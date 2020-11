GRAAFIK | Trump toodab päevas kümneid säutse. Twitter püüab võidelda eksitava sisu vastu seda erimärgistades

„Alates valimisõhtust kuni inauguratsioonini lisame me me märked mõnedele säutsudele, milles esitatakse väiteid valimistulemuste kohta,” teatas Twitter blogipostituses, vahendab CNN. „Me prioriseerime presidendivalimisi ja teisi suure konkurentsiga valimisi, kus võib olla märkimisväärseid probleeme eksitava informatsiooniga, mis põhinevad järgnevatel kriteeriumidel.”

Lisaks USA kandidaatidele ja kampaaniameeskondadele kehtib see poliitika kõigile enam kui 100 000 jälgijaga Twitteri kontodele.

See laieneb ka säutsudele, millel on üle 25 000 meeldimise või jagamise.

Twitter teatas ka, et loeb valimistulemust ametlikuks, kui kaks erinevat üleriiklikku uudisteväljaannet võitja välja kuulutavad. Uudisteväljaanded, mida Twitter seejuures usaldab, on: ABC News, Associated Press, CBS News, CNN, Decision Desk HQ, Fox News ja NBC News.

USA presidendi Donald Trumpi toodetavate säutsude arv päevas ulatub mitmetesse kümnetesse. Viimaste nädalate jooksul oli kõige produktiivsem päev 27. oktoober, kui Trump saatis Twitteris teele 113 sõnumit. Viimaste päevade skoor on ilmselt tagasihoidlikum olnud viimase hetke valimiskampaania tõttu aktiivse ringi sõitmisega mööda riiki.

Twitter kasutas äsja oma erimärgistamispoliitkat ka Trumpi peal.

Nimelt andsid Trump ja tema kampaania mõista, et püüavad kohtu kaudu blokeerida kolm päeva pärast valimisi posti teel saabunud häälte lugemist potentsiaalselt otsustavas Pennsylvania osariigis.

USA ülemkohus jättis madalama kohtu otsuse, mis lubas tähtaega pikendada, jõusse, aga mitu konservatiivset kohtunikku on märku andnud, et võivad olla avatud selle küsimuse uuesti ülevaatamisele.

Trump teatas eile Twitteris, et kohtuotsus, mis lubab hääli vastu võtta kolm päeva pärast valimisi, on väga ohtlik.

„See võimaldab takistamatut ja kontrollimatut petmist ja õõnestab kogu meie seaduste süsteemi. See kutsub esile ka vägivalla tänavatel. Midagi tuleb ette võtta!” kirjutas Trump. Twitter lisas sellele postitusele märke, et see võib sisaldada eksitavat informatsiooni ja blokeeris selle jagamise.