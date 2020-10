Biden püüdis võluda Florida pensionäre: ainus eakas, kellest Trump hoolib, on ta ise

Päev varem oli Floridas esinenud Trump. Kaalukeeleosariigid nagu Florida ja Ohio on otsustava tähtsusega 270 valijamehe häälte kokkusaamisel, mis on presidendivalimiste võitmiseks vajalikud. Valimistulemust ei otsusta nimelt lihtsalt see, kes üle riigi rohkem hääli saab, vahendab BBC News.

Arvamusküsitluste järgi on Bidenil praegu Trumpi ees kümne protsendipunkti suurune edumaa, aga mõnedes võtmetähtsusega osariikides on see väiksem. Floridas on Biden Real Clear Politicsi koostatud küsitluste keskmise järgi ees 3,7 protsendipunktiga.

2016. aastal võitis Trump Floridas napilt tänu just eakate häältele. Viimaste küsitluste järgi on aga eakad valijad nüüd Trumpist eemaldunud.

Biden rääkis eile Lõuna-Florida eakate keskuses, kus järgiti koroonaviiruse tõttu sotsiaalse distantsi hoidmise meetmeid. See oli teravas kontrastis Trumpi üritusega eelmisel päeval, kus olid tihedasti koos tuhanded ja maske paljud ei kandnud.

Biden süüdistas Trumpi koroonaviiruse ohtlikkuse eakatele tähelepanuta jätmises.

Trumpi jaoks „olete te kulukaup, unustatav, te ei ole praktiliselt keegi. Nii näeb ta eakaid. Nii näeb ta teid”, rääkis Biden.

Biden lisas, et ainus eakas, kellest Trump näib hoolivat, on ta ise.

Biden kritiseeris Trumpi ka „superlevitajaks” kujunenud pidude korraldamise eest, kus „vabariiklased kallistavad üksteist tagajärgede üle muret tundmata”, samas kui eakad ei näe oma lapselapsi.