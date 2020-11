CNN: Trumpi õhutavad kaotusega leppima väimees Jared Kushner ja abikaasa Melania, võitluse jätkamist nõuavad aga pojad

Kaks allikat ütlesid CNN-ile, et väimees ja vanemnõunik Kushner on pöördunud Trumpi poole soovitusega kaotust tunnistada. Teise allika sõnul on sama teinud ka esileedi.

Samas on Trumpi kaks täiskasvanud poega Donald Jr ja Eric kutsunud liitlasi survet jätkama ning nõudnud, et vabariiklased ja toetajad ei tunnustaks avalikult presidendivalimiste tulemusi.

Trumpi kampaaniameeskond kavandab „sõnumitormi”, et levitada tõestamata väidet, et Trumpi teine ametiaeg on varastatud korrumpeerunud häälte lugemise kaudu kaalukeeleosariikides, teatasid kolm allikat eile CNN-ile.

Üks võimalus on allikate sõnul esitada väidetavalt valimistel osalenud inimeste nekrolooge ning kaalutakse kampaaniastiilis kihutusürituste korraldamist sõnumi võimendamiseks.

Nende jõupingutuste eesmärk on tekitada valimistulemuste kohta nii palju kahtlusi, et kaalukeeleosariikide valimisametnikud tunnevad survet alustada juurdlusi või hääled omal algatusel uuesti üle lugeda, mis pikendaks protsessi ja annaks Trumpi kampaaniale rohkem aega kohtutes protsessida.

Trump, kes oli laupäeval, kui suured meediaorganisatsioonid Bideni võitjaks kuulutasid, Virginia osariigis Sterlingis golfi mängimas, ei ole valimistulemust eraviisiliselt eitanud, kuigi teeb seda avalikult, teatasid allikad CNN-ile. Siiski nõuab ta jätkuvalt oma advokaatidelt kohtuasjade algatamist, mis venitaksid valimistulemuste ametlikku kinnitamist. Trump ei ole avalikkuse ees kuidagi mõista andnud, et on valmis valimistulemustega leppima.

Trumpi kampaania pressiesindaja Jason Miller eitas kohaliku aja järgi eile hommikul, et Kushner oleks Trumpi poole pöördunud, kuigi CNN jääb oma teatele kindlaks.

Seni on vabariiklastelt väljaspool Trumpi siseringi võltsimissüüdistustele vaid mõõdukalt toetust avaldatud, kuigi mõned, näiteks esindajatekoja vähemuse liider Kevin McCarthy ja esindajatekoja whip Steve Scalise, on öelnud, et kohtuasjad tuleb lahendada, enne kui valimised saab ametlikult otsustatuks lugeda.

Paljud vabariiklased hakkavad survekampaania ja tõendite puudumise tõttu võltsimise kohta frustreeruma ning mõned kutsuvad presidendi meeskonda leppima või vait jääma.