DELFI ja EPL-i VIDEO USA-st | Inimesed seisavad Georgias valima saamiseks tundide kaupa järjekorras

Delfi ja EPL jõudsid USA-s lõuna poole sõites Georgia osariiki, mis on pälvinud palju tähelepanu oma erakordselt pikkade valimisjärjekordadega. Inimesed on eelvalimistel pidanud seisma tundide kaupa, et saada oma hääl ära anda.

Ja Eesti ajakirjanikud nägid oma silmaga osariigi pealinna Atlanta eeslinnades pikalt valimisjaoskondade ees vonklevaid järjekordi. Mõni oli lausa kaasa võtnud oma tooli, et kasutada ootamise aega töö tegemiseks. Erinevad vabatahtlike grupid jagasid inimestele juua ja süüa, et nad jaksaksid oodata.

Ühelt poolt räägib statistika, et valimistest osavõtt lööb sel korral osariigis rekordid. Kui nelja aasta eest käis kümne miljoni elanikuga Georgias valimas üle nelja miljoni inimese, siis seekord oodati sama palju valijaid juba eelvalimistel. Kokku ennustatakse, et 3. novembri õhtuks on valimas käinud kuus miljonit inimest.

Kas ainult kõrge valimisaktiivsus on selle taga, et valimisjaoskonnad ajavad üle? Ei, sellel on ka muud põhjused. Vaata videost, miks on Georgias nii pikad järjekorrad ja mida valimas käinud asjast arvavad.