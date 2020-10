OTSEPILT ja -BLOGI | Trump ja Biden lähevad vähem kui kaks nädalat enne valimisi viimast korda vastamisi

Vähem kui kaks nädalat enne valimispäeva toimuv teledebatt peetakse Tennessee osariigi pealinnas Nashville'is ja algas Eesti aja järgi reede varahommikul kell 4. Väitlus kestab ilma pausideta kokku 90 minutit.

Teatavaks tehtud teemad hõlmavad koroonaviiruse vastu võitlemist, perekondade toimetulekut, rassiprobleeme, kliimamuutusi, riigi julgeolekut ja juhtimist. Tõenäoliselt tõstatab Trump debatil ka küsimuse Bideni poja Hunteri äritegevuse kohta Ukrainas ja endise asepresidendi võimalikust seotusest, samal ajal kui Biden juhib tõenäoliselt tähelepanu paljastusele Trumpi salajasest äritegevusest Hiinas.

Algselt pidi toimuma kolm debatti, millest viimane pidi hõlmama puhtalt välispoliitikat, ent pärast president Trumpi haigestumist koroonaviirusega, jäeti üks debattidest ära ning seetõttu peeti viimases väitluses vajalikuks veel kord siseriiklikele teemadele keskendumist.

Valimisdebattide komisjon otsustas sel nädalal ühtlasi, et väitlusel lülitatakse kandidaadi mikrofon oponendi esialgse vastuse ajal välja. Taolist muudatust peeti vajalikus selle tõttu, et presidendikandidaatide eelmine debatt muutus kaoseks, kui Trump Bideni jutule pidevalt vahele segas.

Viimane teledebatt on presidendikandidaatide jaoks tavaliselt oluline, sest see on nende jaoks viimane võimalus veenda suure vaatajaskonna ees enda poolt hääletama inimesi, kes ei ole veel suutnud valikut langetada. Tegemist on ka viimase korraga, mil Trump ja Biden ühte lava jagavad.

Varahommikust debatti vahendab Eesti lugejateni Delfi välisuudiste reporter Matti Aivar Lind ning faktikontrolli viib läbi Ekspress Meedia uuriva toimetuse faktikontrollimise reporter Heliis Nemsitsveridze. Teledebati moderaator on telekanali NBC Valge Maja korrespondent Kristen Welker.

USA 2. presidendikanditaatide debatt

Matti Aivar Lind: "Ma ei ole võtnud ühestki välisallikast sentigi," vastas Biden Trumpi süüdistustele ja tõi välja paljastuse Trumpi äritegevuse kohta Hiinas. "Ma olen väljastanud kõik oma maksudeklaratsioonid, tema ei ole väljastanud ühtki," süüdistas Biden omakorda Trumpi. "Ta saab raha Hiinast, ta saab raha Venemaalt."

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et Biden sai Venemaalt kunagi 3,5 miljonit dollarit. "Ma ei saa raha Venemaalt," vastas ta Bideni varasematele süüdistustele. "Ükski inimene ei ole olnud Venemaaga karmim kui mina," rõhutab Trump. Ta toob ka välja, kuidas NATO riigid Euroopas on tänu temale hakanud kaitse-eelarvesse rohkem panustama, et olla valmis Venemaale reageerima.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Nii ja naa. Fauci tõepoolest kevadel ütles, et maske peaks hoidma tervishoiutöötajatele, mitte et kõik peaksid maski kandma. Trump väitis, et Fauci sõnul ei peaks maske üldse kandma. https://www.politifact.com/article/2020/oct/21/donald-trumps-claims-about-dr-anthony-fauci-fact-c/

Matti Aivar Lind: Joe Biden lubab, et iga riik, kes sekkub USA valimistesse, maksab karmi hinda, öeldes, et nad rikuvad USA suveräänsust. Ta toob nende riikidena muu seas välja Venemaa, Hiina ja Iraani. Bideni sõnul teeb Venemaa kõik, et temast ei saaks Trumpi asemel USA president, sest Moskva teab tema seisukohti.

