352 häälega, ja Arizona (7%), kus tal on vabariiklasest 43 779 häält rohkem. Trump näib aga hetkel võidu võtvat võtmeosariigis Põhja-Carolinas (6%), kus tema edu demokraadi ees on 76 701 häält.

Utah' osariigi vabariiklasest senaator ja endine erakonna presidendikandidaat Mitt Romney kritiseeris täna president Donald Trumpi seoses viimase alusetute süüdistustega valimispettusest.2012. aasta presidendivalimiste vabariiklaste kandidaat ütles oma avalduses, et presidendil on „õiguslik alus” nõuda häälte korduslugemist osariikides, kus teda lahutab demokraat Joe Bidenist napp hulk hääli, ja kutsuda üles uurima konkreetseid väidetavalt toime pandud rikkumisi. Ta märkis aga, et presidendist oli „vale” esitada alusetuid väiteid võltsitud valimistest, sest „seda tehes kahjustab ta vabaduse ideed nii kodumaal kui kogu maailmas”.Veel mõned Romney vabariiklastest kolleegid on öelnud, et Trump peaks esitama tõendeid, kui ta usub, et mõnes osariigis leidis valimiste läbiviimisel või sedelite lugemisel rikkumisi. Tema kampaania ei ole seni esitanud mingeid tõendeid seesuguste väidete toetuseks.

USA senati vabariiklaste juhile lähedal seisev senaator Roy Blunt andis mõista, et paljud vabariiklaste juhtkonnas ei soovi minna kaasa president Donald Trumpi võimaliku taktikaga, mis ähvardab viia USA konstitutsioonilise kriisini, kui president peaks keelduma võimu rahumeelsest üleandmisest. „Te ei saa ühes osariigis valimissedelite lugemist peatada, nõudes samal ajal teises osariigis selle jätkamist. Te võite küll tahta, et protsess nii toimuks, ent see ei toimu nii,” ütles Blunt. Ta lisas, et „osa valitsemisvastusest tähendab, et teil peaks alati mõttes olema, kuidas te plaanite ametist lahkuda”.

USA senati vabariiklaste 78-aastane liider Mitch McConnell keeldus täna vastamast ajakirjanike küsimustele, mida ta teeks, kui president Donald Trump ei oleks nõus kaotust tunnistama. „Ma ei hakka vastama hüpoteetilistele küsimustele selle kohta, kuidas me siit edasi läheme,” ütles senati enamuse liider. Ta keeldus vastamast ka teistele täpsustavatele küsimustele ja viitas oma varasemale säutsule, öeldes, et tal ei ole peale sellele midagi lisada. „Meie suurepärasel maal peab see töötama nii: iga seaduslik hääl tuleb arvesse võtta. Ühtki ebaseaduslikult esitatud valimissedelit ei tohi. Kõik pooled peavad saama protsessi jälgida. Ja on ka kohtud, et rakendada seadusi ja lahendada vaidlusi,” säutsus McConnel varasemalt. https://twitter.com/senatemajldr/status/1324697471654789120

Associated Press teatab, et jätkab häälte lugemist ega ole veel võitjat välja kuulutanud. https://twitter.com/AP/status/1324752977505255425?ref_src=twsrc%5Etfw

Vahekokkuvõte NBC Newsi andmetel: https://twitter.com/NBCNews/status/1324753134820958208?ref_src=twsrc%5Etfw

Värske tulemus Nevadast: Bideni edu on 22 076 häält, kui loetud on 91% häältest. https://twitter.com/NBCNews/status/1324752458975989767?ref_src=twsrc%5Etfw

Decision Desk HQ andmetel on Bideni edu Trumpi ees kasvanud Pennsylvanias 8845 hääleni. https://twitter.com/DecisionDeskHQ/status/1324748787156459521?ref_src=twsrc%5Etfw

Georgia valimisametnik Gabriel Sterling ütles, et osariigis on lugeda jäänud veel 4169 häält.

Bideni edumaa Arizonas vähenes pisut. Biden juhib nüüd 43 569 häälega. Loetud on 92% häältest. https://twitter.com/NBCNews/status/1324745699016216577?ref_src=twsrc%5Etfw

Georgia osariigi riigisekretär Brad Raffensperger kinnitas, et tuleb häälte uuesti ülelugemine. Seda oli tasavägise seisu tõttu ka oodata.

Decision Desk HQ teatab Georgia uueks vaheks 1579 Bideni kasuks. https://twitter.com/DecisionDeskHQ/status/1324738096265596929?ref_src=twsrc%5Etfw

Joe Bideni kampaaniameeskond vastas teadetele, et Trump ei kavatse oma kaotust presidendivalimistel tunnistada. „Nagu me ütlesime 19. juulil, otsustab need valimised Ameerika rahvas. Ja Ühendriikide valitsus on suurepäraselt võimeline loata kohal viibijad Valgest Majast välja eskortima,” teatas kampaania pressiesindaja Andrew Bates.

Donald Trump kommenteeris oma kaotusseisu jäämist Pennsylvanias: „Philadelphial on valimiste aususe osas mäda ajalugu.” https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324730186798161925?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvania on teatanud veel umbes 3000 hääle lugemise tulemused Bucksi maakonnast ja Bideni edu on veidi kasvanud 6817 häälele. Bideni edu Trumpi ees Pennsylvanias on seega 0,1%.

„Need valimised ei ole läbi,” ütles Trumpi kampaania peanõunik Matt Morgan oma avalduses. „Vale projektsioon Joe Bidenist kui võitjast põhineb nelja osariigi andmetel, mis ei ole kaugeltki lõplikud.”

Fox News kuulutab Bideni varsti presidendivalimiste võitjaks, aga sealsetele ankrutele on antud käsk mitte nimetada Bidenit „president-elect’iks” ehk presidendiks valituks, teatab CNN. https://twitter.com/oliverdarcy/status/1324721461458800641?ref_src=twsrc%5Etfw

Bideni meeskonnas juba tähistatakse. Kampaania digitaaldirektor Rob Flaherty: https://twitter.com/Rob_Flaherty/status/1324716319007219713?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN teatas, et Bideni kodu kohal Delaware’i osariigis Wilmingtonis kehtestati riiklik lennukeeluala.

Donald Trumpil ei ole ilma Pennsylvaniata võimalik 270 valijameest täis saada.

Decision Desk HQ kuulutas Bideni juba ka presidendiks valituks. Ükski teine väljaanne pole seda veel, tõsi küll, teinud. https://twitter.com/DecisionDeskHQ/status/1324710866516905984?ref_src=twsrc%5Etfw

Bideni edu on Pennsylvanias juba 5587 häält, kui loetud on 95% häältest. https://twitter.com/NBCNews/status/1324711584057491458?ref_src=twsrc%5Etfw

Biden läks ka Pennsylvanias juhtima. https://twitter.com/NBCNews/status/1324710888272744449?ref_src=twsrc%5Etfw

USA senati vabariiklaste liider Mitch McConnell tegi esimese avalduse Trumpi valimispettuse süüdistuste kohta. Seda võib lugeda kergeks etteheiteks Trumpi deklaratsioonile, et ta on võitnud. „Meie suurepärasel maal peab see töötama nii: iga seaduslik hääl tuleb arvesse võtta. Ühtki ebaseaduslikult esitatud valimissedelit ei tohi. Kõik pooled peavad saama protsessi jälgida. Ja kohtud on olemas, et rakendada seadusi ja lahendada vaidlusi. Nii otsustavad ameeriklaste hääled tulemuse.” https://twitter.com/senatemajldr/status/1324697471654789120?ref_src=twsrc%5Etfw

Praegune seis: Georgia (99% loetud): Biden +1096 Nevada (89%): Biden +11 438 Pennsylvania (95%): Trump +18 229 Arizona (90%): Biden +47 052

Tuletatakse meelde Trumpi säutsu aastast 2014. "See, mis eraldab võitjaid kaotajatest, on see, kuidas inimene reageerib saatuse igale uuele keerdkäigule." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/550046337547665409?ref_src=twsrc%5Etfw

Biden juhib nüüd Georgias 1096 häälega. https://twitter.com/DecisionDeskHQ/status/1324655386339794945?ref_src=twsrc%5Etfw

Tulemuse arenemine Georgias. https://twitter.com/ErinKPeterson/status/1324645519143116801?ref_src=twsrc%5Etfw

Decision Desk HQ andmetel läks Biden Georgias juhtima. Lugemata on veel vähem kui ühe protsendi jagu hääli. https://twitter.com/DecisionDeskHQ/status/1324643210283593728?ref_src=twsrc%5Etfw

Viimastel andmetel juhib Trump Georgias Bideni ees veel vaid 463 häälega.

Donald Trump jätkas kohaliku aja järgi kella 2.30 ajal öösel valimispettusest rääkimist. „Ma VÕIDAN Ühendriikide presidentuuri SEADUSLIKULT ANTUD HÄÄLTEGA kergelt. VAATLEJATEL ei lubatud ühelgi viisil, kujul ega vormis teha oma tööd ja seetõttu tuleb sellel perioodil heaks kiidetud hääled lugeda EBASEADUSLIKEKS HÄÄLTEKS. USA ülemkohus peab otsustama!” kirjutas Trump. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324613181466173440?ref_src=twsrc%5Etfw

Demokraadid kutsuvad Georgia valijaid parandama oma posti teel antud hääli, mis on tagasi lükatud, sest neil puudus või oli kehtetu allkiri. Selliste valimissedelite parandamise tähtaeg on kohaliku aja järgi täna kell 17. Valijad võivad vaadata internetist, kas nende valimissedel on vastu võetud või tagasi lükatud. Trumpi edu Georgias on kahanud umbes 1700 hääleni, mistõttu on seal tähtis iga hääl. Georgia annab 16 valijameest. Üks, kes õhutas inimesi oma valimissedeleid korrigeerima, oli esindajatekoja liige Alexandria Ocasio-Cortez. https://twitter.com/AOC/status/1324515509505794048?ref_src=twsrc%5Etfw

Trumpi toetajad Nevadas palvetavad põlvili oma iidoli võidu eest. https://twitter.com/ABC/status/1324584597426982922?ref_src=twsrc%5Etfw

USA Salateenistus saadab lisajõude Delaware’i osariiki Wilmingtoni Joe Bideni ja tema kampaaniameeskonna kaitsmiseks, teatasid kaks informeeritud allikat Washington Postile. Bideni meeskond kasutab Wilmingtoni konverentsikeskust veel ühe päeva ja täna võib Bidenilt seal oodata tähtsat kõnet.

Georgias jääb Biden Trumpist maha 1709 häälega. Arizonas jääb Trump Bidenist maha 47 052 häälega.

Veel üks teade Pennsylvaniast: Trumpi edu Bideni ees on kahanenud 22 398 häälele. Trump on saanud 49,59% ja Biden 49,26% häältest.

Pennsylvania suurima linna Philadelphia politsei uurib teadete kohaselt vihjet väidetava plaani kohta rünnata konverentsikeskust, kus hääli loetakse. 6abc Action News teatab, et korrakaitsjad on ühe mehe vahistanud. „Action News on teada saanud, et politsei sai vihje ühe grupi, võimalik, et perekonna kohta, mis sõitis Hummeriga kohale Virginiast, et rünnata konverentsikeskust,” teatas telekanal. https://twitter.com/6abc/status/1324574435161055233?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvanias on Trumpi eduseis kahanenud veidi enam kui 26 000 häälele. Viimasena loetud posti teel saabunud hääled on olnud 60-90% Bideni kasuks. Osariigi demokraadid hääletasid suurema tõenäosusega posti teel ja vabariiklased eelistasid kohapeal hääletada. Seetõttu näis Trumpil alguses olevat Pennsylvanias tohutu edumaa – kohapeal antud hääled loeti üle esimesena.

Arizona osariigi Maricopa maakonnas, kus Bideni edumaa Trumpi ees on kahanenud, on suur grupp paremäärmuslikke Trumpi-meelseid meeleavaldajaid valimiskeskuse juurde kogunenud. Kohal on ka paremäärmuslik raadiomees Alex Jones. Osa meeleavaldajaid on relvastatud ja mõned kuuluvad valgete ülemvõimu pooldavasse „boogaloo” liikumisse. Meeleavaldajad aeglustavad häälte lugemist, kuigi Trump vähendab kaotusseisu. https://twitter.com/dvdwyer/status/1324552514188926977?ref_src=twsrc%5Etfw

Trumpi avalduse taustal tasub märkida, et valimiste võitja ei ole veel tegelikult teada.

USA asepresident Mike Pence andis mõista, et tal presidendi tänasele avaldusele vastuväiteid ei ole. "Ma seisan president Donald Trumpi kõrval," säutsus Pence vahetult pärast riigipea telepöördumist oma Twitteri kontol. "Me peame ära lugema iga seadusliku hääle."

USA peamised telekanalid ABC, CBS ja MSNBC otsustasid lõpetada president Donald Trumpi telepöördumise näitamise vaid mõned hetked pärast selle algust, sest riigipea esitas terve rea alusetuid väiteid, rääkides valimispettusest ja temalt võidu varastamise kohta. https://twitter.com/MSNBC/status/1324502930456825856

Vabariiklane, endine Pennsylvania senaator ja kongremen Rick Santorum ütles CNNi eetris, et ükski tema parteikaaslane ei seisa Trumpi äsjase avalduse taga. Ta nimetas seda häbiväärseks ja leidis, et tõendite puudumisel selliste väidete esitamine riigipea poolt on ohtlik.

Trump seadis valimiste legitiimsuse kahtluse allaUSA president Donald Trump astus täna õhtul esmakordselt pärast valimisõhtut ajakirjanike ette ja esitas hulgaliselt valeväiteid ja tõendamata süüdistusi, seades kahtluse alla ka USA valimissüsteemi legitiimsuse. Ta alustas, märkides vääralt, et kui arvestada ainult seaduslikke hääli, on tema valimiste võitja, ent ebaseaduslike sedelitega püütakse talt seda võitu röövida. Trump süüdistas muu seas avalike arvamuse küsitlusi valimistesse sekkumises. Ta nimetas neid valeküsitlusteks, rääkides, et neid tehti selleks, et vabariiklased jääksid valimispäeval koju. Ta jutustas ka, kuidas tema algne edu hakkas posti teel saabunud häälte lugemise järel salapäraselt kaduma, ja väitis, et vabariiklastest aktivistidel ei lubatud häältelugemist jälgida. "Tehakse väga palju pahasid asju. /.../ Nad üritavad valimisi varastada," väitis president, kirjeldades valimissüsteemi korruptiivsena ja süüdistades "demokraatide masinavärki" pettuses.Trump on tõotanud häältelugemise peatada osariikides, kus tema sõnul viiakse läbi valimispettust - tegemist on osariikidega, kus enne posti teel laekunud häälte lugemist oli vabariiklasel eduseis. Ta ei ole jaganud mingeid tõendeid oma väidete tõestuseks - rahvusvahelised valimisvaatlejad on aga teatanud, et tõendeid ulatuslikust valimispettusest ka ei ole.Trump keeldus vastamast ajakirjanike küsimustele.

