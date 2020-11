OTSEBLOGI | Valimispäev USA-s. Joe Bidenil on Valgesse Majja jõudmiseks mitu teed. Aga kas ükski neist viib Trumpi vastu võidule?

Küsitluste järgi on Trumpil keeruline kohta säilitada. Võit oleneb sellest, kas ta suudab enamikku 2016. aastal enda poolele võidetud osariike hoida või õnnestub Bidenil neist vähemalt paar-kolm üle lüüa. Kõige enam lootust on Bidenil selleks Wisconsinis, Michiganis ja Pennsylvanias. Üheski neist pole aga kiiret tulemust oodata.

Kell 6 hommikul (Eesti aja järgi kell 13) avatakse jaoskonnad idaranniku osariikides, nagu Maine ja New Jersey. Kaalukeeleosariikides Floridas, Georgias ja Põhja-Carolinas suletakse jaoskonnad meie aja järgi 2-3 paiku öösel, sealt oodatakse peagi ka esialgseid tulemusi. Kõige hiljem suletakse jaoskonnad Alaskas ja Hawaiil (Eesti aja järgi kell 7 hommikul). Uuesti valitakse ka kolmandik senatit, kus demokraadid üritavad taas vabariiklaste enamust kukutada.

Üle pooltes osariikides on ühe partei ülekaal selge. Pole kahtlust, et näiteks New Yorgis võidab Biden ja Mississippis võidab Trump. Biden võib üsna kindlasti arvestada 226 ja Trump 117 valijamehega, võiduks on aga vaja 270. Põnevust pakuvad peamiselt Texas (38 valijameest), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), Michigan (16), Georgia (16), Põhja-Carolina (15), Arizona (11), Wisconsin (10), Iowa (6) ja Nevada (6). Üllatused pole aga kaugeltki välistatud.

USA valimised 2020 Meeldetuletus Joe Bidenilt. https://twitter.com/JoeBiden/status/1323592258617188352 https://www.delfi.ee/news/paevauudised/usavalimised2020/graafik-trump-toodab-paevas-kumneid-sautse-twitter-puuab-voidelda-eksitava-sisu-vastu-seda-erimargistades?id=91560551 Trumpi puhul arvatakse, et ta alustaks uut ametiaega juba tuttavas taktis ehk alluvate vallandamisega. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/usavalimised2020/video-trumpil-on-vallandamine-kapas-ust-on-naidatud-sadadele-ametnikele?id=91545163 Meeldetuletus president Donald Trumpilt. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1323534663453913093 Kandidaatide seisukohad kaheminutilises videos. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/usavalimised2020/videoulevaade-voitlus-usa-nimel-trumpi-ja-bideni-seisukohad-porkuvad-taielikult?id=91515051 USA-Kanada piiril New Hampshire´i osariigis asuvas pisikeses Dixwille Notchi asulas on hääletus juba lõppenud, sest jaoskond avati südaöösel ja kõik viis valijat käisid valimas. https://twitter.com/AndrewSolender/status/1323493305771057152 Kui peaks võitma Biden, oodatakse USA ja Euroopa suhete paranemist. https://epl.delfi.ee/valismaa/biden-kavatseb-presidendina-hakata-trumpi-tekitatud-kahju-likvideerima?id=91552123 Eile tegid Trump ja Biden kampaania viimase ponnistuse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/usavalimised2020/trump-lubas-koige-suureparasemat-majandusaastat-usa-ajaloos-aga-bideni-sonul-on-tal-aeg-kohvrid-pakkida?id=91556849 Kandidaatide ja nende toetajate eripäradest, võtmeosariikidest ja muudest valimistega seotud teemadest saab lugeda siit. https://epl.delfi.ee/valismaa/usa-valimiste-spikker?id=91506703