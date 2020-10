Bideni nõbu: ta on ametiks liiga vana

Oma kodus pensionipõlve veetev 74-aastane endine graafiline disainer Ralph Biden tunnistas, et teade sugulussidemetest USA endise asepresidendiga tuli talle üllatusena. The Timesi andmetel on Ralph 78-aastase Joe Bideni viies nõbu.

"Oma südames arvan ma, et ta on selle töö jaoks natuke liiga vana, ent teisalt oli Winston Churchill umbes samas vanuses, kui ta pärast sõda uuesti valiti, ning tema sai oma tööga üsna hästi hakkama, nii et kes teab," arvas Ralph.

"Ma hääletan konservatiivide poolt. Tegelikult hääletasin viimastel valimistel Brexiti poolt," oli ta nõus ka oma isiklikest vaadetest rääkima.

Ta avaldas arvamust, et nõbu Joe võiks teha head tööd, kuid seisab silmitsi püüdega ületada tohutu poliitiline polariseerumine. "Ma arvan, et temast saaks hea president, minu küsimus oleks, kui kauaks. Tegemist on tööga, millega kaasneb väga palju pinget. Ta pärib riigi, mis saab olema kohutavalt lõhestatud."

Kui rääkida Ralphi nõbu võiduvõimalustest presidendivalimistel - pelgalt mõne päeva pärast -, ei ole ta kuigi kindel, et võiks saada nende järel Joelt küllakutse Valgesse Majja.

"Ausalt öeldes ma arvan, et see on umbes 50-50 võimalus. Küsitluste kohaselt on Joe Bidenil eelis, kuid nad ütlesid, et Hillary Clintonil oli viimati eelis ja ta kaotas. Ma arvan, et arvamusküsitluste läbiviijad kalduvad soovmõtlemisele - ärge šampusepudelit veel korki maha võtke."