Moodsal moel on võimalik pinnata mitu kilomeetrit teed päevas

Ja see pole veel kõik: kui pneumorull on töö lõpetanud ja järgmisele objektile rullinud, tulevad uuesti harjamasinad, mis 2–3 päeva jooksul valminud pindamistöölt lahtise killustiku ära harjavad. See, kui hästi killustik bituumeniga teele kinnitub, oleneb ilmastikust: jahedamate ilmadega võtab see protsess kauem aega, soojematega läheb kiiremini.

OÜ ÜLE on teinud ka pilootprojektina katsetöid, kus lahtine killustik on teekattelt eemaldatud juba paari tunni jooksul pärast pindamistööde tegemist. Seega võib päevas valmida põhimõtteliselt kuni 6 kilomeetrit pinnatud teed, mis on juba pühitud ja kus on taastatud ka teekatte markeering. Selleks on vaja küll 30 protsenti kallimaid lähtematerjale, kuid liiklejaid häiritakse lühemat aega.

Pindamistehnoloogiaid on paarkümmend

Pindamistehnoloogia on teekatete kulumiskihi taastamise ja uuendamise jaoks. Tegemist on õhukese ülekattega, mis parandab katte vastupidavust ilmastikule ja kulumisele ning annab parema haarduvuse. Tehnoloogiaid on väga erinevaid, umbes 20 ringis, kuid peamiselt jaotuvad kulumiskihi taastamine kõvakattega teedel ja kruusateede tolmuvabaks muutmine.

Seda, kui suure fraktsiooniga killustik mingile teelõigule pannakse, otsustab teeomanik. Maanteeamet on väljastanud ka pindamisjuhise, kus on üksipulgi kirjeldatud erinevaid meetodeid ja seda, kuidas hinnata, millise meetodiga on parim teed pinnata. Sõidukijuht saab pindamise erisustest aru rehvimüra järgi: mida rohkem värskelt valminud pindamislõik auto rehvide all müriseb, seda jämedama killustikuga on see pinnatud.