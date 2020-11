GRAAFIK | Bidenil on kaalukeeleosariikides küll edumaa, aga demokraate kummitab Trumpi ootamatu lõpuspurdi võimalus

Biden teeb kampaaniat Ohios, mis lisati viimasel hetkel sihtmärkide nimekirja, ning oma sünniosariigis Pennsylvanias, mille tulemus võib saada otsustavaks, kui tulemused on väga võrdsed. Trump teeb presidendilennuki Air Force One’i pardal reisi läbi Põhja-Carolina, Michigani, Wisconsini ja Pennsylvania, et päästa enda jaoks osariigid, kus ta võitis neli aastat tagasi ja blokeerida sellega Bideni tee Valgesse Majja, vahendab CNN.

Bidenil on valimiskampaania viimasel päeval suur edumaa üleriiklikult ning piisavalt paljudes osariikides, et tal võiks olla mitmeid võimalusi vajaliku 270 valijamehe kokkusaamiseks.

„Me oleme oma teedes võidule väga kindlad,” ütles Bideni vanemnõunik Anita Dunn eile CNN-ile. Biden loodab, et võidud sellistes osariikides nagu Arizona, Florida, Georgia või Põhja-Carolina saadavad varakult signaali, et ta on teel võidule ka kokkuvõttes.

Häälte lugemine Kesk-Lääne lahinguväljadel nagu Michigan ja Wisconsin, kus Biden loodab edule, võib võtta kauem aega ja viia sellise vaieldava tulemuseni, millele loodab Trump, kes on juba püüdnud diskrediteerida posti teel saabuvaid valimissedeleid, mille lugemine võtab kauem aega.

Kuigi Trump jääb küsitluste järgi Bidenist maha, on temalgi reaalne, kuigi väiksem võimalus 270 valijameest kokku saada. Trump ei saa endale lubada kaotust Floridas, Georgias ega Põhja-Carolinas ning ta peab Bidenile korraliku lahingu andma ka Kesk-Läänes, mis oli otsustav tema võidus Hillary Clintoni üle neli aastat tagasi. Biden on mõnede kaalukeeleosariikide küsitluste järgi Trumpi jaoks löögiulatuses ning demokraate kummitab mõte, et Trump võib taas valimispäeval ootusi ületada.