Joe Biden juhib viimase seisuga üleriigiliselt president Trumpi ees 3,8 miljoni häälega. Võitu see talle aga veel ei garanteeri, sest USA valijameeste süsteem eelistab kandidaati, kes võidab väikese vahega paljudes osariikides kandidaadile, kes võidab suurelt vähestes osariikides.

JUST NÜÜD! Donald Trump esineb iga hetk Valge Maja pressiruumis avaldusega.

Võtmeosariigis Pennsylvanias on Trumpi edu Bideni ees kiiresti kahanemas, olles viimaste tulemuste kohaselt 78 316 häält. Teadaolevalt on lugemata veel 326 000 posti teel saabunud valimissedelit. 75% n-ö postihäältest on läinud seni Bidenile, sest just nii julgustas ta oma toetajaid pandeemia tõttu hääletama, samal ajal kui Trump soovitas sellest hoiduda.Juhul, kui senine trend tulemustes jätkub ja 75% järelejäänud postihäältest lähevad demokraatidele, võib see anda Joe Bidenile juurde pea 250 000 häält, millega ta kindlustaks mugavalt kaalukeeleosariigi 20 valijameest ja saaks tänu sellele järgmiseks USA riigipeaks.

OLULINE! Donald Trump teeb täna kell 1:30 Eesti aja järgi Valgest Majast avalduse. Tegemist on valimisõhtu järel esimese korraga, mil Trump otsustab telekaamerate ette ilmuda. Oma Twitteri kontol jätkas ta vahepeal demokraatide süüdistamist valimispettuses ja temalt võidu röövimises. Telekanaliga CBS rääkinud Trumpi nõunik ütles, et president ei kavatse alistuda ega kaotust tunnistada, isegi kui Biden peaks end mingil hetkel võitjaks kuulutama.

Võitja ei ole veel teada, tõdes Pennsylvania osariigi riigisekretär Kathy Boockvar valimistulemuste hetkeseisu osas, märkides, et järelejäänud hääletussedelite lugemine jätkub "läbi õhtu". "Mida tasavägisem tulemus on, seda kauem see aega võtab," selgitas Boockvar, tunnistades, et 20 valijamehega Pennsylvanias on veel lugemata mitusada tuhat sedelit.

Täna õhtul tuleb Georgiast vabariiklastele veel üks väga halb uudis. Kuigi algselt näis, et neil õnnestub kontroll Senati üle kindlalt säilitada, siis enam ei ole see sugugi kindel. Nimelt jäi just Georgias nende kandidaadil ülinapilt puudu võiduks vajalikust 50% häältest, mis tähendab, et valimised lähevad teise vooru. Juba varem sai selgeks, et teisegi Georgia senatikoha omanik otsustatakse teises voorus. Vabariiklastel ja demokraatidel on mõlemal viimaste tulemuste kohaselt kindlalt 48 senatikohta. Alaska ja Põhja-Carolina senatiheitluse võitja ei ole veel teada, ent mõlemas on esialgsete tulemuste kohaselt oodatult juhtimas vabariiklane.

Õige pea annab valimistulemuste viimasest seisust teada ka võtmeosariik Pennsylvania. Juhul, kui Bidenil õnnestub Pennsylvanias edu saavutada, on ta järgmine USA president - seda isegi juhul, kui ta ei võida Trumpi üheski teises veel kaalul olevas osariigis, sh Arizonas.

Võtmeosariik Georgias on Trumpi edu Bideni ees kahanenud pelgalt 9525 hääleni. Bidenil tuleb viimase seisuga seal võitmiseks omale saada vähemalt 58 protsenti veel lugemata häältest. Isegi kui Bidenil õnnestub Trumpile järgi rebida, tõotab lõpptulemus tulla ülimalt tasavägine.

USA riigipea Donald Trumpi poeg Eric avaldas täna õhtul oma Twitteri kontol rahulolematust, et vabariiklik partei ei seisa tema isa selja taga - tõenäoliselt viimase püüdlustes külvata kahtlusi valimistulemuste õigsuse kohta ja süüdistada demokraate pettuses. https://twitter.com/EricTrump/status/1324461436224053251

Joe Biden tegi täna õhtul lühikese avalduse, ent ei kuulutanud end veel valimiste võitjaks. Ta rõhutas, et kõik hääled tuleb ära lugeda, ja märkis, et tunneb end valimistulemusi jälgides väga kindlalt. "Meil senaatori Harrisega on praeguse seisu pärast väga hea tunne ja meil pole kahtlust, et kui hääled on loetud, kuulutatakse meid võitjaks. Olge rahulikud, protsess toimib, häälte lugemine lõpetatakse ja me saame varsti tulemuse teada," ütles Biden. Tasub märkida, et Joe Biden on viimasel kahel päeval teinud kaks lühikest telepöördumist, samal ajal kui Donald Trump ei ole valimispäeva järel ilmunud kaamerate ette veel kordagi. https://twitter.com/therecount/status/1324463618172329984

USA meedia: kaitseminister astub ametist tagasi Ootamatu teade tuleb täna õhtul USA pealinnast Washingtonist. Telekanali NBC andmetel kavatseb kaitseminister Mark Esper esitada president Donald Trumpile tagasiastumise avalduse - veel enne tema esimese ametiaja lõppu. On ebaselge, mis on selle põhjuseks, ent telekanaliga rääkinud ametnike sõnul usub Esper, et isegi juhul, kui Trumpil õnnestub võita, vahetataks ta nii või teisiti sel ametikohal välja, sest ta on tihtipeale presidendiga eri meelt.

Võtmeosariik Georgias on Trumpi edu Joe Bideni ees kahanenud 12 835 hääleni. Osariigi riigisekretäri Brad Raffenspergeri sõnul on lugemata veel 47 277 sedelit, mis tähendab, et Joe Bidenil tuleb võtmiseks neist endale saada vähemalt 63 protsenti. Võimalus, et see juhtub, on täiesti olemas, sest hääli oodatakse ülekaalukalt demokraatide poole kalduvatest maakondadest, ent sellegipoolest tõotab lõpptulemus tulla ülimalt tasavägine.

Võtmeosariik Nevada ei väljasta uusi tulemusi enne homset. Hetkel juhib seal demokraat Joe Biden umbes 11 000 häälega. Teadaolevalt tuleb suisa 90% veel lugemata häältest valdavalt demokraate toetavast Clarki maakonnast, mis tõotab Trumpi võiduvõimalusi ahendada.

Võtmeosariik Pennsylvania uuendab oma valimistulemusi Eesti aja järgi kell 00:15. Juhul, kui Bidenil õnnestub Pennsylvanias edu saavutada, on ta järgmine USA president - seda isegi juhul, kui ta ei võida Trumpi üheski teises veel kaalul olevas osariigis, sh Arizonas.

Kuigi me ei tea veel tänavuste valimiste võitjat, on juba alanud arutelud, kes võiks kandideerida presidendiks 2024. aastal. Vabariiklasest riigipea Donald Trumpi endine kabinetiülem Mick Mulvaney, kes on hetkel USA erisaadik Põhja-Iirimaal, ütles täna veebinaril, et juhul kui Trump Joe Bidenile kaotab, eeldab ta näha teda taas kandideerimas 2024. aastal. "Ma igati eeldan, et [Trump] jätkab poliitikas osalemist, ja kahtlemata paneksin ta nimekirja inimestest, kes tõenäoliselt kandideerivad presidendiks 2024. aastal," ütles Mulvaney. Trump on uuesti kandideerimist arutanud juba ka oma nõunikega, väidab CNNi ajakirjanik Jim Acosta.

20 valijamehega võtmeosariigi Pennsylvania riigisekretär Kathy Boockvar ütles äsja CNN-ile, et osariigi võitja võidakse välja kuulutada veel täna õhtul. Tema sõnul on jäänud lugeda veel 550 000 sedelit, ent graafikust ollakse ees ja suurema osa neist jõutakse ära lugeda päeva jooksul.Oluliseks tõotab saada Philadelphia, kus on lugemata veel umbes 100 000 sedelit, millest valdav osa tõotab minna Joe Bidenile, sest tegemist on kindla demokraatide kantsiga, kus viimane juhib hetkel 80% toetusega. Juhul, kui see trend väljendub ka veel lugemata häältes, ei pruugi võitja väljaselgitamiseks olla vajalik oodata tulemust Allegany maakonnast, mis hõlmab osariigi suuruselt teist linna Pittsburghi, kus peatati lugemine kuni homseni.Juhul, kui Bidenil õnnestub Pennsylvanias edu saavutada, on ta järgmine USA president - seda isegi juhul, kui ta ei võida Trumpi üheski teises veel kaalul olevas osariigis, sh Arizonas.

Äsja tuli teade, et Michigani kohtunik lükkas tagasi Trumpi kampaania hagi, milles nõuti häälte lugemise peatamist ja "mõistlikku juurdepääsu" valimissedelite lugemise keskustele. Hetkel on Michiganis loetud üle 99% häältest ja võitjaks Joe Biden, kes edestab Trumpi 149 000 häälega.

Võtmeosariigis Nevadas asuva Clarki maakonna valimiskomisjoni esindaja Joe Gloria ütles, et viimane ports hääli saavad seal loetud tõenäoliselt laupäevaks või pühapäevaks. Tema sõnul on lugemata veel 63 262 valimissedelit, millest suurem osa tõotab minna Joe Bidenile, sest tegemist on ülekaalukalt demokraate toetava piirkonnaga. Kui Glorialt küsiti Trumpi viimaste süüdistuste kohta, vastas ta, et "ei ole teadlik ühegi sobimatu hääle kinnitamisest". Võitja on endiselt teadmata, ent maineka kohaliku ajalehe Nevada Independent toimetaja Jon Ralston tunnistas, et ta ei näe seniste tulemuste põhjal Trumpi seal võitmas. Tema sõnul tuleb suurem osa veel lugemata hääli ülekaalukalt demokraate toetavatest piirkondadest. https://twitter.com/RalstonReports/status/1324415080226643971

Kuigi 16 valijamehega võtmeosariik Georgia lootis häälte lugemisega ühele poole saada juba täna keskpäevaks USA idaranniku aja järgi, teatas osariigi riigisekretär Brad Raffensperger äsja, et veel 50 000 häält on praeguse seisuga lugemata. Hetkel juhib Georgias Donald Trump umbes 13 000 häälega, mis tähendab, et Joe Biden peab võiduks võtma vähemalt 63% veel lugemata häältest. Võimalus, et see juhtub, on siiski täiesti olemas, sest tulemusi oodatakse ülekaalukalt demokraatide poole kalduvatest maakondadest. https://twitter.com/GaSecofState/status/1324409996235472898

Trump on hakanud Twitteri asemel süüdistusi pilduma oma pressiosakonna vahendusel. Äsja vahendas see järjekordset presidendi avaldust tõendamata valimispettuse kohta (kõik suurte tähtedega): "Kui arvestada seaduslikke hääli, võidan ma valimised lihtsasti. Kui arvestada ebaseaduslikke ja hiliseid hääli, saavad nad (demokraadid -toim) meilt valimised varastada!" https://twitter.com/Acosta/status/1324407108167782401/photo/1

Joe Bideni kampaaniajuht Jenn O’Malley Dillon avaldas täna õhtul veendumust, et 77-aastasest demokraadist saab järgmine USA president. "Joe Biden on saanud rohkem hääli kui ükski presidendikandidaat ajaloos - ja neid tuleb üha juurde. Hetkel on loetud üle 140 miljoni hääle, millest 72 miljonit on läinud asepresident Bidenile," ütles Dillon pressikonverentsil. "Oma hääle on asepresidendile andnud rekordarv inimesi. Tulemusi nägev Trump, teades, et ta kaotab, jätkab põruvat strateegiat, vältimaks inimeste häälte lugemist." Ta avaldas lootust, et suurem osa hääli saab loetud veel tänase päeva jooksul, ja märkis, et kampaania on optimistlik Bideni tulemuste osas Nevadas, kus demokraat napilt juhib, ja ülioptismistlik Pennsylvanias, kus vahe väheneb, jäädes Trumpile hetkel veel alla 115 000 häälega.

USA idarannikul on kätte jõudnud keskpäev - seega on paras aeg üle vaadata, millal võib võtmeosariikidest Georgiast, Arizonast, Pennsylvaniast ja Põhja-Carolinast valimistulemusi oodata. 16 valijameest andva Georgia osariigi ametnikud avaldasid täna hommikul lootust, et valimissedelite lugemine jõuab seal lõpule juba keskpäevaks (Eesti aja järgi kell 19), ent hetkel ei ole veel teada, millal tulemustest teatatakse. Usutavasti juhtub see juba lähitundidel.6 valijameest andva Nevada osariigi ametnikud on lubanud järgmise portsu hääletustulemusi avaldada samuti keskpäeva paiku ehk siis õige pea. Vabariiklased esitasid seal täna aga õigusliku hagi, väites, et 10 000 häält tuli inimestelt, kes osariigis enam ei ela.Arizonast (11), Pennsylvaniast (20) ja Põhja-Carolinast (15) täna lõpptulemusi ei oodata.

Joe Biden suurendas mõnevõrra oma edu Trumpi ees Nevada osariigis, kust laekus äsja järjekordne ports hääli demokraatide kantsist Clarki maakonnast, mis hõlmab ka suurlinna Las Vegast. Viimaste häälte lisandumisega juhib Biden seal Trumpi ees 12 000 hääle (+4000) ehk ühe punktiga. Trumpi senine edu Bideni ees kahanes samal ajal võtmeosariikides Georgias ja Pennsylvanias. On seega võimalik, et valimiste võitja selgub veel täna.

Trumpi kampaaniameeskond pidas Nevadas pressikonverentsi, kus esitati alusetuid väiteid valimispettuste kohta. Joe Bidenil on hetkel osariigis napp edumaa. Kui telekanali MSNBC ajakirjanik küsis Trumpi kampaanianõunikult Ric Grennellilt tõendeid, kõndis viimane minema. https://twitter.com/LisPower1/status/1324394297370824704?ref_src=twsrc%5Etfw

Georgia kohtunik lükkas tagasi Trumpi kampaania kaebuse mittekohapeal antud häälte kohta osariigis. Trumpi kampaaniameeskond üritas väita, et valimisametnikud püüavad lugeda Georgias kehtetuid sedeleid. Nõudmise peale esitada oma väite kinnitamiseks tõendeid ei suutnud Trumpi kampaaniameeskond ühtegi esitada.