Matti Aivar Lind: Trump süüdistas Bidenit rikaste doonorite raha vastuvõtmises, öeldes, et iga annetusega, mis viimasele tehakse, kaasneb lubadus. "Ärge räägi mulle Wall Streetist," salvas Trump Bideni suunas.

Matti Aivar Lind: Trump ütleb, et kuulab teadlasi, sh juhtivat nakkuseksperti Anthony Faucyt. "Ma kuulan teda, aga ta ütles (varem), et ärge kandke maske. Nüüd ta tahab kanda maske. Ta ütles, et see läheb peagi üle, nüüd ütleb ta midagi muud. Kõik inimesed eksivad," lausus Trump.

Matti Aivar Lind: Trump juhib tähelepanu, et New York on koroonakarantiini tõttu suremas ja kõik soovivad sealt lahkuda. Biden aga väidab, et seesugune tegevus on aidanud vältida teise laine ränkust.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et terve pandeemia vältel on Biden olnud "keldris ja soovitab pandeemia eest ka kõigil keldrisse minna". Vastab tõele, et võrreldes Trumpiga on Biden oma kampaaniat suuremas osas kodust juhtinud, kuid sama tegi kevadel ka Trump ise.

Matti Aivar Lind: Vaidlus jätkub riigi sulgemise üle koroonaviiruse tõttu. Biden väidab, et reageerida tuleks ettevaatlikkusega ja vajadusel hoida asutusi kinni, ent Trumpi sõnul ei tule see kõne alla ning tema soovib koole ja riiki avada. "Me ei saa hoida seda riiki suletud. Inimesed kaotavad töö, nad teevad enesetappe, on depressioonis. Ta (Biden) tahab riiki sulgeda," süüdistab Trump. Biden vastab, et tahab avada riigi ohutul viisil.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden väidab, et pole Trumpi pärast reisikeeldude seadmist "ksenofoobiliseks" nimetanud. On küll oma kampaaniaüritusel juba jaanauari lõpus. Trump väidab aga ka, et Biden kutsus teda selles küsimuses ka rassistiks. Seda pole olnud. https://www.factcheck.org/2020/03/the-facts-on-trumps-travel-restrictions/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et paljudes peredes on koroonaviiruse tõttu söögilaua taga tühi koht, mistõttu ei saa öelda, et õppige sellega elama. Trump ütleb, et ta võtab vastutuse, kuid viiruse leviku eest on süüdi Hiina.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden eksib, väites, et Trumpi meeskond on talle soovitanud maskikandmist muuta kohustuslikuks, sest "see võib päästa 100 000 inimese elu". Seda väitsid Washingtoni ülikooli teadlased. https://www.factcheck.org/2020/10/biden-on-the-stump/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: "Me ei saa oma riiki sulgeda, sest muidu meil ei ole seda," rõhutab Trump.

Matti Aivar Lind: Biden tuletab meelde riigipea varasemaid sõnu. "Ta ei teinud sisuliselt midagi," süüdistab ta presidenti. "Meil ei ole ühtki teadlast, kes ütleks, et see on õige pea läbi." Trump vastab, et ta ega teised inimesed ei saa end keldrisse lukustada, nagu Biden tema sõnul seda tegi. Viimane muigab selle väite peale.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Pigem õige. Bideni süüdistus, et Trump on koroonaviirusega võitlemisel läbi kukkunud. Võrreldes Euroopaga on COVID-i laine USA-s olnud saatuslikum, mõjutades inimeste toimetulekut enam. Ka meditsiinieksperdid on pidanud Trumpi toimetulekut viirusega kehvaks. https://eu.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/07/new-england-journal-medicine-writes-historic-trump-covid-19-editorial/5917734002/

