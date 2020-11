FBI uurib Bideni kampaaniabussi ahistamist Trumpi toetajate poolt Texases

„FBI San Antonio on sellest intsidendist teadlik ja uurib seda,” ütles FBI esindaja Michelle Lee CNN-ile.

Intsident leidis aset reedel Texases, kui kampaaniabuss sõitis San Antoniost Austinisse, et õhutada Bideni toetajaid andma oma hääl eelvalimiste viimasel päeval. Üks Bideni kampaaniameeskonna liige nimetas autojuhtide tegevust katseks bussi liikumist aeglustada ja see teelt välja suruda.

Intsidendiga kursis oleva allika sõnul hakkasid „Trumpi rongis” sõitnud inimesed roppusi karjuma ja blokeerisid siis Bideni bussi liikumise.

Bussi püüti maanteel täielikult peatada. Allika sõnul oli bussi ümber ligi sada sõidukit. Bideni kampaania töötajad olid vapustatud, aga keegi viga ei saanud.

Bidenit ennast ega asepresidendikandidaat Kamala Harrist bussis ei olnud. Mitmed allikad ütlesid CNN-ile, et bussis oli Texase 21. valimisringkonnas USA kongressi kandideeriv Wendy Davis, kelle kampaaniameeskond keeldus aga kommenteerimast.

Bussis olnud helistasid hädaabinumbrile 911 ja kohalikud korrakaitsjad aitasid seepeale bussil sihtkohta jõuda.

President Trump postitas laupäeval Twitterisse video sellest intsidendist ja kirjutas: „MA ARMASTAN TEXAST!” Eilsel kampaaniaüritusel väitis Trump, et tema toetajad „kaitsesid” bussi.

„Aga see on juba midagi, kas te nägite, kuidas meie inimesed, nad ... teate nad kaitsesid eile tema bussi, sest nad on kenad,” ütles Trump.

„Meil pole midagi sellist kunagi olnud,” ütles Biden eile õhtul Texases ajakirjanikele. „Vähemalt ei ole meil kunagi olnud presidenti, kes arvab, et see on hea asi.”