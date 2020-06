Tänavused suuremad tee-ehituse objektid ja nende valikukriteeriumid

Ernst & Young on konsultandina valmistanud ette analüüsid Vabariigi Valitsusele otsuse langetamiseks projekti järgmiste sammude osas. Ootame lähinädalatel valitsuse otsust ning heakskiitva otsuse puhul liigume järgmisesse etappi, milleks on hanke ja lepinguprojekti ettevalmistus.

Teeehitus Foto: Hendrik Osula

Mis saab olla magusam kui ennustada tulevikku – milliseks kujuneb Eesti teedevõrk lähiaegadel, milline oleks „ideaalmaastik”, mis võiks 2030. aastal olemas olla?

Maanteeameti esimene eesmärk on Eesti teedevõrgu säilitamine ja alles siis arendamine. Kui aga soovide seadmiseks läks, siis loodetavasti saavad tolmuvaba katte kõik kruusateed, mille liiklussagedus on üle 50 auto ööpäevas. Teine soov on, et lisaks põhimaanteedele saavad rohkem tähelepanu ka meie tugi- ja kõrvalmaanteed ning nende sõidetavus paraneb. Kui siia kõrvale saaks veel ka iga aasta paar objekti 2 + 2 teede ehitamiseks, võiksime olukorra ja arenguga rahul olla.

Alles hiljuti hakkasid meil kehtima nõuded ajutise teekattemärgistuse kasutamisele ja selles osas on areng olnud tormiline. Näiteks eelmisel aastal hakkasime osal objektidel kasutama kollast teekattemärgistuse teipi, mis on suurepärane vahend, et markeerida lühikest aega näiteks pöörderada või tee külge. Teip liimitakse teele, see kannatab hästi liikluskoormust, kuid on samas õigete vahenditega kergesti eemaldatav.