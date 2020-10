Ajaleht: Trump uuris võimaluse kohta kanda haiglast lahkudes „Superman´i särki”

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: AFP

USA president Donald Trump soovis sel nädalal haiglast lahkuda koomiksi- ja filmikangelase Superman särgis, et näidata oma jõudu pärast koroonaviirusega nakatumist, kirjutab ajaleht The New York Times.