Pennsylvania Allegheny maakond, kus asub Pittsburghi linn, ei loe enam kuni homseni hääli kohtuotsuse tõttu umbes 29 000 vaidlusaluse hääle kohta. Otsus tuleneb kaebusest valesti trükitud valimissedelite kohta, mis tuli mõnedele valijatele uuesti väljastada. Maakond nõustus uuesti trükitud sedeleid mitte lugema kuni kella 17-ni 6. novembril USA idaranniku aja järgi.

Trumpi edumaa Georgias kahaneb jätkuvalt. Pärast seisu uuendamist demokraatide poole kalduvas Fultoni maakonnas, kus asub Atlanta, on Bideni edumaa seal 14 857 häält ehk 0,3% kõigist häältest.

Trump jätkab Twitteris omal kursil: „Kõik hiljuti Bideni väidetavalt võetud osariigid vaidlustatakse meie poolt valijapettuse ja osariigi valimiste pettuse eest. Küllaldaselt tõendeid – lihtsalt vaadake meediat. ME VÕIDAME! Ameerika eelkõige!” https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324386685858287616?ref_src=twsrc%5Etfw

Kaks Trumpi kampaania ametnikku Corey Lewandowski ja Pam Bondi ilmusid Philadelphia konverentsikeskusse, kus toimub posti teel saabunud häälte lugemine, ja teatasid, et neil on kohtumäärus, mis lubab neil siseneda. „Me kavatseme nüüd kohe sellesse hoonesse siseneda ja vaadelda seaduslikult hääletamisprotsessi,” ütles Bondi ajakirjanikele. Bondi väitis, et relva ja ametimärgiga mees, kes ei olnud politseinik, hoidis neid häälte lugemise protsessist saja jala kaugusel. Trumpi kampaaniamänedžer Bill Stepien ütles aga telefoni teel ajakirjanikele, et demokraadid „valetavad, petavad ja varastavad” ning ebaseaduslik käitumine vohab. Mingeid tõendeid tegelike pettuste kohta ei ole ning pikk häälte lugemine Pennsylvanias oli ette teada. https://twitter.com/srl/status/1324372772815052801?ref_src=twsrc%5Etfw

Georgias võivad asjad edeneda kiiremini kui alguses arvati. Osariigi riigisekretär Brad Raffensperger ütles, et ühele poole saadakse hiljemalt keskpäevaks, mis on umbes kell 19 Eesti aja järgi. Fultoni maakond, kus asub suurlinn Atlanta, peaks häälte lugemise lõpetama järgmise tunni jooksul, teatas Raffensperger. Biden jääb Georgias viimaste hinnangute järgi Trumpist maha umbes 18 000 häälega.

Trump jätkab valeväidete säutsumist, mille peale Twitter lisab märke, et osa või kogu sisu võib olla vaieldav või eksitav. „ÜHTKI HÄÄLT, MIS SAABUS PÄRAST VALIMISPÄEVA, EI LOETA!” https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324368202139357186?ref_src=twsrc%5Etfw

Veidi pärast seda, kui Trump nõudis Twitteris häälte lugemise peatamist, esines tema endine abi Kellyanne Conway Fox Newsis ning kutsus kannatlikkusele ja häälte täielikule ülelugemisele. „Nad veetsid kolm aastat presidenti uurides, presidenti süüdi mõistes. Me ei suuda oodata kolme tundi, kolme päeva, kolme nädalat, et saada meie suurepärase visa demokraatia tulemus selle kohta, kellest saab järgmine president? Tähendab, kuhu äkki nii kiire on? Ma arvan, et kiire tuleb sellest, et ei olnud sinist lainet. Ei saadud varakult õhtule. Ei olnud demokraatide progressiivset ühinemist,” ütles Conway Trumpi kampaania peakorterist Virginiast. „Miks on meil nii kiire nende valimiste enneaegselt lõpetamiseks? Olgem kannatlikud. Hingakem sügavalt sisse. Loeme üle iga seadusliku hääle. Ma arvan, et on aeg olla metoodiline, mitte emotsionaalne.”

Georgias on lugemata veel umbes 61 000 häält, enamik neist demokraatide poole kalduvates maakondades, teatab Washington Post. Trump juhib praegu Georgias 18 000 häälega. Oodata on äärmiselt tasavägist tulemust. Häältelugemine on lubatud lõpetada USA aja järgi pärastlõunaks, mis võiks tähendada südaöö paiku meie aja järgi.https://twitter.com/AmyEGardner/status/1324358987068936195?ref_src=twsrc%5Etfw

Donald Trump avaldas talle iseloomuliku säutsu: „PEATAGE LUGEMINE!”. Muide, kui häälte lugemine praegu lõpetataks, oleks Biden presidendivalimised võitnud, sest ta on juhtimas Nevadas, mis annaks talle vajalikud 270 valijamehe häält. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324353932022480896?ref_src=twsrc%5Etfw

Nevada vabariiklik partei kinnitas, et kavatseb esitada kohtukaebuse, milles väidetakse, et umbes 10 000 häält andsid inimesed, kes enam selles osariigis ei ela. Nevada oli üks mitmest osariigist, mis saatis posti teel valimissedelid igale valimisnimekirja kantud täiskasvanule. Trump sarjas kampaania käigus seda otsust, väites, et see viib pettusteni. Vaatamata Trumpi väidetele ei ole mingeid tõendeid ulatuslike pettuste kohta USA valimistel. Nevada on nüüd neljas osariik, kus vabariiklased hääletuse tulemuse kohtus vaidlustavad. Lisaks sellele nõuavad nad Wisconsinis häälte uuesti üle lugemist.

Portlandis lõhkusid meeleavaldajad aknaid. Oregoni kuberner aktiveeris osariigi rahvuskaardi. https://twitter.com/ABC/status/1324354754567393283?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvania osariigis Philadelphiast põhjas asuvas Bucksi maakonnas on jäänud lugeda umbes 28 000 häält, teatas kohalik ametnik Larry King, kelle sõnul peaks hääled loetud saama kohaliku aja järgi täna. Kingi teatel on seal loetud üle 356 000 hääle, kusjuures Bideni poolt on olnud 177 019 ja Trumpi poolt 173 467.

Trumpi kampaanialt on täna kell 18.30 Eesti aja järgi oodata "suurt teadaannet" Nevada osariigis Las Vegases. https://twitter.com/AndrewFeinberg/status/1324344957109415936?ref_src=twsrc%5Etfw

Bideni kampaania nõuab igal juhul iga hääle lugemist. https://twitter.com/JoeBiden/status/1324341948568621056?ref_src=twsrc%5Etfw

Need kõverad näitavad, miks Trumpi toetajad nõuavad Arizonas häälte lugemise jätkamist ja Pennsylvanias on Trumpi kampaaniameeskond astunud õiguslikke samme häälte lugemise lõpetamiseks. https://twitter.com/SophyRidgeSky/status/1324340839615766528?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN teatab oma allikale viidates, et Pennsylvania Philadelphia maakonnas on lugemata veel umbes 140 000 posti teel saabunud häält. Osariigi riigisekretäri veebilehel öeldakse, et lugeda on jäänud 120 128 häält. See viitab sellele, et kätte saadud posti teel antud häälte arv võib olla suurenenud, mis ei oleks üllatav. Pennsylvania seaduse järgi võib valimispäeval teele pandud hääli lugeda kuni homseni.

Pennsylvania senaator Bob Casey ütles, et on kindel, et Joe Biden võidab tema osariigis ja selle võivad otsustada Philadelphia hääled, mida alles loetakse. Casey sõnul tõukavad Bidenit võidu suunas ka Philadelphiat ümbritsevad maakonnad Montgomery, Bucks ja Delaware. Casey hinnangul võib Biden saada Philadelphiast rohkem hääli kui endine president Barack Obama, kes võitis seal 500 000 hääle suuruse edumaaga.

Georgia osariigi riigisekretär Brad Raffensperger ütles, et üle osariigi on lugeda jäänud alla 25 000 hääle ja see peaks tehtud saama kohaliku aja järgi hiljemalt pärastlõunaks (Eesti ajal järgi õhtul). https://twitter.com/ABC/status/1324329392886194177?ref_src=twsrc%5Etfw

Kui valimistulemuste kaart arvestaks mitte pelgalt maakonna piirjooni, vaid ka seda, kus ja kui palju hääletajaid füüsiliselt elab:https://twitter.com/runnel/status/1324286478457970689

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et seal eelistatakse oodata selguse saabumist USA presidendivalimiste tulemuste kohta, enne kui hakatakse seda teemat kommenteerima. „Praegu ei anna kokkuvõtete tegemine USA valimistulemustest ja kujunemas olev olukord võimalust seda kuidagi kommenteerida,” lausus Peskov, vahendab Interfax.

Posti teel saabunud häälte lugemine Atlantas. Sellise tempo juures pole tulemuste viibimine eriti üllatav. https://twitter.com/Reuters/status/1324312033022468097?ref_src=twsrc%5Etfw

Georgias on vahe veel vähenenud. Nüüd on see 18 540 häält Trumpi kasuks, kui lugemata on veel Bideni poole kalduva Atlanta hääli. https://twitter.com/lewis_goodall/status/1324308280705978369?ref_src=twsrc%5Etfw

Valge Maja pressiesindajat Kayleigh McEnanyt pinniti õhtul Fox Newsis selle kohta, kas Trumpi kampaaniameeskonna plaan on saavutada heas usus antud häälte kõrvaleheitmine. „Isegi kui nad hääletasid 3. novembril [posti teel] Pennsylvanias, sest neile öeldi, et nii on okei teha, viskate te nende hääled välja?” küsis Fox News. McEnany vastas eitavalt, aga ütles: „Me usume, et iga häält valimispäeval tuleb arvesse võtta, aga need on need, mis saabuvad pärast valimispäeva, mille vastu me võitleme.” McEnany lisas: „Ma arvan, et see on puhtalt hüpoteetiline, sest me jääme Pennsylvania osariigis 40 000 häälega peale.” Pennsaylvania annab 20 valijameest. Trump juhib praegu 164 418 häälega, aga lugeda on veel üle 780 000 hääle. https://twitter.com/NikkiMcR/status/1324147954710650881?ref_src=twsrc%5Etfw

OSCE vaatlusmissioon teatas, et USA presidendivalimisi on varjutanud õiguslik ebakindlus ja enneolematud katsed õõnestada avalikkuse usaldust. Samal ajal iseloomustas OSCE sõnul valimiskampaaniat sügav poliitiline polariseerumine, mis tihti ähmastas laiemat poliitilist debatti ja sisaldas alusetuid süsteemse pettuse süüdistusi. „Alusetud süüdistused süstemaatlistes puudujääkides, eriti ametis oleva presidendi poolt, sealhulgas valimisõhtul, kahjustavad avalikkuse usaldust demokraatlike institutsioonide vastu,” teatas OSCE.

Arizona ametnikud on olnud sunnitud tõrjuma väiteid, et valimissedelid, millele on kirjutatud Sharpie markeritega, on kehtetuks kuulutatud. „TÄHTIS: kui te hääletasite kohapeal tavahääletusel, läheb teie hääl arvesse, hoolimata sellest, millist kirjutusvahendite te kasutasite (isegi Sharpie)!” teatas Arizona osariigi riigisekretär Katie Hobbs. https://twitter.com/SecretaryHobbs/status/1324074443740647425?ref_src=twsrc%5Etfw Sotsiaalmeedias on väidetud, et Arizona vabariiklastest valijatele anti Sharpie markerid, et muuta nende valimissedelid loetamatuks. „Valimisjaoskonna töötajad võtsid valijatelt pastakad ja sundisid neid Sharpiesid kasutama. Sharpied imbuvad läbi. Kõik Sharpiedega märgitud sedelid on loetamatud,” kirjutati ühes Facebooki postituses. Demokraadid teatasid, et „sharpiegate” on osa valeinformatsioonikampaaniast Joe Bideni eduseisu vastu Arizonas. Kui selles osariigis oli loetud 85% häältest, oli Bideni edu üle 79 000 hääle. Vabariiklased on Arizonas võitnud kõik presidendivalimised alates 1952. aastast, välja arvatud 1996. aastal.

Bideni edumaa Arizonas vähenes veelgi. Osariigi suurim maakond Maricopa avaldas teise portsu loetud häältest, mida lubati kohaliku aja järgi eile õhtul: Bideni edu kahanes umbes 10 000 hääle võrra. Kell 2.30 oli Bidenil 912 858 ja Trumpil 838 071 häält. Maricopa maakonna ametnikud olid sealjuures sunnitud Phoenixi valimiskeskuse hoone sulgema kasvava Trumpi pooldajate meeleavalduse tõttu selle juures.Olukord Arizonas on põhjus, miks eilsest õhtust saadik on Bideni valijameeste arvu juures üle maailma erisus - Associated Pressi hinnangutele tuginedes on maailma suurematest väljaannetest näiteks Politico ja Time lugenud Bideni seal võitjaks ning tõstnud Bideni häältearvu 264-ni (nagu ka meie USA valimistulemuste erilehel), rida väljaandeid pole tihanud Arizonas aga Bideni võitu veel lõplikuks lugeda ja kasutavad tema puhul numbrit 253.

Nevada demokraadist peaprokurör Aaron Ford ütles, et Nevada on valmis tõrjuma kõik Trumpi kampaania poolsed õiguslikud vaidlustamised. „Me tunneme end üsna haavamatuna, kui te vaatate tulemusi, mis me oleme juba hr Trumpi vastu saavutanud,” ütles Ford CNN-ile. „[Trump] on meid juba kaks, võib-olla kolm korda kohtusse kaevanud. Iga kord on minu büroo suutnud teha meie kohaliku ringkonnaprokuröriga koostööd ... ja nendes kohtuasjades võidu saavutada.”

Pennsylvania Allegheny maakond, kus asub suurlinn Pittsburgh, teatas, et on viinud lõpuni posti teel saabunud häälte lugemise. Maakonna esindaja Amie Downs ütles varem CNN-ile, et neid hääli oli kokku 313 072. Downsi sõnul on seal lugemata veel mitme valimispiirkonna kohapeal antud hääled.