Matti Aivar Lind: Trump juhib tähelepanu, et Obama administratsiooni ajal saadi seagripile reageerimisega palju halvemini hakkama, kuigi surmajuhtumeid oli vähem. "Iga samm, mida ta (Biden) on öelnud, et peaksime tegema, oleme me teinud," väitis Trump

Matti Aivar Lind: Biden ütleb, et Trump lubas koroonaviiruse pandeemia lõppu juba kevadel või suvel, ent tõdeb, et tegelikult tuleb tume talv ning kiiret lahendust tegelikult ei paista.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Trump parandab iseennast. Seni on ta väitnud, et koroonaviiruse vaktsiin tuleb mõne nädala vältel, nüüd sõnas ta, et vaktsiin tuleb "selle aasta sees". Ta rõhutab, et tehakse koostööd teiste riikidega, ennekõike EL-iga.

Matti Aivar Lind: Trump tunnistab, et vaktsiini peatne tulek ei ole küll kindel, ent paljud vaktsiinikandidaadid on jõudnud lõpufaasi, mistõttu see on tõenäoline. Ta ütleb, et vaktsiini väljajagamisega tegeleb sõjavägi, mis aitab protsessi kiirendada.

Matti Aivar Lind: Joe Bidenilt küsitakse samuti koroonaviiruse teisele lainele reageerimise kohta. Biden juhib tähelepanu Trumpi suutmatusele pandeemiale reageerida. Tema sõnul on võrreldes Euroopaga nakkustase oluliselt halvem. Ta juhib tähelepanu, et maskide kandmine on oluline ning väidab, et presidendil ei ole endiselt plaani, kuidas olukorraga toime tulla. "Inimesed, ma lahendan selle, mul on plaan," rõhutas Biden.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Õige. Trump väidab, et ühe esialgse mudel järgi oleks võinud surra koroonaviirusesse 2,2 miljonit ameeriklast. Selline hinnang tõepoolest on olemas. Selle analüüsi järgi oleks nakatanud koroonasse 81% ameeriklastest. Sama mudeldamine oli eeskujuks brittidele oma esialgse ohutaseme seadmisel. https://www.cato.org/blog/how-one-model-simulated-22-million-us-deaths-covid-19

Matti Aivar Lind: Trumpilt küsitakse esimene küsimus koroonaviiruse teise laine kohta. Trump tuletab meelde, et pandeemia levib üle maailma ja mitte ainult Ameerika Ühendriikides. Tema sõnul on surmajuhtumite arv protsentuaalselt USAs palju väiksem kui mujal maailmas. Ta lubab, et nakkuskolded on peagi kontrolli all ja õige pea on tulemas vaktsiin. "Ma ütlen isiklikust kogemusest, et olin haiglas ja ma sain kiirest terveks. Öeldakse, et olen nüüd immuunne. Ma ei tea küll, kui kaua, aga olen immuunne. Meil on probleem, mis on ülemaailmne," märkis Trump.

Matti Aivar Lind: Trump ja Biden võtsid laval koha sisse.

Matti Aivar Lind: Viimane teledebatt algab. Moderaator Walker tervitab vaatajaid, öeldes, et väitlus viiakse läbi koroonaviiruse ohtudega arvestades. Publikul palutakse debati ajal häält mitte teha.

Matti Aivar Lind: Trump on kutsunud debatti jälgima üllatuskülalise Tony Bobulinski, kes suudab enda sõnul jagada tõendeid Joe Bideni poja Hunteri ebaseadusliku äritegevuse kohta. Bideni tiim mõistis Bobulinski debatile kutsumise hukka.

Matti Aivar Lind: Tere hommikust! Juba viie minuti pärast saab debatt alguse!

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Tere hommikust! Eelmise debati ajal tuli udujuttu mõlema osapoole suust. Näis, kas mikkrite väljakeeramine seda sel korral parandab. http://www.delfi.ee/article.php?id=91202283