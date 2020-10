Biden nimetas Trumpi šarlataniks, Trump lubas eeslinnade naiste mehed tööle aidata

„Ikka ja jälle läbi meie ajaloo oleme me näinud šarlatane, petiseid, võltse populiste, kes on püüdnud mängida meie hirmudele, apelleerida meie kõige hullematele himudele ja nokkinud meie kõige vanemaid kärnasid nende oma poliitilise kasu nimel,” ütles Biden. „Nad ilmuvad välja, kui riik on kõige rängemalt pihta saanud ja me oleme kõige haavatavamad. Mitte kunagi millegi lahendamiseks. Alati ise kasu saamiseks.”

Biden jätkas oma oponendi koroonaviirusele reageerimise materdamist. Pandeemia on tapnud üle 225 000 ameeriklase. Biden ütles, et Trump on „õlgu kehitanud, ülbitsenud ja alla andnud”.

Selle tunnistusena, et kampaaniameeskond usub valimiskaardi laiendamise võimalusse, sõidab Biden sel nädalal Iowasse, kus Trump võitis neli aastat tagasi kümne protsendipunktiga.

Bideni asepresidendikandidaat Kamala Harris suundub samal ajal Arizonasse ja Texasesse, kus demokraat ei ole võitjaks tulnud alates 1994. aastast.

Bidenil on lähipäevil ees ka visiidid Wisconsinisse, Michigani ja Floridasse.

Eile oli Floridas Bideni heaks tööl taas endine president Barack Obama.

Orlandos hoiatas Obama, et demokraatide hääletajad ei oleks enesega rahulolevad või laisad, mis lubaks Trumpil taas kaotusseisust võitjaks tulla, nagu juhtus 2016. aastal.