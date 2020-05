Viis vastust 2+1 sõiduradade kohta ja kolm põhireeglit seal liiklemiseks

Ohutuse osas tundub esialgu, et 2 + 1 sõidurajaga teed on sarnase ohutustasemega nagu ohutuma otsa 2 + 2 sõidurajaga teed. Tegemist on esmase hinnanguga ja see täpsustub, kui 2 + 1 sõidurajaga teed on mõnda aega toiminud.

Kui palju peaks Eestis 2 + 1 radasid ideaalis olema ja kus need üldse vajalikud oleksid?

2 + 1 või 2 + 2 sõiduradade arv ei peaks olema eesmärk omaette. Tee ehitatakse selleks, et oleks võimalik ühest kohast teise liikuda. See, milline tee on, määrab ära, kui kiiresti, ohutult ja mugavalt me sellel liikuda saame.

Sõiduradade lisamise üks põhjuseid on tee läbilaskevõime. Sellega ei ole aga ka Eesti 1 + 1 teedel enamasti probleeme. Peamiseks põhjuseks, miks Eesti tingimustes sõiduradade lisamist kaaluda, on tee ohutuse suurendamine. 2 + 1 ja 2 + 2 sõidurajaga teel on võimalik sõidurajad lihtsamini üksteisest füüsiliselt eraldada, mis muudab kokkupõrke ohu vastassuunas liikujaga väga väikeseks.

Möödasõidu ja vastassuunavööndisse kaldumisega seotud liiklusõnnetused on 1 + 1 teedel üks tõsisemaid probleeme, moodustades näiteks nelja põhitee kõigist vaadeldud lõikudel toimunud liiklusõnnetustest 30 protsenti, aga tuues kaasa üle poole kõigist hukkumistest. Neid tagajärgi ennetavad 2 + 2 ja 2 + 1 sõidurajaga teed sisuliselt sarnaselt.

Muus osas sõltub tee ohutus väga palju sellest, mida 2 + 2 või 2 + 1 sõidurajaga teel peale sõiduraja lisamise ja sõidusuundade eraldamise veel tehtud on. Eelkõige, kas ristumised on viidud erinevatele tasanditele, kas kergliiklejad (jalakäijad, ratturid ja teised sarnased liiklejad) ning loomad on maanteeliiklusest eraldatud ja aeglane liiklus kõrvale juhitud.