Kust algab tee?

Inimesed räägivad tihti eneseleidmise teest, ja üks parimaid viise iseendaga tuttavaks saamisel on teele asumine. Sa võtad kas jalgrattasadulas või autoroolis või jalgsi või mõnel muul moel ette teekonna, et vaadelda, kuulata, koondada mõtteid.

Kuidas aga sünnivad need teed, mis võimaldavad meil teele asuda? Kes ütleb, kuidas maha panna õiges pikkuses joon, mis ühendab punkti A punktiga B?

Anti Palmi ütleb, et vanal ajal oli asi lihtne: sul oli hobune, kellega käisid mingit rada ja pikapeale tuligi sinna tee. Või käisid inimesed läbi raba külast külla ja ajapikku rajasid sinna tee, mida mööda kirikusse ja kõrtsi ka vankriga sõita sai. Tekkisid posti- ja kaubateed, mis ühendasid asulaid, need kasvasid maanteedeks, maanteed sõidukite lisandumisel mitmerealisteks – areng on olnud pidev ning alati on see seotud inimeste elujärjega.

„Nüüdseks on Eestis suurem osa teedevõrgust välja kujunenud, uusi teid naljalt enam juurde ei tule. Me räägime Tallinna-Tartu ja Tallinna-Narva suunast, kus tahame teid laiemaks ning kiiremaks teha. Selleks tuleb tihti otsida alternatiivset trassi, mis keskkonda, loodust ja inimeste elukohti kõige vähem kahjustaks, aga ühtlasi kulgeks võimalikult otse,” selgitab Anti Palmi.

„Suures plaanis tehakse eeltöö kaardil: pannakse maha punktid A ja B, mille vahele peab kujundama tee. Arvesse tuleb võtta kaitsealasid, asulaid, linnu – neist tuleb tee võimalikult säästlikult mööda painutada,” lisab ta.

Kui esimene plaan on tehtud, punktide vahel trass välja valitud, on aeg uurijatel kohale minna ja looduses tulevane trassikoridor üles mõõdistada: „Kõigepealt lähevad geodeedid. Kui vanasti käis neid korraga terve grupp, siis tänapäeval on levinud praktika, et ala lennatakse läbi drooniga ja tehakse maastikumudelid,” kirjeldab Anti Palmi.

„Siis on geoloogide kord, kes uurivad maapinda ja puurivad teatud vahemaadega augud, et teha selgeks, mis jääb planeeritava tee alla. Kaardistada tuleb ka keskkonnaga seotu: mis loomi ja mis taimi planeeritav trass mõjutab. Kogu eeluuringute virvarri tulemusena peavad teedeinsenerid ja projekteerijad trassi kujundama, panema paika täpselt selle kitsa riba, kuhu teed ehitada võib.”