Georgia Fultoni maakonna valimisdirektor Richard Barron ütles, et sealsel personalil ja vabatahtlikel on jäänud lugeda umbes 14 000 posti teel saabunud häält ning lugemise kiirus on olnud umbes 3000 häält tunnis. Tegemist on Georgia suurima maakonnaga, kus asub ka suurlinn Atlanta. CNN-i andmetel juhtis kohaliku aja järgi kell 1.20 Fultoni maakonnas Biden (73%) Trumpi (26%) ees.

Donald Trumpi vaimne nõuandja Paula White-Cain juhtis kirglikku palveteenistust, kus paluti Trumpi tagasivalimisele jumala toetust. White-Cain võttis eraldi sihikule „deemonlikud ühendused, mis püüavad valimisi Trumpilt varastada”. Neid videoid on sotsiaalmeedias laialdaselt jagatud. https://twitter.com/ScottMStedman/status/1324181529661120513?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvania kuberner Tom Wolf ütles, et häälte lugemine seal jätkub, vaatamata Trumpi kampaania jõupingutustele see peatada. On väidetud, et demokraadid tahavad valimisi Pennsylvanias kaaperdada. Trumpi kampaania asemänedžer Justin Clark ütles, et demokraadid „skeemitavad, et vabariiklased hääleõigusest ilma jätta või nende hääli lahjendada”. Mingeid tegelikke teateid pettuste või ebareeglipärasuste kohta aga ei ole olnud. „Need katsed demokraatlikku protsessi õõnestada on lihtsalt häbiväärsed,” ütles demokraadist kuberner Wolf. „Ma kavatsen põrgulikult võidelda, et kaitsta iga pennsylvanialase häält. Ma kavatsen teha kõik, mis on minu võimuses, et tagada, et iga hääl loeks.”

Georgia DeKalbi maakond, mis on suur demokraatide kants Atlanta külje all, lõpetas viimaste posti teel tulnud häälte lugemise kohaliku aja järgi veidi pärast keskööd. Kokku loeti üle 127 019 häält. Maakonna lõpptulemus oli umbes 83% Bideni ja 16% Trumpi poolt. Georgia kõige suurema rahvaarvuga Fultoni maakonnas häälte lugemine alles jätkub. Viimati jäi lugeda veel 17 000 häält.

Pennsylvanias juhib Trump Bideni ees 164 000 häälega, kusjuures lugeda on jäänud demokraatide poole kalduva Philadelphia maakonna hääled.Georgias juhib Trump umbes 28 000 häälega. Häälte lugemine jätkub.Arizonas (kus mitmed väljaanded on Bideni juba võitjaks kuulutanud - sellel tugineb ka arvutus hetkel "käes" olevast 264 valijamehest) juhib Biden 79 000 häälega, aga Trump on vahet vähendanud.

Trumpi edumaa Pennsylvanias kahaneb, näitavad viimased arvud. Kell 23.30 kohaliku aja järgi oli Trumpi edu Bideni ees 164 414 häält. Eile pärastlõunal kohaliku aja järgi oli Trumpi edu veel 379 639 häält. Posti teel saadetud hääled kipuvad olema rohkem Bideni poolt. 3,1 miljonist posti teel hääletamise taotlusest Pennsylvanias 63% esitasid demokraadid. 20 valijameest andev Pennsylvania on otsustava tähtsusega. Kuutesl valimistel järjest eelistati seal demokraati, kuni 2016. aastal võitis vabariiklane Trump.

Georgia osariigi riigisekretär Brad Raffensperger ütles CNN-ile, et seal on lugemata veel umbes 90 000 häält.

Arizona osariigi Maricopa maakonnas on abišerifid paigutatud valimiskeskusse, mille ümber on kogunenud meeleavaldajad. Selles võtmetähtsusega maakonnas häälte lugemine jätkub ja Joe Biden on säilitanud Arizonas napi edumaa. Kohaliku meedia teatel on mõned protestijad relvastatud. Paljudel on „Make America Great Again” nokatsid ja mõned kandsid plakateid, millel väideti, et valimised on võltsitud. AP ja teised uudisteorganisatsioonid, sealhulgas Trumpi lemmikkanal Fox News, kuulutasid Bideni eile juba Arizonas võitjaks, aga häälte edasise lugemisega on Trump lähemale tulnud. https://twitter.com/BrianaWhitney/status/1324210208948719616?ref_src=twsrc%5Etfw

Clarki maakonna valimistaabi juures Las Vegases toimusid Trumpi toetajate ja „Peatage vargus” meeleavaldajate kokkupõrked „Lugege hääled” meeleavaldajatega. https://twitter.com/EliPagePhoto/status/1324199118596526082?ref_src=twsrc%5Etfw

Inimesi vahistati ka Portlandis. https://twitter.com/JenDowlingKoin6/status/1324188613182062593?ref_src=twsrc%5Etfw

Politsei peatas läbi Minneapolise marssinud meeleavaldajad. https://twitter.com/kscullinfox9/status/1324185874150600704?ref_src=twsrc%5Etfw

Teoreetiliselt on nii Donald Trumpil kui Joe Bidenil endiselt võimalik jõuda valimisvõiduks vajaliku 270 valijameheni, kuigi demokraadil on oluliselt rohkem teid selle saavutamiseks, arvestades, et veel lugemata häältest suurem osa tuleb suurlinnadest ehk demokraatide kantsist.Hetkel on Bidenil olemas 264 ja Trumpil 214 valijameest, mis tähendab, et demokraadil on võidust puudu pelgalt kuus ja vabariiklasel veel 56 valijameest. Kolmapäeval jõudis Biden valimiste võidule väga lähedale, kui teatati tema edust nii Michiganis kui Wisconsinis, mis tõi talle juurde 26 valijameest, samal ajal kui Trump sai juurde ühe valijamehe Maine'ist. Juhul, kui lisada Trumpile ka võit veel valimistulemusi väljaselgitavas, ent ajalooliselt vabariiklasi toetavas Alaskas, on tal olemas 217 valijameest, mis jääb kaugele vajalikust 270-st.Tulemusi oodatakse veel neljast kaalukeelosariigist: Nevadast, Põhja-Carolinast, Georgiast ja Pennsylvaniast. Kui Joe Biden on eduseisus Nevadas, siis Trump juhib valimisheitlust Põhja-Carolinas, Georgias ja Pennsylvanias, ent ka seal on tema edu selgelt kahanemas, sest veel lugemata posti teel saabunud häältest suurem osa tuleb ülekaalukalt demokraate toetavatest piirkondadest. Trumpil tuleks võiduks saavutada edu kõigis neljas veel lahtise tulemusega kaalukeeleosariigis, samal ajal kui Bidenil piisaks võidust pelgalt ühes osariigis.

Joe Biden usub, et tal on olemas vajalik arv valijamehi, saamaks USA järgmiseks presidendiks. Ööl vastu tänast keeldus demokraadist kandidaat end aga veel valimiste võitjaks kuulutumast, juhtides tähelepanu, et mitmetes osariikides on häältelugemine veel pooleli.Donald Trumpi kampaania teatas ööl vastu tänast juriidilisest tegevusest, vaidlustamaks tulemus Michiganis, Pennsylvanias ja Georgias ehk kolmes neljast veel lahtise tulemusega osariigis.Trump on tõotanud häältelugemise peatada osariikides, kus tema sõnul viiakse läbi valimispettust - tegemist on osariikidega, kus enne posti teel laekunud häälte lugemist oli vabariiklasel eduseis. Ta ei ole jaganud mingeid tõendeid oma väidete tõestuseks - rahvusvahelised valimisvaatlejad on siiski öelnud, et tõendeid ulatuslikust valimispettusest ei ole.

Kui 264 valijameest koos, lahutab Bidenit 270-ni jõudmisest võit ühes järgnevatest:- Nevada (6 kohta). Biden juhib seal hetkel ülinapilt (49,3-48,7%), kui loetud 86% häältest.- Pennsylvania (20 kohta). Trump juhib 51,8-46,9%, kui loetud 85% häältest ja vahe on vähenemas. Lugemata kirja teel antud häälte osas prognoositakse aga Bideni edu.- Georgia (16 kohta). Trump juhib 50,1-48,7%, kui loetud 94% häältest. Ka siin ennustatakse vahe vähenemist, lõpuks ka häälte ülelugemist.- Põhja-Carolina (15 kohta). Trump juhib 50,1-48,7%, kui loetud 95% häältest.Trump peab presidendikoha säilitamiseks kindlustama endale kõik nimetatud osariigid.

Ajaleht New York Times teatab, et Michigani osariigis võib Bideni võidu "lukustada". Kui lugeda juurde ka Arizona (mille osa väljaandeid on kuulutanud Bidenile, osa ootab veel lõplikku selgust), tähendaks see Bidenile juba 264 valijameest. Michigan on olnud ajalooliselt demokraatide kants, kuid eelmistel valimistel õnnestus Trumpil seal võita. Uudise järel hindavad kihlveokontorid Bideni võidu tõenäosust juba ligikaudu 90-protsendiliseks.https://twitter.com/nytimes/status/1324107926844411912

Joe Biden astus Wilmingtonis ajakirjanike ette ja avaldas veendumust, et jõuab võiduks vajaliku 270 valijamehe kogumiseni. "Ma pole siin, et kuulutada võitu, kuid olen siin, teatamaks, et kui kõik hääled loetud, siis usume, et oleme võitjad," rõõmustas endine asepresident.Koos Arizona võiduga (mida mitmed väljaanded pole veel julgenud lõplikult "lukku lüüa") oleks Bidenil koos 248 valijameest. Väga lähedal on ta ka võidule Michiganis, mis lisaks 16 valijamehe toetuse. Seejärel vajaks ta võiduks veel 6 häält. Täpselt nii palju oleks neid lisandumas näiteks Nevadast, kus ta juhtimas, kui loetud 86 protsenti häältest. Aga väga napilt. Samas ei peeta võimatuks, et Biden võib veel mööduda Trumpist ka Georgias ja Pennsylvanias.

Kui Joe Bidenil tuleb võiduks hoida kõigest oma senist eduseisu võtmeosariikides Nevadas ja Michiganis, siis Trumpil on presidendina jätkamiseks vaja võita veel vähemalt neli kaalukeeleosariiki. Trump juhib pärast 80-95% häälte ülelugemist Georgias, kus tema edu on Bidenist 78 000 hääle võrra suurem, Põhja-Carolinas, kus tal on Bidenist 76 000 häält rohkem, ning Pennsylvanias, kus juhib Bideni ees 379 000 häälega. Tema edu ähvardab aga neis osariikides hoopis kahaneda, sest suurem osa posti teel hääletanutest eelistas demokraati. Joe Bidenil on seniste tulemuste põhjal edu Arizonas (93 000 häält), Michiganis (37 000) ja ka Nevadas (8000).

USA president Donald Trump andis täna hoogu sotsiaalmeedias ringlevale valimiskaardile, millel on näha, kuidas 130 000 Michigani hääle lisandumisel läksid need kõik Joe Bidenile. Trump jagas fotot, tõstatades küsimuse valimispettusest, sama tegi ka Jaak Madisson EKREst. Osariigi valimiskomisjon teatas täna, et tegemist oli pelgalt tehnilise veaga, mille põhjustas valimisjaoskonnast laekunud vigane fail. "Osariik märkas eksimust ja tulemust uuendati õigete numbritega," ütles pressiesindaja. "Taolised vead võivad valimisööl juhtuda, ent kõike kontrollitakse ja eksimuse korral parandatakse tulemust jooksvalt, nagu tehti ka sel korral." https://twitter.com/MattMackowiak/status/1324041161321992192

Võit on Bidenil käeulatusesArvestades, et kaalukeeleosariik Wisconsinis saatis edu Joe Bidenit, tuleb demokraadil võidu võtmiseks hoida kõigest oma senist eduseisu võtmeosariikides Nevadas ja Michiganis. Kui Bidenil õnnestub neis osariikides Trumpi lüüa, on tal olemas täpselt 270 vajalikku valijameest.Michigani ametnike sõnul jätkatakse valimistulemuste väljaselgitamist, lootes tulemustest teatada lähitundidel, kuigi president Donald Trumpi kampaania soovib esitada kohtule hagi sedelite ülelugemise peatamiseks. Nevada osariik ei teata aga valimistulemustest enne homme pärastlõunat.

USA meedia teatel võttis Joe Biden täna võidu olulises võtmeosariigis Wisconsinis, millega ta saab juurde kümme valijameest. Kui loetud oli pea 98% häältest, juhtis Biden seal 21 000 häälega. Wisconsin on kaalukeeleosariik, kus eelmisel korral kaldus võit napilt, 0,7% võrra Trumpi kasuks. Muidu on osariigi valijad alates 1988. aastast eelistanud demokraate.Trumpi kampaania on teatanud, et soovib seal viivitamatult häälte teistkordset ülelugemist, ent endine vabariiklasest kuberner Scott Walker tõdes, et see neil tõenäoliselt võita ei aita. Tema sõnul loeti valimissedelid üle ka 2016. aastal, ent see kasvatas Trumpi edu vaid 131 hääle võrra.Joe Bidenil on sellega 248 ja Trumpil 214 valijameest vajalikust 270-st.https://twitter.com/AP_Politics/status/1324068335177388039

Pennsylvania on tulemustest kaugelVõtmeosariik Pennsylvania on valimistulemuste väljakuulutamisest kõige kaugemal. Osariigi demokraadist riigisekretär Kathy Boockvar ütles, et seesugune viivitus oli ootuspärane. "Me oleme just seal, kus ütlesime, et saame (pärast valimisi) olema," tunnistas ta. "Me ütlesime (valimiste eel), et posti teel saadetud häälte lugemisega läheb aega." Tema sõnul saab õige pea loetud 50% posti teel saadetud häältest, aga miljoneid sedeleid on endiselt lugemata. Tema sõnul jätkatakse tulemuste uuendamist jooksvalt terve tänase päeva jooksul. "Taas kord, protsess on selline," tõdes Boockvar. Tänavu hääletas posti teel teadaolevalt enam kui kolm miljonit nevadalast, mida on kümme korda rohkem kui 2016. aastal.Hetkel juhib seal president Trump 450 000 häälega, ent lugemata on 20% sedelitest.https://twitter.com/Reuters/status/1324062607779790850

Nevada ei teata võitjat enne homsetVõtmeosariik Nevadal läheb valmistulemuste väljaselgitamisega teistest kauem aega. Osariigi vabariiklasest riigisekretär Barbara Cegavske teatas täna õhtul (Eesti aja järgi), et tulemusi ei teatata enne homset. Tema sõnul langetati seesugune otsus, vähendamaks maakondadele avaldatavat survet ja andmaks neile rohkem aega veenduda tulemuste õiguses. Hetkel juhib seal Joe Biden pelgalt 8000 häälega, ent lugemata on veel 15% sedelitest.Valge Maja on varem väljendanud rahulolematust demokraatide juhitava osariigi otsusega saata posti teel hääletussedel kõigile valimistest osa võtvatele kodanikele. Trumpi nõunik Jason Miller ütles täna, et Nevada on korruptiivne osariik, ent ei jaganud selle osas mingit tõestust.

