Tee elukaare etapid: ehitamine ja remont

Üldiselt algavad kõik ehitustööd ebavajaliku materjali, mis võib olla nii kasvupinnas kui ka vana lagunenud katendikonstruktsioon, eemaldamisega kuni ette antud kõrguseni. Seejärel planeeritakse pind tasaseks ja alustatakse uute konstruktsioonikihtide väljaehitamisega, mis enamikul juhtudel päädib ülemiste kihtide asfalteerimisega.

Ehitustööd Foto: Hendrik Osula

Omanikujärelevalve ja tänulikud liiklejad

Võib jääda mulje, et ehitajatel on oma töö korraldamiseks vabad käed, kuid päris nii lihtne see siiski ei ole. Igal endast lugupidaval teetööde tellijal on lisaks ehitajale palgatud objektile ka omanikujärelevalve tegija, kelle ülesanne on kontrollida, kas ehitatakse vastavalt projektile ja kvaliteedinõuetele ning kas kasutatavad materjalid on õiged. Omanikujärelevalvel on väga suur vastutus, et teetööd saaksid tehtud kvaliteetselt.

Teede-ehitajatel võib ette tulla, et tuleb ehitada nii 2 + 2 sõiduradadega teid läbi soiste alade kui ka eritasandilisi sõlmi suurlinnades. Väga paljud teetööd on seotud ka pindamisega, mis on kiiresti valmiv ja väga liikuv tööliik. Liiklejate tänu on tihti suunatud ka augulappijatele.

Õppinud teedeehitusinsenerid saavad alati tööd

Kuna teedevõrk on tihe ja liikluskoormused ning liiklejate ootused pidevalt kasvavad, siis tuleb teedeehituses lakkamatult uusi lahendusi otsida, et teede säilitamine ja taastamine oleks võimalikult kuluefektiivne ning kiire.

Igaüks ei saa ennast teedeehitajaks kutsuda, vaid tema pädevust peab kinnitama Eesti Asfaldiliidu juures koos käiv kutsekomisjon. Teedeehitusinseneri amet on vajalik ja kvalifitseeritud inseneridele tööd jagub. Eestis õpetatakse seda näiteks .Tallinna tehnikakõrgkoolis