Tee elukaare etapid: projekteerimine

Kuna erinevad projekteerijad eelistavad tihti erinevaid programme ja lisaks tuleb eri osade projekteerimisel kasutada erinevaid spetsiifilisi programme, siis on järjest enam populaarsust võitmas tarkvarad, mis suudavad eri programmides töötamise ühte töökeskkonda või ühele töölauale koondada.

Lähteandmeid kogutakse moodsa tehnikaga

Oluliselt on arenenud ka lähteandmete kogumine – maamõõtmise meeskondade asemel piisab enamasti ühest inimesest või on võimalik kasutada isegi autodele kinnitatud laserskannereid või droone, mis suudavad fotode abil mõõdistada kolmemõõtmelisi mudeleid. Need lähtemudelid on projekteerimise aluseks ja nendest lähtuvalt joonestatakse valmis projekt.

Lähteandmeid, mida projekteerijad vajavad, on väga erinevaid ning mida põhjalikumalt on need kaardistatud, seda kvaliteetsem ja kauakestvam on ka tulevane tee.

Näiteid lähteandmetest:

Tulevase tee asukoht: asendiplaan.

Kasutusintensiivsus – planeeritud liiklusvoog ja selle koosseis, sh raskeveoste osakaal. Nende lähteandmete saamiseks tehakse liiklusuuring.

Geodeetiline alusplaan. Eeldab uuringut.

Geoloogilised tingimused. Eeldab uuringut.

Õnnestunud projekt täidab soovitud otstarvet, vastab standarditele ja (ohutus)nõuetele ja on nende optimum ehk selles on välja arvutatud kõik kulutused, mis on vajalikud kõigi tingimuste täitmiseks.

Projekteerijatel tuleb silmas pidada ka tellija soove, funktsionaalset efektiivsust, kulude optimeerimist, tasakaalu ehitus- ja kasutuskulude vahel. Uus tee peab olema kõrgel tehnoloogilisel tasemel ja sobima keskkonda, kuhu see ehitatakse.