USA idarannikul on kätte jõudnud keskpäev - paras aeg vaadata otsa tänase päeva arengutele. Tulemusi oodatakse veel seitsmest kaalukeeleosariigist: Arizonast (11), Georgiast (16), Michiganist (16), Nevadast (6), Põhja-Carolinast (15), Pennsylvaniast (20) ja Wisconsinist (10). Michigani osariigi demorkaadist riigisekretär Jocelyn Benson väljendas täna õhtul (Eesti aja järgi) ajakirjanikega rääkides optimismi, et valimistulemused on seal võimalik välja kuulutada veel "tänase päeva jooksul", sest üle on jäänud lugeda umbes 100 000 häält. Hetkel juhib seal Biden 50 000 häälega. Wisconsini osariigis on jõutud häälte ülelugemisega sisuliselt täielikult lõpusirgele ning seal kontrollitakse praegu tulemuste täpsusele vastavast enne nende väljakuulutamist. Hetkel juhib seal Biden 20 000 häälega. Georgia osariigi vabariiklasest riigisekretär Brad Raffensperger ütles täna õhtupoolikul ajakirjanikele, et seal on järgi veel umbes 250 000 häält ja ühtki neist ei jäeta lugemata. Hetkel juhib seal Trump 85 000 häälega. Joe Biden juhib pärast 95% - 85% häälte ülelugemist ka Arizonas, kus tal on Trumpi ees 93 000 häält rohkem, ja Nevadas, kus tal on Trumpist 7500 häält rohkem. Trump on samal ajal ees Põhja-Carolinas, kus tal on Bidenist 75 000 häält rohkem, ning Pennsylvanias, kus tal on Bideni ees 450 000 häält rohkem. Juhul, kui see seis jääb samaks, saab Joe Biden Donald Trumpi ees ülinapi võidu, võttes 270 valijameest Trumpi 267 ees. Tõenäoliselt on mõnes võtmeosariigis oodata ka häälte teiskordset ülelugemist. Trumpi kampaania kavatseb teadaolevalt seda nõuda Wisconsinis. Täna on mõlemad kampaaniameeskonnad väljendanud usku, et neil on veel võimalik võita. Joe Biden teeb valimistulemuste osas õhtupoolikul ka rahvale avalduse, ent ei ole veel teada, mida ta kavatseb öelda. Trump on seadnud samal ajal valimistulemuste õigsuse kahtluse alla, säutsudes järjepidevalt oma Twitteri kontol, et temalt üritatakse võitu varastada.

Wisconsini osariik teatab tulemustest õige pea Ametnikud teatavad, et veel ühes kaalukeeleosariigis Wisconsinis on jäänud viimase seisuga üle lugeda veel pelgalt 300 häält. Tegemist on häältega Richlandi maakonnas Willow linnas, kus saadab edu Trumpi. Üle osariigi on Bideni edu aga enam kui 20 000 häält.

Michigan loodab tulemustest teatada veel täna Veel üks kaalukeeleosariik Michigan hakkab häälte ülelugemisega vaikselt ühele poole saama. Osariigi demorkaadist riigisekretär Jocelyn Benson väljendas ajakirjanikega rääkides optimismi, et valimistulemused on võimalik välja kuulutada veel "tänase päeva jooksul". Tema sõnul on jäänud üle lugeda veel natuke üle 100 000 hääle ning suurem osa neist osariigi kõige tihedama asustusega Wayne'i maakonnast, mis hõlmab ka suurlinna Detroiti. Tegemist on kindla demokraatide kantsiga, kus neil on vabariiklaste ees kahe kolmandikune ülekaal. Joe Bideni edu on pärast 92% osariigi häälte ülelugemist 32 000 häält. https://twitter.com/QuickTake/status/1324031740449562627

Georgia on peagi lõpusirgelValimistulemuste väljaselgitaine on lõpusirgel ka Georgias, kus on üle lugeda veel 250 000 häält. Osariigi vabariiklasest riigisekretär Brad Raffensperger ütles ajakirjanikele, et ühtki seaduslikku häält ei jäeta lugemata. "Ma tahan kõigile mõista anda, et kõik seaduslikud hääled saavad loetud. Meie protsess Georgias on selline ja me järgime osariigi seadust," selgitas ta.https://twitter.com/CBSNews/status/1324029689178959872

USA president Donald Trump jätkab täna õhtul oma Twitteri kontol säutsumist ja valimistulemuste kahtluse alla seadmist. Ta on skeptiline Bidenile üha lisanduvate häälte osas suurlinnadest, kus posti teel saadetud häälte ülelugemine on jõudmas lõpusirgele. "Tõsiselt kohutav meie riigi jaoks," kirjeldab Trump tulemusi ühes postituses. Valimisjaoskonnad "teevad rasket tööd, et minu 500 000 hääle eelis Pennsylvanias kaotada - nii kiiresti kui võimalik. Ja niisamuti ka Michiganis ja mujal," lisas vabariiklasest riigipea. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324032541544927233

Valmistutakse võidukõneks? Bideni esindaja Jen O’Malley Dillon kinnitas, et ülemus teeb täna pöördumise USA rahvale.

Donald Trumpi värske säuts Twitteris tema jaoks aina halvenevate tulemuste taustal seab kahtluse alla Bidenile lisanduvad hääled, kirjutades oma "maagiliselt kaduvast edust demokraatide juhitavates osariikides". Twitter on postitusele lisanud märke, et postituse tõelevastavus on vaieldav ja eksitav.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324004491612618752

Üks Bideni nõunik rääkis CNNile, et nad on oma meeskonnas veendunud, et Biden võidab. Ta viitas kindlas kõneviisis, et saadakse oma seljataha Michigani ja Wisconsini valijamehed. Lisaks loodetakse teha korralik lõpuspurt Pennsylvanias.

Bideni meeskonnal on põhjust rõõmustamiseks. Michigani osariigis on ette mindud. CNN vahendab, et lugemata on näiteks hääled piirkondadest, kus tavaliselt toetatakse pigem demokraate. Lugemata on veel circa 10 protsenti häältest. Biden võidab suure tõenäosusega ka Wisconsinis ja Nevadas (suur osa hääli loetud, vahe Trumpiga märkimisväärne). Kui rakendub stsenaarium, et Biden võidab Michiganis, oleks Trumpil matemaatiliselt juba võimatu võita. 270 häält ei tuleks kokku.

AP andmetel on Biden Michiganis juhtima läinud. https://twitter.com/jonathanoosting/status/1323990700153806848?ref_src=twsrc%5Etfw

Teed võidule on avatud veel nii Joe Bidenile kui ka Donald Trumpile, aga Bidenil on neid teid rohkem ja tal näib olevat osariikide sees suurem toetusbaas peamiselt suurlinnades, kus suur osa posti teel antud häältest on veel lugemata. USA aja järgi hommikul ei ole võitjat välja kuulutatud veel kuues osariigis (koos Alaskaga seitsmes, aga Trumpi võit Alaskal on kindel). Need on Nevada, Wisconsin, Põhja-Carolina, Georgia, Michigan ja Pennsylvania. Üks jagamata valijamees Maine’is võib kukkuda mõlemale poole. Trumpi teed Trumpi jaoks on kõige lihtsam võimalus saada vajalikud 54 valijameest oleks võita Pennsylvanias ja veel vähemalt kolmes osariigis. Kui ta ei võida Pennsylvanias, peaks ta tegema puhta töö kõigis viies ülejäänud osariigis, et saada kokku 270 valijameest. Et suur hulk demokraatide hääli Pennsylvania suurlinnades Philadelphias ja Pittsburghis on veel lugemata, tähendab seda, et Trumpil võib olla raskusi mujal osariigis saadud edu hoidmisega. Mujal, sealhulgas Wisconsinis ja Michiganis, näib Trump olevat veelgi suuremas hädas. Wisconsinis seetõttu, et ta on kaotusseisus, kui enamik häältest on loetud, ja Michiganis seetõttu, et ülejäänud hääled kipuvad suuresti demokraatide poole kalduma. Bideni teed Bidenil on mitmeid teid veel vaja oleva 32 valijamehe kokku saamiseks. Kõige tõenäolisem tee kulgeb Suure Järvistu osariikide kaudu, kus Pennsylvania ja Michigan annaksid 36 häält. Ilma Pennsylvaniata võiks Biden võita, kui saab enda poole Michigani, Wisconsini ja Nevada, kus tal oli selge, aga napp edumaa. Bideni võit kahes kõige vabariiklikumas osariigis - Georgias ja Põhja-Carolinas – ennustaks juba tema võite ka mujal ja ka üldvõitu.

Soodsad arengud häältelugemisel Michiganis ja Wisconsinis on vaatlejate silmis Joe Bideni jälle võidusoosikuks kergitanud. Ka kihlveokontorid hindavad hetkel Bideni võidušansse juba tunduvalt kõrgemaks kui Trumpil.https://twitter.com/kajarkase/status/1323973031820218368

Neljas osariigis on lugeda jäänud hääli 10% ümber. Need on Wisconsin, Georgia, Põhja-Carolina ja Michigan. Trumpil on neist korralik edumaa Georgias ja Põhja-Carolinas. Michiganis on Trumpi edu vaid 13 057 häält ja lugeda on veel 540 000 häält. Wisconsinis on Bideni edumaa 20 748 häält ja lugeda jääb veel 173 000. Tulemus pole veel teada ka Nevadas, Pennsylvanias ja Alaskal, aga nendega läheb palju kauem aega.

Ühe lävepakuküsitluse järgi läks Trumpil tänavu paremini kui 2016. aastal iga rassi ja soo juures, välja arvatud valged mehed. https://twitter.com/MattBruenig/status/1323825846365396992?ref_src=twsrc%5Etfw

Demokraatide jõupingutused Texases jooksid liiva. https://twitter.com/evanasmith/status/1323961561766105088?ref_src=twsrc%5Etfw

Olukord Michiganis: https://twitter.com/laurabronner/status/1323966203325378560?ref_src=twsrc%5Etfw

Michigani osariigi riigisekretär Jocelyn Benson teatas, et sadu tuhandeid hääli suuremates maakondades, sealhulgas Detroidis, Grand Rapidsis, Flintis, Warrenis ja Sterling Heightsis veel loetakse, kusjuures iga hääl loeb. https://twitter.com/JocelynBenson/status/1323959740091826176?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvania suurimas linnas Philadelphias alustati 350 000 posti teel saabunud häälega valimispäeva hommikul ja lõpuks oodatakse neid kuni 400 000, teatas linna valimiskomisjoni juht Al Schmidt CNN-ile. Tema sõnul on sajad tuhanded posti teel antud hääled veel lugemata. „Niipea, kui valimisjaoskonnad kell 20 sulgusid ja siis kuni varahommikuni teatasime me oma valimisjaoskondades kohapeal hääletamise tulemusi. Mõnedes osariikides on posti teel hääletamine, mõnedes kohapeal hääletamine. Pennsylvania puhul on meil mõlemad. Nii et me tegeleme kaht tüüpi valimissüsteemiga ühel ajal. Seega me teatasime portsu posti teel hääletamise tulemusi, siis siirdusime kõigi kohapeal hääletamise tulemuste juurde valimisjaoskondadest ja nüüd oleme jälle tagasi posti teel antud häälte juures,” ütles Schmidt. „Selle protsessi käigus ei ole pausi olnud,” lisas Schmidt ja lubas jätkata häälte lugemist päeval ja öösel, kuni iga hääl on loetud. Schmidt lisas, et hääli võetakse vastu ja arvesse kuni reedeni, kui need pandi posti valimispäeval või enne seda.

Valimisaktiivsus on olnud kõrgeim pärast 1900. aastat. https://twitter.com/bpmehlman/status/1323950208477265921?ref_src=twsrc%5Etfw

NBC Newsis ei usuta, et keegi täna 270 valijameest täis saab. https://twitter.com/TODAYshow/status/1323946792485093377?ref_src=twsrc%5Etfw

Nevadas tehti häälte lugemises paus kuni kella 9-ni neljapäeva hommikuni. https://twitter.com/NVElect/status/1323939477060943877?ref_src=twsrc%5Etfw

Facebook teatas täna, et lisas erimärgistused mõlema presidendikandidaadi postituste juurde, milles selgitas, et häälte lugemine on alles pooleli. „Kohe, kui president Trump hakkas esitama enneaegseid väiteid võidu kohta, hakkasime me näitama Facebookis ja Instagramis teavitusi, et häälte lugemine alles käib ja võitjat ei ole kindlaks tehtud,” teatas Facebook.

Bideni kampaaniameeskond teatas, et neil on juristide meeskonnad valmis juhuks, kui Trump teeb teoks oma ähvarduse minna häälte lugemise takistamiseks kohtusse. „Kui president teeb teoks oma ähvarduse minna kohtusse, et takistada häälte korralikku tabuleerimist, on meil õigusmeeskonnad valmis, et sellele katsele vastu astuda,” teatas Bideni kampaaniamänedžer Jen O’Malley oma avalduses.

Milwaukee tulemusi edastati politseieskordi saatel. https://twitter.com/TMJ4Stephanie/status/1323916048823918593?ref_src=twsrc%5Etfw

Wisconsinis on Bidenil nüüd kerge edumaa pärast seda, kui tulid Milwaukee linna posti teel hääletuse tulemused. 32 000 posti teel antud hääle jagunemist ei ole veel teatatud Green Bay linna kohta, mida peetakse demokraatide linnaks. https://twitter.com/reidepstein/status/1323924773840343041?ref_src=twsrc%5Etfw

Trumpi öine säuts teeb nalja poolakatele. Trump kirjutas sõna polls - siin „valimisjaoskonnad” – asemel Poles „poolakad”. Seega: „Hääli ei saa anda pärast poolakate sulgemist!” Poola sotsiaalmeedias teatatakse selle peale: „Me oleme endiselt avatud.” https://twitter.com/notesfrompoland/status/1323895714385113090?ref_src=twsrc%5Etfw

Põhja-Dakota osariigis võitis koha osariigi kongressis vabariiklane David Andahl, kes suri ligi kuu tagasi Covid-19-sse. Demokraadid läksid valimistele vastu lootuses, et Valge Maja käpardlik tegutsemine seoses koroonaviirusega kahjustab vabariiklasi valimistel, aga ebameeldiva üllatusena nende jaoks ei ole see tõeks osutunud.

