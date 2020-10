Obama võrdles Trumpi kampaaniaüritusel „hullu onuga”

Pennsylvanias demokraatide kandidaadi ja oma endise asepresidendi Joe Bideni heaks kampaaniat teinud Obama võrdles Trumpi „hullu onuga” ja ütles, et Trump aitab rassiste, vahendab BBC News.

Trump ise ilkus Põhja-Carolinas Obama kallal 2016. aasta valimistulemuses eksimise pärast.

Eilsel valimisüritusel Gastonias suunas Trump suurema osa tulest Bideni vastu.

Trump ütles, et valijatel on valik „Trumpi supertaastumise” ja „Bideni järsu majanduslanguse” vahel.

Trump ei suutnud aga vastu panna ka kiusatusele nöökida Obamat, kes osales pärast augustikuist demokraatide suurkogu esimest korda isiklikult kampaaniaüritusel.

"Ei olnud kedagi, kes oleks teinud rohkem kampaaniat kõvera Hillary Clintoni heaks kui Obama, eks?” ütles Trump rahvahulgale, kes karjus „buu”, kui Clintoni ja Obama nimesid mainiti. „Ta oli igal pool.”

„Ma arvan, et ainus, kes oli õnnetum kui kõver Hillary sel õhtul, oli Barack Hussein Obama,” lisas Trump.

Obama avaldas 2016. aastal väidetavalt Bidenile survet, et ta presidendiks ei kandideeriks ja laseks seda teha Clintonil, uskudes, et viimasel on paremad võimalused Trumpi võita.

Obama ise ründas Philadelphias kõigepealt Trumpi koroonaviiruse ja majanduse asjus ning võttis siis käsile presidendi säutsud.

Obama ütles, et kui Biden võidab, ei ole enam presidenti, kes solvab igaüht, kes teda ei toeta, või ähvardab neid vanglaga. „See ei ole normaalne presidendi käitumine,” ütles Obama.

Demokraatliku partei endiselt üks populaarsemaid tegelasi Obama ütles, et valijad ei kannataks sellist käitumist välja oma perekonnaliikmelt, „välja arvatud võib-olla hullult onult kuskil”.

„Miks inimesed seda välja vabandavad?” küsis Obama. „Ohh noh, see on lihtsalt, see on lihtsalt tema. Ei, see on... ei! Sellel tegevusel on tagajärjed. Need julgustavad teisi inimesi julmusele. Ja on lõhestavad. Ja rassistlikud. Ja see lõhub meie ühiskonna tekstuuri. See käitumine loeb. Iseloom loeb.”

Trumpi tegevuse kohta koroonapandeemia asjus ütles Obama järgmist: „Donald Trump ei hakka äkki meid kõiki kaitsma. Ta ei suuda astuda isegi põhilisi samme enese kaitsmiseks.”