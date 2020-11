OTSEBLOGI | Valimispäev USA-s. Joe Bidenil on Valgesse Majja jõudmiseks rohkem kui üks tee. Aga kas ükski neist viib Trumpi vastu võidule?

Küsitluste järgi on koha säilitamine Trumpi jaoks keeruline. Võit sõltub sellest, kas ta suudab enamiku 2016. aastal võidetud osariike säilitada või õnnestub Bidenil neist vähemalt paar-kolm üle lüüa. Kõige enam lootust on selleks Wisconsinis, Michiganis ja Pennsylvanias. Üheski neist pole aga kiiret tulemust oodata.

Kell 6 hommikul (Eesti aja järgi kell 13) avatakse jaoskonnad idaranniku osariikides nagu Maine ja New Jersey. Võtmeosariikides Floridas, Georgias ja Põhja-Carolinas suletakse jaoskonnad meie aja järgi 2-3 paiku öösel, sealt oodatakse peagi ka esialgseid tulemusi. Viimasena suletakse jaoskonnad Alaskas ja Hawaiil, (Eesti aja järgi kell 7 hommikul). Ümber valitakse ka kolmandik senatist, kus demokraadid üritavad taas vabariiklaste enamust kukutada.

Üle pooltes osariikides on ühe partei ülekaal selge. Pole kahtlust, et näiteks New Yorgis võidab Biden ja Missisippis võidab Trump. Biden võib pea kindlasti arvestada 226 ja Trump 117 valijamehega, võiduks on aga vaja 270. Põnevust pakuvad peamiselt Texas (38 valijameest), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), Michigan (16), Georgia (16), Põhja-Carolina (15), Arizona (11), Wisconsin (10), Iowa (6) ja Nevada (6). Üllatused pole aga kaugeltki välistatud.

