ERISAADE | Bideni kaotus Trumpile oleks veelgi üllatavam kui Clintoni oma

Debati lõi lahti pooletunnine väitlus koroonakriisi üle, mis jäi tooni andma ka järgnenud 90 minutile. "See avalõik on peamine põhjus, miks Trump ilmselt ei saanud toetajaid juurde ja miks Biden ei kaotanud neid," selgitas ajakirjanik Herman Kelomees.

Trump, kes ka ise koroonaviirusega nakatus, kasutas oma sissetöötatud jutupunkte. Ent nagu näitavad ka arvamusküsitlused, ei ole ta suutnud ameeriklasi sel teemal veenda. Seevastu majandusteemad, mis on olnud Trumpi trumbiks, ei saanud sel korral erilist tähelepanu.

Erinevalt eelmisest debatist jäi seekordne debatt üldjoontes rahulikuks. "Ma arvan, et sellest debatist ei räägita kauem kui täna," ütles Kelomees.

Mida näitavad arvamusuuringud?

Viimased neli aastat on näidanud, kuidas ka osa poliitikavaatlejaid ei julge enam arvamusküsitluste põhjal järeldusi teha. Vähemasti siis, kui need näitavad demokraatide edu.

"Bidenile piisab, kui ta võidab kõik need osariigid, mis läksid Clintonile ja lisaks veel Pennsylvania, Michigani, Wisconsini," ütles Kelomees. Need võtmeosariigid annavad kolme peale 46 valijamehe hääled.

Kelomees selgitas ka 2016. aasta valimiste kohta, et tegelikult olid kõik suured uuringufirmad veamarginaali sees. Enamik lihtsalt alahindas valge keskharitud valija segmenti Roostevööndis.

"Trumpi võiduga tekkis aga mingisugune kõikvõimsuse või intuitiivse geniaalsuse müüt, mis varjutab fakti, et tegu on suhteliselt andetu poliitikuga," lisas ta.

Saatekollektiiv tõdes lõppkokkuvõttes, et tegu oleks suure üllatusega, kui Biden ei võidaks neid valimisi. "See oleks vähemalt kaks korda suurem üllatus kui Clintoni kaotus 2016. aastal," resümeeris Kelomees.