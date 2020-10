CNN: Trump nimetas Faucit ja teisi tervishoiueksperte idiootideks

Viidates Faucile ja teistele tervishoiuametnikele kui „idiootidele” kuulutas Trump, et riik on valmis tervishoiukatastroofist edasi liikuma, vaatamata sellele, et juhtumite arv taas kasvab ja eksperdid hoiatavad, et kõige hullem võib alles ees olla, vahendab CNN, mis sai kõnele ligipääsu ühe allika kaudu.

Väites, et kui otsustusõigus oleks Faucil, oleks USA-s surnud üle poole miljoni inimese, kujutas Trump oma enda administratsiooni soovitusi viiruse levimise ohjeldamiseks koormava tüütusena.

„Inimesed on Covidist väsinud. Mul on kõige suuremad rahvakogunemised, mis mul on kunagi olnud, ja meil on Covid,” ütles Trump. „Inimesed ütlevad mida iganes. Lihtsalt jätke meid rahule. Nad on sellest väsinud. Inimesed on väsinud Fauci ja kõigi nende idiootide kuulamisest. Fauci on tore mees. Ta on olnud siin 500 aastat.”

Fauci on olnud USA Riikliku Allergia ja Nakkushaiguste Instituudi direktor alates 1984. aastast ning on Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liige. Pea samal ajal, kui Trump teda sõimas, anti Faucile virutaalsel tseremoonial üle USA Riikliku Meditsiiniakadeemia kõigi aegade esimene „presidendi tunnustus eeskujuliku juhtimise eest”.

Fauci ütles, et on selle tunnustuse saamise järel sõnatu. „Meil on ees palju väljakutseid ja ma ei saa jätta mõtlemata, et me elame läbi aega, mis on meie ühiskonna teatud segmentides häirivalt teadusevastane,” ütles Fauci.

Pühapäevasel kampaaniaüritusel Nevadas üritas Trump rünnata oma vastaskandidaati Joe Bidenit öeldes, et kui Biden presidendiks valitakse hakkab ta „teadlasi kuulama”.

Trump on lõpetanud Valge Maja koroonaviiruse töögrupi koosolekutel osalemise ja selle mõju on dramaatiliselt vähenenud. Selle asemel toetub Trump radioloog Scott Atlase nõuannetele. Atlase vaated maski kandmisele ja muudele viiruse ennetamise meetoditele on vastuolus pea kõigi teaduslike seisukohtadega.

„Fauci on katastroof. Kui ma kuulaksin teda, oleks meil 500 000 surma,” ütles Trump eile ja suurendas selle numbri hiljem 700 000 või 800 000-ni.