President Trumpi avaldus asjakohaselt antud häälte lugemise lõpetamise kohta oli Joe Bideni kampaaniamänedžeri Jen O’Malley sõnul pöörane, ennekuulmatu ja ebaõige. „See oli pöörane, sest see on alasti katse võtta Ameerika kodanikelt demokraatlikud õigused. See oli ennekuulmatu, sest mitte kunagi enne meie ajaloos ei ole Ühendriikide president püüdnud ameeriklasi nende häälest üleriiklikel valimistel ilma jätta. Olles õhutanud vabariiklaste jõupingutusi mitmes osariigis nende häälte seadusliku lugemise takistamiseks enne valimispäeva, ütleb Donald Trump nüüd, et neid hääli ei saa lugeda ka pärast valimispäeva. Ja see oli ebaõige, sest seda ei juhtu. Lugemine ei lõpe. See jätkub, kuni iga asjakohaselt antud hääl on loetud. Sest see on see, mida meie seadused – seadused, mis kaitsevad iga ameeriklase põhiseaduslikku õigust valida – nõuavad. Me kordame, mida asepresident täna ütles: Donald Trump ei otsusta nende valimiste tulemust. Joe Biden ei otsusta nende valimiste tulemust. Ameerika rahvas otsustab nende valimiste tulemuse. Ja demokraatlik protsess peab jätkuma ja jätkubki kuni lõpuni.”

Bidenil on nüüd koos rohkem hääli kui Clintonil ja Trumpil 2016. aastal. Lisaks on Trumpil endal kogutud rohkem hääli, kui ta neli aastat tagasi sai. https://twitter.com/williamjordann/status/1323893027266535424?ref_src=twsrc%5Etfw https://twitter.com/CharlesPPierce/status/1323908547260940289?ref_src=twsrc%5Etfw

Arizona senati koha võitis demokraat ja endine astronaut Mark Kelly. Kunagi oli selle koha omanik tuntud vabariiklane John McCain, kes suri 2018. aastal.

Mõlemas suures demokraatide enamusega linnas Pennsylvanias, Philadelphias ja Pittsburghis loetakse endiselt hääli ja on teatatud, et uusi tulemusi ei avaldata enne hommiku saabumist USA idarannikule. Bideni oodatava võidu suurus nendes linnades otsustab ilmselt valimistulemuse kogu osariigis ja võimalik, et ka kogu riigis. Üks tegur, miks posti teel saabunud häälte lugemine nii palju aega võtab, on see, et osariigi vabariiklaste käes olev kongress ei lubanud hääli enne valimispäeva lugema hakata. Pennsylvania valimisametnikud on hoiatanud, et lugemine võib võtta päevi.

Pennsylvania osariigi Allegheny maakonnas otsustati teha posti teel saabunud häälte lugemises paus kuni kella 10-ni hommikul kohaliku aja järgi. Hääli ei loeta vahetustega, vaid seda on kogu aeg teinud ühed ja samad inimesed. Valimissedeleid hoitakse laohoones politsei füüsilise ja videovalve all.

Biden võitis ka Maine'is. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323899610801295360?ref_src=twsrc%5Etfw

Biden võitis Arizonas ja sai oma kontosse sealsed 11 valijameest. Olles Arizonas võitnud, võib Biden teoreetiliselt lubada endale kaotust Pennsylvanias, kui võidab Wisconsinis ja Michiganis. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323895993142808576?ref_src=twsrc%5Etfw

Trump ründas oma sõnavõtus legitiimset häälte lugemist, väites, et kõigi antud häälte lugemine jätab tema toetajad oma häältest ilma. „Miljonid ja miljonid ameriklased hääletasid meie poolt,” ütles Trump. „Väga haletsusväärne grupp inimesi püüab seda inimeste gruppi häältest ilma jätta.” Trump väitis, et osariikides, kus seis on praegu tema kasuks, tuleks tulemus tema kasuks välja kuulutada, vaatamata sellele, et suur osa häältest on veel lugemata. Trump ütles, et valmistus juba varem end võitjaks kuulutama. „Me valmistusime suureks tähistamiseks. Me olime kõike võitmas. Ja äkki see lihtsalt tühistati.” Trump väitis alusetult, et toime pannakse pettust. „See on Ameerika rahva petmine. See on meie maa häbistamine,” väitis Trump. „Ausalt öeldes võitsime me valimised.” Öeldes, et ta pöördub USA ülemkohtusse, teatas Trump, et tahab „kogu hääletamise lõppemist”. https://twitter.com/BBCWorld/status/1323892402822746117?ref_src=twsrc%5Etfw

Arizona, Montana ja Lõuna-Dakota hääletasid kõige muu kõrval marihuaana legaliseerimise poolt, teatab NBC News.

„See on kahtlemata kõige hilisem pressikonverents, mis mul on kunagi olnud,” ütles Trump, kui alustas oma esinemist Valges Majas kohaliku aja järgi kell 2.20. Seejärel süüdistas ta demokraate katses tema toetajatelt hääleõigus ära võtta. Trump uhkeldas oma võitudega Floridas ja Texases. „On samuti selge, et me oleme võitnud Georgias,” ütles Trump. „Nad ei saa meid kätte.” Trump väljendas kindlust võidu suhtes Pennsylvanias, kus häälte lugemine jätkub ilmselt pikalt. „Kõige tähtsam on, et me võidame Pennsylvanias tohutu häälte hulgaga,” ütles Trump.

Trumpi kampaania süüdistas Silicon Valleyt „presidendi tsenseerimise missioonis” seoses sellega, et tema säuts märgiti eksitavaks.

Oodatakse Trumpi kõnet. https://twitter.com/jeffmason1/status/1323883012287811585?ref_src=twsrc%5Etfw

Vabariiklane Steve Daines valiti Montanast tagasi senatisse. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323880243841609728?ref_src=twsrc%5Etfw

Nebraska osariigis võivad valijameeste hääled jagamisele minna. Praegu ennustatakse, et Biden saab viiest ühe ja Trump neli.

Kui vaatlejate silmis on valimistulemuse hindamine hetkel veel segane, siis kihlveokontorite hetkekoefitsiendid annavad selge indikatsiooni, kuidas kaalukausid on kaldunud Trumpi suunas. Nii Unibetis kui ka Pafis saab hetkel näiteks panustada Trumpile koefitsiendiga 1,50 (näide: panustades 10 eurot Trumpile saab võidu korral tagasi 15 eurot), Bidenile 2,65-ga, mis tähendab, et Trumpi võidu tõenäosust hinnatakse ligikaudu 37 protsendile, Bidenil 63 protsendile. Eile samal ajal olid need numbrid täpselt vastupidised.

Eesti korvpallikoondislane Kerr Kriisa, kes sügisel alustas õpinguid ja treeninguid Arizona ülikoolis, vahendab Delfile fotot kohapealt - meeleavaldajast, kelle plakatil sõnamäng "Armastus trumpab üle vihkamise. BLM".Eestlased USA-s, saatke muljeid ja fotosid vihje@delfi.ee!

Delfi otsestuudios käis jutustamas poole kohaga ameeriklane Mihkel Raud, kes vabakutselise poliitikavaatlejana tõmbas muu hulgas huvitava paralleeli USA presidendivalimiste ja Keskerakonna vahel. Peagi paneme intervjuu täispikkuses üles.

Demokraat Tina Smith võitis Minnesotast koha senatisse. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323871946640134144?ref_src=twsrc%5Etfw

Trump võitis Texases, mis annab 38 valijameest. Demokraadid hellitasid lootust Texas ebda kasuks pöörata, sest valimisaktiivsus oli rekordiline, aga see ei õnnestunud. Trumpi jaoks oli võit seal samas kohustuslik. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323869392426381313?ref_src=twsrc%5Etfw

Twitter lisas eksitava informatsiooni märgistuse Trumpi säutsu juurde, milles viimane kuulutas suurt võitu. https://twitter.com/tamarakeithNPR/status/1323867385737191424?ref_src=twsrc%5Etfw

Trump teatas, et teeb samuti avalduse ning süüdistas demokraate püüdes presidendivalimisi varastada. „Me oleme SUURELT ees, aga nad püüavad valimisi VARASTADA. Me ei lase neil seda kunagi teha. Hääli ei saa anda pärast valimisjaoskondade sulgemist!” ütles Trump.

Joe Biden esines oma toetajatele koduosariigis Delaware’is. „Me teadsime, et see läheb pikale,” ütles Biden. „Aga vaadake: me tunneme ennast hästi selle suhtes, kus me oleme. Tõesti. Ma usun, et me oleme teel nende valimiste võidule.” Biden rõhutas, et tuleb oodata, kuni iga hääl on loetud. Biden lisas, et on optimistlik oma tulemuse suhtes ning kindel Arizona suhtes ja „tunneb end tõesti hästi” Michigani ja Wisconsini suhtes. Ta rõhutas ka, et Georgia on veel võtmata. „Hoidke usku,” ütles Biden. „Me võidame selle.”

Donald Trump võitis Floridas ja sai juurde 29 valijameest. Floridas võitmine oli Trumpi jaoks absoluutselt kohustuslik. Kui Floridas oleks võitnud Biden, oleks see võinud Trumpile saatuslikuks saada. Siiski tuleb veel oodata otsustavate Kesk-Lääne lahinguväljade Michigani, Pennsylvania ja Wisconsini tulemusi. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323861601997463554?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvania demokraadist peaprokurör Josh Shapiro õhutab kõiki magama minema, sest häälte lugemine seal võtab aega. https://twitter.com/JoshShapiroPA/status/1323858746846646273?ref_src=twsrc%5Etfw

Philadelphiast teatatakse, et neil on lugeda veel 300 000 posti teel antud häält. Pennsylvania on üks väheseid osariike, kus posti teel antud häälte lugemise alustamisega tuli oodata kuni valimispäevani. Samas on Pennsylvania üks otsustavamaid osariike. https://twitter.com/nytimes/status/1323853739556589568?ref_src=twsrc%5Etfw

Trump võitis ka Iowas, kus ta samuti 2016. aastal võitis ja pidi võitma ka täna, et edulootusi säilitada. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323858097903984641?ref_src=twsrc%5Etfw

Donald Trump võitis Ohio 18 valijameest. Ohios võitmist peeti Trumpi jaoks kohustuslikuks. Bideni algne edu seal sulas kiiresti. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323857719703539712?ref_src=twsrc%5Etfw

Joe Biden võitis Minnesotas ja sai juurde kuus valijameest. Bidenil peaks seega koos olema 223 häält ja võitmisest puudu veel 47. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323856166137548801?ref_src=twsrc%5Etfw

Varsti on oodata Joe ja Jill Bideni pöördumist nende kodust Delaware'ist. Oodatakse, et Biden õhutab kannatlikkusele häälte lugemisel ja väljendab kindlust oma edus Arizonas ja Kesk-Läänes. https://twitter.com/BoKnowsNews/status/1323855028482920449?ref_src=twsrc%5Etfw

Trumpile ennustatakse võitu veel Idahos ja Bidenile Virginias.

AP teatel võitis Biden Hawaiil ja sai sealsed neli valijameest. Seega on Bidenil neid kokku 213. https://twitter.com/AP_Politics/status/1323854333990064128?ref_src=twsrc%5Etfw

Mitmed USA telekanalid ennustavad, et Trump võidab Kesk-Läänes Ohios, mis on üks kaalukeeleosariikidest ja annab 18 valijameest. 2016. aastal võitis Trump seal 8 protsendipunktiga, apelleerides peamiselt töölisklassile.

Tänavused tulemused toovad paljudele demokraatidele valusalt meelde 2016. aasta, kuid Joe Bideni liitlased kõlavad endiselt võiduvõimaluste suhtes optimistlikult. "Meie võidame," säutsus kampaaniajuht. https://twitter.com/rufusgifford/status/1323850366723727361

Isegi kui president Donald Trump tänavusi valimisi ei võida - kuigi see on endiselt võimalik -, tegi ta kõvasti parema tulemuse, kui arvamusküsitluste põhjal võinuks arvata, märgib ajakirjanik Paul Danahar. Taas kord on seega kõneaineks uuringufirmade möödapanek.https://twitter.com/pdanahar/status/1323829418381500416

Telekanal Fox News ennustab Bideni võitu kaalukeeleosariigis Arizonas, mis oleks tõsine löök Trumpi kasvavatele lootustele täna hommikul. Teised kanalid seda hinnangut veel ei jaga. Ühtlasi on Fox News esimene, kes ennustab Trumpi võitu olulises võtmeosariigis Floridas.

Tõenäosus, et presidendivalimiste võitja otsustab Kesk-Lääs ehk kolm kaalukeeleosariiki Michigan, Pennsylvania ja Wisconsin, on üha suurem. Telekanali Bloomberg ajakirjanik Saleha Mohsin juhib aga tähelepanu, et Wisconsin ei kavatse täna võitjat välja kuulutada, Michigan palub oodata kuni reedeni ja ka Pennsylvaniast ei maksa tulemusi nii pea oodata. https://twitter.com/SalehaMohsin/status/1323839724063252483

Telekanal Fox News teatab, et president Trump võttis võidu olulises võtmeosariigis Floridas, millega ta saab juurde 29 valijameest. Joe Biden on samal ajal väidetavalt endale haaranud väiksema kaalukeeleosariigi New Hampshire’i, mis toob talle juurde neli valijameest.

JUST NÜÜD! Joe Biden võitis oodatult traditsiooniliselt demokraate toetavates osariikides Californias, Oregonis ja Washingtonis, millega ta saab juurde 74 valijameest. Trumpi saatis aga oodatult edu vabariiklaste kantsis Idahos, Missouris ja Kansases, mis toob talle veel 20 valijameest. Hetkel on Trumpil olemas 112 ja Bidenil 205 valijameest 270-st.

Ajakirja Wired tegevtoimetaja Nicholas Thompson leiab, et Trumpil näib minevat hästi Georgias ja Põhja-Carolinas, mistõttu Biden paneb oma lootuse kesklääne osariikidele. Isegi, kui Biden kaotaks Pennsylvanias, võiks ta teoreetiliselt endiselt haarata endale Arizona ja ühe valijamehe Nebraska ja Maine’i ringkondadest, juhtis Thompson tähelepanu. https://twitter.com/nxthompson/status/1323833463708000258

Vabariiklasest president Donald Trump on läinud esialgsete tulemuste põhjal juhtima kõigis võtmeosariikides, va Arizonas, Minnesotas ja Nevadas (valimisjaoskonnad suletakse kell 6).

