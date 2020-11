NAGU ÖÖ JA PÄEV | Vaata, kui erinevalt esitatakse valimistulemusi Bideni ja Trumpi pressikonverentsidel

Trump võttis Valges Majas avalikult sõna esimest korda pärast ööd vastu kolmapäeva, vahendab BBC News.

„Kui te loete ebaseaduslikke hääli, võivad nad püüda valimisi meilt varastada,” ütles Trump.

Peale süüdistuste valimispettustes ei ole Trumpi kampaaniameeskond aga esitanud ühtki tõendit nende kohta.

„Me olime võitmas kõigis võtmekohtades, suurelt tegelikult, ja siis hakkasid meie arvud imekombel salamisi kahanema ja nad ei lubanud juurde seaduslikult lubatud vaatlejaid,” rääkis Trump.

„On olnud palju kelmusi ja me ei talu seda oma maal,” lisas president.

Trumpi süüdistusi on kritiseerinud mõned vabariiklased.

Utah’ senaator Mitt Romney, kes kaotas 2012. aasta presidendivalimised, ütles: „Hääled loetakse ära. Kui on väidetavaid ebareeglipärasusi, neid uuritakse ja lahendatakse lõpuks kohtutes. Uskuge meie demokraatiasse, meie põhiseadusesse ja Ameerika rahvasse.”

„Kui sul on õigustatud mure pettuse pärast, esita tõendid ja vii asi kohtusse. Lõpeta ümberlükatud valeinformatsiooni levitamine... See muutub hullumeelseks,” ütles Illinoisi kongresmen Adam Kinzinger presidenti otseselt nimetamata.

Texase vabariiklasest kongresmen Will Hurd, kes uuesti ei kandideerinud, oli otsekohesem ja nimetas Trumpi juttu ohtlikuks ja valeks.

Marylandi kuberner Larry Hogan kirjutas Twitteris: „Presidendi tänastele demokraatlikku protsessi õõnestavatele kommentaaridele ei ole õigustust.”

Georgia senaator David Perdue säutsus, et iga seaduslikult antud hääl tuleb ära lugeda, ühe korra, ja siis president võidab.

Enne Trumpi esinenud Biden kutsus kõiki vaoshoitusele. Ta väljendas ka kindlust, et võidab.

„Demokraatia on mõnikord segane,” ütles Biden. „Mõnikord nõuab see ka veidi kannatust. Aga see kannatus on ennast ära tasunud nüüd üle 240 aasta, see valitsemissüsteem, mida maailm on kadestanud.”

Biden lisas: „Ma palusin kõigil rahulikuks jääda. Kõigil inimestel rahulikuks jääda. Protsess töötab. Lugemist viiakse lõpule. Ja me saame väga varsti teada.”