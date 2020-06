Liikluse ajutine ümberkorraldamine nõuab kümnete spetsialistide pühendunud tööd

Hanked ehitatakse üles selliselt, et võimalikult vähe liiklust segada. Kõige lihtsam oleks suveks tee kinni panna ja suunata liiklejad ümbersõidule, kuid see ei ole liikleja jaoks mõistlik. Sellepärast tuleb ka siis arvestada objektidel ajutise liikluskorraldusega.

Hanke tingimused olenevad tee iseloomust: milline on liiklussagedus, milline on liikluse iseloom, kui suur on raskeliikluse osakaal, kas ehitusobjekt jääb laiade/kõrgete/raskete vedude teele jne.

Oluline on ka arvestada, millise iseloomuga töid tehakse. Kui tegemist on sulgemisega, siis tuleb juba varakult mõelda võimalike ümbersõitude peale, kui tegemist on taastusremondiga, siis on asi lihtsam. Erinevaid tööliike ja tehnoloogiaid on palju ning tehnoloogiad valitakse selle alusel, et tööd võimalikult kiiresti tehtud saaks.

Kindlasti on vaja analüüsida ka seda, kas mingil kellaajal on liiklus suurem ja mingil kellaajal väiksem. See tuleb eriti hästi välja lõikudel, mida inimesed kasutavad tööle ja koju sõitmiseks ehk kus on välja kujunenud hommikune ja õhtune tipptund. Samas, päeval võib sama lõigu liiklus väga rahulik olla.

Sellest tulenevalt saab juba hankesse nõuded kirjutada, näiteks kas peab tagama igal ajahetkel 1 + 1 sõidurajad, kui need ka enne olemas olid. 2 + 2 puhul aga, kas on vaja tagada kindlatel aegadel 2 + 1 sõidurada, nii et näiteks õhtul linnast välja peab viima kaks sõidurada ja sisse üks, hommikul vastupidi: linna sisse kaks sõidurada ja välja üks jne.

Mõnes kohas ongi mõistlik ehitada ainult öösel, sest päeval on liiklus nii tihe, et mõistlikult seal asju ajada ei saa. Kuid nagu enne öeldud, isegi kui väga hästi ette planeerida, võib ehituse ajal tekkida vajadus liikluskorralduse järele, mida enne kajastatud polnud.