USA meedia teatel jääb Kongressi Esindajatekoda demokraatide kätte.

Valimisjaoskonnad suleti kella 5 ajal veel viies osariigis, nende seas ka kahes võtmeosariigis Iowas ja Nevadas, millest esimene toetab suurema tõenäosusega Trumpi ja teine Bidenit. Iowa on üks alaliselt kõikuvaid osariike, mis on hääletanud nii Obama, Bushi kui Clintoni poolt. Trump võitis seal 2016. aastal 10 punktiga, ent tänavune valimisheitlus tõotab tulla tasavägisem. Ka Nevada on klassikaline kaalukeeleosariik, mis viimastel kümnenditel enamasti toetanud võitjaid. Sealt said oma valijamehed kätte nii Obama, Bush, Clinton kui Reagan. 2016. aastal suutis Clinton seal siiski võita, ehkki üsna napilt. Oodata on tasavägist seisu. Hetkel on Trumpil olemas 98 ja Bidenil 131 valijameest 270-st.

On paras aeg vaadata otsa esialgsetele tulemustele kaalukeeleosariikides: Texas (38 valijameest), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), Põhja-Carolina (15), Arizona (11), Minnesota (10), Wisconsin (10), Nevada (6), Iowa (6) ja New Hampshire (4).Võitjat ei ole välja kuulutatud veel üheski võtmeosariikidest, ent The New York Timesi hinnangu alusel on väga suur tõenäosus (85-95%), et Trump võidab neist vähemalt kolm: Florida, Georgia ja Põhja-Carolina. Hetkel on Floridas loetud 93% häältest ja Trump juhib seal kolme punktiga. Valdav osa häältest (80%) on üle loetud ka Põhja-Carolinas, kus Biden juhib hetkel veel 1,8 punktiga, ent seal on oodata pööret. Tugev on Trumpi toetus aga Georgias, kus riigipea juhib 15 punktiga. Tulemused tulevad kiiresti ka Ohiost, kus juhib Biden 1,9 punktiga, ning Texasest, kus Trumpi edumaa on hetkel kaks punkti. Ülejäänud kaalukeeleosariikides jääb loetud häälte hulk hetkel veel alla 25%, mistõttu on keeruline hinnata, milline saab neis lõpptulemus olema.Iowas ja Nevadas suletakse valimisjaoskonnad Eesti aja järgi kell 5.

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad suleti järgmises 14 osariigis, millest kolme puhul on tegemist kaalukeeleosariikidega: Arizona (11 valijameest), Minnesota (10) ja Wisconsin (10). Oodatult võttis Trump võidu tavapäraselt vabariiklaste poolt hääletavates osariikides Louisianas, Põhja-Dakotas, Lõuna-Dakotas, Wyoming'is, millega talle lisandus 20 valijameest. Üllatamata saatis Bidenit edu New Mexicos ja New Yorgis, kust ta sai juurde 34 valijameest. Trumpil on sellega hetkel olemas 92 ja Bidenil 119 valijameest.

Ajalehe The New York Times hindab esialgsete valimistulemuste põhjal, et president Donald Trumpil õnnestub võita kolmes olulises kaalukeeleosariigis: väga tõenäoliselt Floridas (95% tõenäosus), üsna tõenäoliselt Georgias (82%) ja usutavasti Põhja-Carolinas (69%). https://twitter.com/PpollingNumbers/status/1323801939889586176/photo/1

Trump on oodatult võtnud võidu ka traditsioonilises vabariiklaste kantsis Lõuna-Carolinas (9 valijameest), Lääne-Virginias (5) ja Arkansases (6), kasvatades oma valijameeste arvu 15 võrra. Trumpil on sellega hetkel olemas 72 ja Bidenil 85 valijameest.

Joe Biden on oodatult võitnud seitsmes ajalooliselt demokraate toetavas osariigis, sh koduosariigis Delaware'is (3 valijameest), Rhode Islandis (4), New Jerseys (14), Massachusettsis (11), Marylandis (10), Illinois (20) ja Connecticutis (7), mis toob talle juurde 69 valijameest. Trump kuulutati samal ajal oodatult võitjaks neljas vabariiklasi toetavas osariigis Oklahomas (7 valijameest), Tennessees (11), Mississippis (6) ja Alabamas (9), mis kasvatab tema valijameeste arvu 33 võrra.Trumpil on sellega hetkel olemas 52 ja Bidenil 85 valijameest.

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad suleti terves reas osariikides, sh kaalukeeleosariikides Michiganis (16 valijameest), Pennsylvanias (20) ja Texases (38). Texase puhul on oodata tulemusi juba õige pea, kuid Michigani ja Pennsylvaniaga tõotab minna oluliselt kauem, sest posti teel saabunud häälte ülelugemine nõuab rohkem aega - võimalik, et mitmeid päevi.Michigan on kaalukeeleosariik, mis toetas kahel korral Barack Obamat, kuid 2016. aastal Trumpi. Vabariiklase tollane võit oli küll ülinapp, kuid siiski võit, Clintonil jäi puudu alla 10 000 hääle ehk 0,2%. Tänavuste küsitluste kohaselt paistis, et võidu võtab sel korral pigem Biden.Pennsylvania, mis Bill Clintoni, noorema Bushi ja Obama ajal järjepidevalt demokraate toetas, pöördus nelja aasta eest vabariiklaste poole, andes napi 0,7-punktise edumaaga võidu Trumpile. Tänavu näitasid küsitlused edumaad Bidenile, kelle sõnul võib Pennsylvania otsustada valimiste saatuse. Tulemust mõjutab omakorda see, kui hästi suudab Biden esineda sealsetes suurlinnades. Texas peaks olema kindel vabariiklaste kants, kus demokraatidest on viimati õnnestunud võita 1976. aastal Jimmy Carteril. 2016. aastal võitis seal Trump Clintonit 11 punktiga. Tänavuste küsitluste järgi pakub Biden aga Texases ootamatult tasavägist konkurentsi. Trumpi edu oleks Texaseta raske ette kujutada.

Ajaleht The New York Times leiab seniste tulemuste põhjal, et president Donald Trump võtab 95% tõenäosusega kaalukeeleosariigis Floridas hädavajaliku võidu ja sellega 29 valijameest, mis tähendab esialgu ennekõike seda, et valimiste öö venib tõenäoliselt pikale. https://twitter.com/PpollingNumbers/status/1323789244142362625

Oodatult võitis Joe Biden ka Virginias, mis toob talle 13 valijameest. Virginast kui pikaajalisest vabariiklaste kantsist sai ajaga kaalukeeleosariik, mis on alates 2008. aastast hääletanud demokraatide poolt. Viimati oli Clintonil seal viiepunktine edumaa ning ka sel korral oli tõenäoline, et võidab Biden. Ilmselt säilitab senatikoha ka demokraat Mark Warner.Trumpil on sellega hetkel olemas 19 ja Bidenil 16 valijameest.https://twitter.com/AP_Politics/status/1323786492838293513

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad suleti veel mitmes osariigis, nende seas kahes võtmeosariigis Põhja-Carolinas ja Ohios, ent sealsete tulemuste selgumine võib võtta omajagu aega, sest posti teel saabuvate häälte ülelugemine tõotab venida. Juhul, kui rebimine kandidaatide vahel saab olema tasavägine, võib võitja väljaselgitamine võtta nädala.Põhja-Carolina on kaalukeeleosariik, ehkki enamikul juhtudest on kaalukeel kaldunud vabariiklaste kasuks. 2008. aastal võitis seal Obama, 2012. aastal aga vabariiklane Mitt Romney ja viimasel korral Trump (umbes nelja punktiga). Tänavu on Põhja-Carolina üks osariikidest, kus Biden loodab Trumpile teravat konkurentsi pakkuda. Ühtlasi põnev on seal ka valimisvõitlus senatikoha eest, kus demokraat Cal Cunningham ohustab vabariiklast Thom Tillist.Ohio on traditsiooniline kaalukeeleosariik, mille toel tulid omal ajal võidule nii Trump, Obama, Clinton, mõlemad Bushid, Carter kui ka Reagan. Viimane kord, kui Ohio kaotaja poolt hääletas, oli 1960. aastal, kui toetas Nixoni kandidatuuri Kennedy vastu. 2016. aastal juhtis Trump kaheksa punktiga. Tänavu kalduvad küsitlused napilt kord tema, kord Bideni kasuks.

USA valijatest kaks kolmandikku ütles, et neid pani tänavusel valimistel osalema nende suhtumine president Donald Trumpi, selgub esindusliku valimiga Associated Pressi uuringust. Valijad andsid seega pandeemia- ja majanduskriisi keskel hinnangu Trumpi tööle USA riigipeana. Ainult kolmandik valijatest ütles, et neid pani hääletama nende arvamus demokraat Joe Bidenist. Mõlema erakonna valijad olid ühel meelel selles, et valimised võiks juba läbi saada. 90% Bideni toetajatest ja 84% Trumpi valijatest nõustus, et valimistega "võiks juba ühele poole saada", samal ajal kui 80% Bideni valijatest ja 63% Trumpi toetajatest märkis, et tunnevad valimiste pärast ärevust.

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad suleti Floridas (29 valijameest), Georgias (16), ülejäänud osades Indianas (11) ja Kentuckys (8), Lõuna-Carolinas (9), Vermontis (3) ja Virginias (13). USA meedia teatas oodatult Trumpi võidust traditsiooniliselt vabariiklasi toetavates Indianas (NBC News) ja Kentuckys (AP) ning Bideni võidust demokraate toetavas Vermontis (AP).Trumpil on sellega hetkel olemas 19 ja Bidenil 3 valijameest.

Juba õige pea läheb põnevaks. Täna öösel kell 2 Eesti aja järgi suletakse valimisjaoskonnad kaheksas osariigis, sh kahes võtmeosariigis Floridas ja Georgias. Juhul, kui Biden kasvõi ühe neist võidab, on tõenäosus juba üsna suur, et temast saab USA riigipea. Florida näol on tegemist traditsioonilise kõikuja ja tõelise kaalukeele osariigiga. Viimase 60 aasta sees on presidendivalimisi ilma Florida abita õnnestunud võita vaid kahel korral. Arvamusküsitlustes paistab kandidaatide toetus tasavägine ning Floridast tõotab taas tulla valimiste kõige otsustavam osariik, kui Bidenil üllatuslikult just Texast võita ei õnnestu. Eakamad valijad, keda on kõigist floridalastest üle neljaniku, toetasid 2016. aastal ülekaalukalt Trumpi, ent tänavu näib pandeemia oludes nende toetus pigem Bidenile minevat.Georgia puhul on juba mõnevõrra keerulisem, sest osariik hääletas viimati demokraadist presidendikandidaadi ehk Jimmy Cartery poolt 1976. aastal. Trump sai seal neli aastat tagasi 15-punktise võidu, ent tänavu on küsitluste kohaselt Bidenil tõsine võimalus osariik endale napsata. Juhul, kui see õnnestub, on üheks faktoriks Bidenit toetavate mustanahaliste poolt seekordsetel eelvalimistel üles näidatud aktiivsus - osariigi elanikest on mustanahalisi ligi kolmandik. Huvitav on Georgias ka lahing senatikoha eest, kus vabariiklasele David Perduele pakub ootamatult tugevat konkurentsi demokraat Jonathan Ossoff.

USA president Donald Trump säutsus mõnekümne minuti eest entusiastlikult oma Twitteri kontol, et nende - eeldatavasti vabariiklaste ja tema enda - olukord näeb üle riigi väga hea välja.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1323765884268224514

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad suleti esimesena suures osas Indianas ja Kentuckys. Indiana (11 valijameest) on asepresident Mike Pence'i koduosariik, mis viimastel kümnenditel toetanud enamasti vabariiklasi, 2008. aastal ka Barack Obamat. 2016. aastal saadud 19-punktine edumaa võib Trumpile seekord kättesaamatuks jääda, kuid võit on ikkagi kindel. Kentucky (8 valijameest) on tugev vabariiklaste kants, ehkki minevikus on seal õnnestunud võita ka demokraatidel Bill Clintonil ja Jimmy Carteril. Trump võitis eelmisel korral kahekordse hääleenamusega ja võidab tõenäoliselt ka sel korral suurelt. Tõenäoliselt ei tule ka Kentuckyst pärit Senati vabariiklaste juhil Mitch McConnelil oma koha pärast suurt muret tunda.Juhul, kui üllatusi ei tule, on Trumpil sellega olemas 19 valijameest.

Telekanal NBC News viis täna läbi huvitava lävepakuküsitluse, küsides hääletajatelt, mis oli otsuse langetamisel nende jaoks olulisim teema: 34% valijatest ütles, et selleks oli majandus, samal ajal kui 21% nimetas rassilist ebavõrdsust ja veel 18% koroonaviiruse puhangut. Täpselt samasuguste tulemusteni jõudis ka telekanali CNN lävepakuküsitlus, kus 34% nimetas olulisimaks majandust, millele järgnesid 21%-ga rassiline ebavõrdsus ja 18%-ga COVID-19.Kui valijatelt küsiti, kas olulisem on tõkestada viiruse levikut või taastada majandustegevus, vastas 52%, et olulisim on tegeleda viirusega, samal ajal kui 42% leidis, et prioriteet on majandus.

100 aasta kõrgeim valimisaktiivsusUSA presidendivalimistest tõotab tänavu osa võtta rohkem hääleõiguslikke ameeriklasi kui ühelgi korral alates 20. sajandi algusest. Värskete andmete kohaselt andis oma hääle eelvalimistel suisa 101 miljonit ameeriklast, mida on 73% kõigist hääletanutest 2016. aastal. Valimisaktiivsuse hindamisega tegelev Florida ülikooli professor Michael P. McDonald ennustas, et valimisaktiivsus saab olema 67%, mis oli nii kõrge viimati 1900. aastal.

Valimistest ei tulnud tänavu eemale jääda ka koroonaviirusega nakatunutel. Antud fotod on tehtud Saint Louisis asuvas valimisjaoskonnas, mille töötajad kannavad kaitseülikondi, võtmaks vastu haigestunute hääli. https://twitter.com/kodacohen/status/1323426563271069697

Trumpi rivaal demokraat Joe Biden ütles täna Philadelphias, et ei taha valimistulemuste osas ennustusi teha. “Me saame näha. Kui täna õhtul on millestki rääkida, siis räägin sellest - kui ei, siis ootan, kuni hääled saavad loetud,” ütles Biden ajakirjanikele. “Aga ainuüksi mõte sellest, et oman võiduvõimalust Texases, Georgias ja Floridas - hei, tulge mõistusele.”Veel enne, kui Biden suundus Deleware'is asuvasse kodulinna Wilmingtoni tulemusi ootama, ütles ta ajakirjanikele: "Meil tuleb taastada oma riigi sündsus ja au, muidu laguneb kõik koost."

