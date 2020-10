JÄLGI OTSE | Trump ja Biden lähevad vähem kui kaks nädalat enne valimisi viimast korda vastamisi

Vähem kui kaks nädalat enne valimispäeva toimuv teledebatt leiab aset Tennessee osariigi pealinnas Nashville'is ja algab Eesti aja järgi reede varahommikul kell 4. Väitlus kestab ilma pausideta kokku 90 minutit.

Teatavaks tehtud teemad hõlmavad koroonaviiruse vastu võitlemist, perekondade toimetulekut, rassiprobleeme, kliimamuutusi, riigi julgeolekut ja juhtimist. Tõenäoliselt tõstatab Trump debatil ka küsimuse Bideni poja Hunteri äritegevuse kohta Ukrainas ja endise asepresidendi võimalikust seotusest, samal ajal kui Biden juhib tõenäoliselt tähelepanu paljastusele Trumpi salajasest äritegevusest Hiinas.

Algselt pidi toimuma kolm debatti, millest viimane pidi hõlmama puhtalt välispoliitikat, ent pärast president Trumpi haigestumist koroonaviirusega, jäeti üks debattidest ära ning seetõttu peeti viimases väitluses vajalikuks veel kord siseriiklikele teemadele keskendumist.

Valimisdebattide komisjon otsustas sel nädalal ühtlasi, et väitlusel lülitatakse kandidaadi mikrofon oponendi esialgse vastuse ajal välja. Taolist muudatust peeti vajalikus selle tõttu, et presidendikandidaatide eelmine debatt muutus kaoseks, kui Trump Bideni jutule pidevalt vahele segas.

Viimane teledebatt on presidendikandidaatide jaoks tavaliselt oluline, sest see on nende jaoks viimane võimalus veenda suure vaatajaskonna ees enda poolt hääletama inimesi, kes ei ole veel suutnud valikut langetada. Tegemist on ka viimase korraga, mil Trump ja Biden ühte lava jagavad.

Varahommikust debatti vahendab Eesti lugejateni Delfi välisuudiste reporter Matti Aivar Lind ning faktikontrolli viib läbi Ekspress Meedia uuriva toimetuse faktikontrollimise reporter Heliis Nemsitsveridze. Teledebati moderaator on telekanali NBC Valge Maja korrespondent Kristen Welker.

USA 2. presidendikanditaatide debatt