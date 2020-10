CNN-i valijate küsitluse järgi pidas 53% presidendivalimiste debati võitjaks Joe Bidenit

Vaatajatest 73% leidis, et Bideni kriitika Trumpi suhtes oli õiglane, 26%, et ebaõiglane. Trumpi rünnakuid Bideni vastu pidas õiglaseks 50% ja ebaõiglaseks 49%.

Siiski ei muutnud debatt palju valijate muljet kandidaatidest. Enne debatti suhtus Bidenisse soodsalt 55% ja pärast debatti 56%. Trumpi puhul olid need numbrid 42% ja 41%.

Muret selle üle, kuidas Trump presidendiametiga hakkama saab, väljedas 55% küsitletutest, Bideni pärast aga 41%.

Eilsed vaatajad eelistasid Trumpi Bidenile majanduse valdkonnas (56% uskus, et Trump saab majandusega paremini hakkama, 44%, et Biden), välispoliitikas oli seis võrdne (50% Biden ja 48% Trump). Koroonaviiruse asjus eelistas Bidenit 57% ja Trumpi 41% küsitletutest. Kliimamuutuse osas on Biden selge soosik (67% Biden, 29% Trump), samuti rassilise ebavõrdsuse asjus (Biden 62%, Trump 35%).

54% arvas, et Bidenil on parem plaan riigi probleemide lahendamiseks, Trumpi eelistas selles osas 42%. Selle osas, kumb on tugevam liider, jagunevad valijate arvamused pooleks (mõlemad 49%).

Naiste arvates sai Biden debatil paremini hakkama kui meeste arvates (60% naistest arvas, et Biden võitis, 35%, et Trump, samas kui 47% meestest leidis, et Biden võitis ja 44%, et Trump). Sõltumatute arvates võitis Biden (55% Biden, 36% Trump). Kolledžiharidusega valged leidsid samuti, et Biden võitis (64% Biden, 29% Trump). Üle 65-aastaste hulgas pidas Bidenit võitjaks 46% ja Trumpi 43%. Noortest nägi Bidenit võitjana 66% ja Trumpi 27%.