Trump: võitja peaks teada saama juba valimiste päevalUSA president Donald Trump külastas täna õhtul vabariiklaste rahvuskomiteed Virginia osariigis Arlingtonis, kus ta avaldas arvamust, et tänavuste valimiste võitja peaks teada olema juba kolmapäeva hommikuks Eesti aja järgi. “Teil on kuupäev ja see kuupäev on juhtumisi 3. november,” ütles Trump. ”Ja meil peaks olema õigus võitja teada saada 3. novembril.”Ta ei ole rahul, et mõni osariik, nagu kaalukeeleks olev Pennsylvania, tahab posti teel laekuvate häälte rohkuse tõttu venitada tulemustega mitu päeva. “Need asjad ei tohi venida päevi ja võib-olla nädalaid,” lausus Trump. “Seda ei tohi teha. Kogu maailm ootab. Riik ootab.”Trump tunnistas ka, et ta ei ole veel mõelnud kõnele, mille ta võidu või kaotuse korral peab. “Teate, võita on kerge, kaotada ei ole kunagi kerge - vähemalt mitte mulle,” lausus ta Arlingtonis.

FBI uurib robotkõnesid, mis käsivad inimestel koju jäädaUSA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas täna õhtul, et algatas uurimise pärast seda, kui valimispäeval ilmnesid teated robotkõnede kohta, mis kutsusid inimesi kodudesse jääma.USA küberjulgeolekuameti teatel tehti kõnesid paljudes osariikides ning nende näol oli tegemist "valijate hirmutamise ja heidutamisega". Teateid robotkõnede kohta on tulnud ka varasematel valimistel.New Yorgi peaprokurör Letitia James teatas täna õhtul, et ta uurib aktiivselt teateid elanikele helistamisest. "Valimised on meie demokraatia nurgakivi," ütles James oma avalduses. "Katsed takistada valijatel oma hääletamisõigust kasutada on masendavad, häirivad ja väärad. Veelgi enam: seesugune tegevus on ebaseaduslik ning seda seda ei sallita."Michigani peaprokurör Dana Nessel märkis, et on saanud teateid elanikele tehtud robotkõnedest, milles väideti, et inimesed peaksid pikkade järjekordade tõttu minema valima hoopis homme.

Millal mida jälgida?Valimisjaoskonnad hakkavad oma uksi sulgema alates kella 1-st Eesti aja järgi. Oma hääli hakkavad esimesena üle lugema Indiana ja Kentucky. Igal järgneval tunnil lisandub nende sekka üha rohkem osariike kuni kella 7-ni Eesti aja järgi, mil viimasena jõuab järg Alaska ja Hawaiini.Kell 1:Otsa teevad lahti kaks osariiki: Indiana ja Kentucky. Tõenäoliselt veel kuigi põnevaks ei lähe, sest ajalooliselt vabariiklasi toetavad osariigid on ka neil valimistel kindlalt Trumpi poolel.Kell 2:Juba kisub põnevamaks. Valimisjaoskonnad suletakse kaheksas osariigis, sh kahes võtmeosariigis Floridas ja Georgias. Juhul, kui Biden kasvõi ühe neist võidab, on tal suur lootus presidendiks saada. Florida näol on tegemist traditsioonilise kõikuja ja tõelise kaalukeele osariigiga. Viimase 60 aasta sees on presidendivalimisi ilma Florida abita õnnestunud võita vaid kahel korral. Georgia puhul on juba keerulisem, sest osariik hääletas viimati demokraadist presidendikandidaadi poolt 1976. aastal. Trump sai seal neli aastat tagasi 15-punktise võidu, ent tänavu on küsitluste kohaselt Bidenil võimalus osariik endale napsata.Kell 2.30:Viis osariiki alustavad häälte ülelugemist, nende seas kaks võtmeosariiki Põhja-Carolina ja Ohio, ent sealsete tulemuste selgumine võib võtta omajagu aega, sest posti teel saabuvaid hääli võetakse vastu kuni järgmise nädalani. Juhul, kui rebimine kandidaatide vahel saab olema tasavägine, võib võitja väljaselgitamine võtta aega suisa novembri lõpuni.Kell 3:Valimisjaoskonnad suletakse viies osariigis, sh võtmeosariikides Michiganis, Pennsylvanias ja Texases. Texase puhul on oodata tulemusi juba varajastel hommikutundidel, kuid Michigani ja Pennsylvaniaga tõotab minna oluliselt kauem, sest posti teel saabunud häälte kontrollimine ja ülelugemine nõuab rohkem aega - võimalik, et mitu päeva.Kell 3.30:Tulemusi asub välja selgitama veel kuus osariiki, ent nende seas nn võtmeosariike ei ole.Kell 4:Järg jõuab 14 osariigini, millest nelja puhul on tegemist võtmeosariikidega: Arizona, Colorado, Minnesota ja Wisconsin. Arizonas, Colorados ja Minnesotas peaksid tulemused saabuma juba varajastel hommikutundidel, ent Wisconsinil võib sellega minna pärastlõunani.Kell 5:Veel viis osariiki sulgeb oma valimisjaoskonnad, nende seas ka kaks võtmeosariiki Iowa ja Nevada, millest esimene toetab viimaste küsitluste kohaselt pigem Trumpi ja teine pigem Bidenit. Juhul, kui Bidenil õnnestub Iowas üllatada, on ta tõenäoliselt jõudnud vajaliku 270 valijameheni.Kell 6:Varahommikul lõppeb hääletamine veel neljas osariigis, ent ükski neist pole kaalukeeleks.Kell 7:Viimastena tõmbavad otsad kokku Alaska ja Hawaii, ent kumbki neist ei ole võtmeosariik.

Järgnevalt ka lähemalt nn kaalukeele osariikidest, millel me täna öösel tähelepanelikult silma peal hoiame. Tänavu on neid kokku kolmteist (199 valijameest): nendeks on Texas (38 valijameest), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), Põhja-Carolina (15), Arizona (11), Minnesota (10), Wisconsin (10), Nevada (6), Iowa (6) ja New Hampshire (4).Joe Bidenil on arvamusküsitluste kohaselt suurem tõenäosus võtta võit võtmeosariikides nagu Arizona (11), Michigan (16), Minnesota (10), Nevada (6), New Hampshire (4), Pennsylvania (20) ja Wisconsin (10). Donald Trumpil on samal ajal lootus omale haarata Florida (29), Georgia (16), Iowa (6), Põhja-Carolina (15), Ohio (18) ja Texas (38). Kuigi küsitlustes on Bidenil eelis ka Floridas, Põhja-Carolinas ja Georgias, jääb see siiski statistilise vea piiresse.2016. aastal saatis Trumpi valimisedu kõikides neis võtmeosariikides, va Minnesotas, Nevadas ja New Hampshire’is, kuigi ka seal jäi ta oma demokraadist rivaalile Hillary Clintonile alla pelgalt mõne protsendipunktiga. Tema tulemus oli ennekõike hea Texases, Ohios, Iowas, Georgias, Põhja-Carolinas ja Arizonas, kus edu oli enam kui 3,5 protsenti, samal ajal kui Floridas, Michiganis, Pennsylvanias ja Wisconsinis jäi ülekaal kõigest protsendipunkti piiresse.Juhul, kui Trumpil õnnestub võita kõigis tõenäoliselt teda toetavates võtmeosariikides, tuleb tal ametis jätkamiseks vajaliku 270 valijamehe kokkusaamiseks edu saavutada ka vähemalt kahes tõenäoliselt Bidenit toetavas nn kaalukeele osariigis.

Täna öösel jälgime eriti tähelepanelikult nn kaalukeele osariike, mis tõotavad määrata, kellest saab tänavuste valimiste võitja - vabariiklasest president Donald Trumpist või demokaat Joe Bidenist. Osariike, kus mõlemal kandidaadil on reaalne võimalus võita, on tänavu kolmteist: Texas (38 valijameest), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), Põhja-Carolina (15), Arizona (11), Minnesota (10), Wisconsin (10), Nevada (6), Iowa (6), New Hampshire (4) - nendes võtmeosariikides läheb loosi kokku 199 valijameest 538-st. Oluline number on siinkohal 270 - just nii palju valijamehi läheb kandidaadil võiduks vaja.Juhul, kui suuri üllatusi ei tule, on Trumpil kindlalt olemas 77 - 125 valijameest (võiduks vajalik veel 145 - 193 valijameest). Donald Trumpi võit on kindel ja tõotab tulla ülekaalukas järgnevates ajalooliselt vabariiklasi toetavates osariikides: Alabama (9 valijameest), Arkansas (6), Idaho (4), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Nebraska (2), Põhja-Dakota (3), Oklahoma (7), Lõuna-Dakota (3), Tennessee (11), Lääne-Virginia (5) ja Wyoming (3). Tõenäoline on see nii ka üldjuhul vabariiklasi toetavates osariikides nagu Alaska (3), Indiana (11), Kansas (6), Missouri (10), Montana (3), Lõuna-Carolina (9) ja Utah (6).Juhul, kui kõik läheb ootuspäraselt, on Bidenil kindlalt olemas 188 - 212 valijameest (võiduks vajalik veel 58 - 82 valijameest). Joe Bideni võit on kindel ja tõotab tulla ülekaalukas järgnevates ajalooliselt demokraate toetavates osariikides: California (55 valijameest), Connecticut (7), Delaware (3), Washington, D.C. (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine, (1), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3) ja Washington (12). Tõenäoliselt langetavad sama valiku ka üldjuhul demokraate toetavad Colorado (9), Maine (2) ja Virginia (13).LÜHIDALT:Valijamehi kokku 538.Võtmeosariikides 199 valijameest.Võiduks on tarvis 270 valijameest.Juba tõenäoliselt Bidenil:212 valijameest.Juba tõenäoliselt Trumpil:125 valijameest.

Trump: "Tuleb suurepärane õhtu, olen näinud hulgaliselt enda toetajaid. Aga poliitikas ei või kunagi teada." https://twitter.com/TeamTrump/status/1323692774940647425

Kaart jaoskondade sulgemisaegadega (USA idaranniku aeg, millele meie liidame seitse tundi) https://twitter.com/therecount/status/1323696658803269636

Koos eelvalimistel osalejatega on valimas käinud juba üle 100 miljoni ameeriklase.

Veel üks põhjus, miks posti teel laekuvate hilinenud häälte lugemine on demokraatidele oluline: USA föderaalne postiteenistus on viimastel päevadel muutunud tavatult aeglaseks. https://twitter.com/CNNnewsroom/status/1323668245837017089

Trump viibib täna Virginias kampaania peakontoris ja pöördub varsti kõnega kampaaniatöötajate poole.

https://twitter.com/MariannaNBCNews/status/1323671142599696386 Biden käis täna oma lapsepõlvekodus.

Pennsylvania Lancasteri maakonna vabariiklasest omavalitsusjuht teatas äsja, et tema maakond pärast valimispäeva kirja teel laekuvaid (st suuremas osas eeldatavasti demokraatide) hääli arvestama ei hakka, kuni USA ülemkohus pole andnud vastavat korraldust. Ometi otsustas ülemkohus juba eelmisel nädalal, et Pennsylvania kohtu varasem korraldus kõik hääled üle lugeda jääb jõusse.

Reuters: Arizonas sõltuvad tulemused Maricopa maakonnas toimuvast, mille 4,5 miljonist elanikust on 1,4 miljonit hispaaniakeelsed. 2016 hääletati siin napilt Trumpi poolt, viimastel aastatel on piirkond aga nihkunud pisut vasakule.

Trump täpsustas täna Fox Newsis oma hiljutist kommentaari valimisõhtul võidu välja kuulutamise kohta: "Ainult juhul, kui võit on käes. Mängudega pole mõtet tegeleda." https://twitter.com/atrupar/status/1323610271219437569

Briti väljaanne New Statesman analüüsib, mis juhtuks, kui küsitlused eksiksid praegu täpselt sama suurelt kui nelja aasta eest. Järeldus: Biden võidaks. https://twitter.com/BritainElects/status/1323657957935108102

Ka valimispäeval on mitmes suurlinnas näha hiiglaslikke valimisjärjekordi. https://twitter.com/Joyce_Karam/status/1323652207603048450

Lõuna-Carolina osariigis Charlestoni linna peatänaval King Streetil kaetakse kaupluste ja äride vaateaknaid ja isegi uksi kinni, sest kardetakse valimistulemuste selgumisel tekkida võivat vandalismilainet.

Trumpi toetava väljaande Washington Examiner toimetaja juhib tähelepanu, et ülitähtsa Pennsylvania küsitlustes on Bideni senine edu praeguseks statistilise vea piiresse kahanenud. https://twitter.com/ByronYork/status/1323615222893084672

Huvitav on jälgida kihlveokontorites viimasel 24 tunnil toimuvat, mis viitab sellele, et üksjagu inimesi üle maailma on teinud panuseid Trumpi võidule. Eestis tegutsevatest kihlveokontoritest on näiteks hetkel nii Unibeti, Pafi kui ka Betsafe'i kodulehel Trumpi võidukoefitsient 2,40, Bidenil 1,57. Selgituseks, et praktikas tähendab see, et panustades näiteks Trumpi võidule 10 eurot, saab panustaja tema edu korral tagasi 24. Bidenile 10-eurost panust tehes saab ennustaja vastu 15 eurot ja 70 senti, kui Biden võidab. Veel eile päeval oli Trumpi võidukoefitsient 2,70, numbri kahanemine viitab sellele, et ööpäeva jooksul on maailmas leidunud rohkem neid, kes panustanud sellele, et Trump arvamusküsitlustest hoolimata ikkagi jälle võidu napsab.

Meeldetuletus Joe Bidenilt. https://twitter.com/JoeBiden/status/1323592258617188352

Meeldetuletus president Donald Trumpilt. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1323534663453913093

USA-Kanada piiril New Hampshire´i osariigis asuvas pisikeses Dixwille Notchi asulas on hääletus juba lõppenud, sest jaoskond avati südaöösel ja kõik viis valijat käisid valimas. https://twitter.com/AndrewSolender/status/1323493305771057152

