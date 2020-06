Kuidas toimub 2 + 1 ja 2 + 2 teelõikude remontimine?

2 + 1 ja 2 + 2 ristlõikega maanteelõikude teekatete suuremat lagunemist põhjustavad mitmed erinevad asjaolud, kus olulist rolli mängib suur liiklussagedus.

Suur liiklussagedus kombineerituna naastrehvidega talveperioodil avaldab olulist mõju pikiroobaste tekkele, sealjuures tuleb arvestada, et 2 + 1 ja 2 + 2 ristlõikega maanteelõikude seisunditase on kõige kõrgem ehk tase 3 või 3+, mis tähendab, et talvel peavad sõiduradade sõidujäljed olema enamiku ajast lume- ja jäävabad.

Talveperioodil avaldab teekatete lagunemisele mõju ka pidev sulamis- ja külmumistsüklite vaheldumine, mis intensiivistub just kevaditi.

Koos suure liiklussagedusega võivad sellistes olukordades ka silmale nähtamatuks jäävatest pragudest ja defektidest areneda kiiresti augud, mistõttu on oluline olla valmis selliste ohtlike defektide kiireks likvideerimiseks.

Laiemate teede hooldustööde mahud on suuremad

Laiemate teede rajamisega kaasneb hooldetööde mahu suurenemine nii talihoolde kui ka suvise hoolde puhul, kuna suureneb teekatte pind, liikluskorraldusvahendite maht ja haljastatud eraldusriba puhul niidetava maa-ala pindala.

2 + 2 teelõikudel kasutatakse rohkem parempoolset sõidurada, vasak on möödasõitude jaoks. Olenemata sellest, et üks sõidurada saab rohkem vatti, 2 + 2 ristlõikega teede puhul ühe sõiduraja suurem kasutamine hooldetööde tegemise mahtu ei vähenda.

Mõningal määral 2 + 2 ristlõikega teelõik muidugi lihtsustab hoolde- ja remonttööde tegemist, sest võimaldab ilma vastassuunas liiklejaid häirimata suunata liikluse ühele sõidurajale, et teine rada remondiks sulgeda.

Samuti võimaldab see liiklejatel ilma vastassuunavööndisse põikamata mööduda tee ääres liikuvatest niidukitest ja teistest töötavatest hooldesõidukitest.