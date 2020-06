KUIDAS EHITATAKSE TEID? | Viis tähtsamat teeremondi ja -ehituse tööliiki

VAATA JA LOE LISAKS:

Kuumtaastamise tulemusena on remonditav teelõik kogu laiuses värske asfaldiga kaetud. Remondimeetodi eelised on kiirus – kõik vajalik tehakse korraga ära – ja märksa väiksem materjali kulu, sest laotatava kihi paksus on õhem kui traditsioonilise katte taastamise meetodi puhul. Kui üldjuhul on ülemise laotatava asfaldikihi paksus 5 cm, siis kuumtaastamise puhul on paksus tavaliselt 3,5 cm. Sellest tulenevalt on see meetod ka ligi 30 protsenti soodsam.

Roobaste remiksimine

Teekattes olevate roobaste remiksimine toimub peaaegu samadel alustel nagu kuumtaastamise puhul, kuid korraga keskendutakse ainult tee pikiroobastele ja nende täitmisele. Masinad on jällegi üksteise järel pikaks rongiks seatud.

Esimesena liiguvad infrapunakuumutid, mis roobaste remiksimise puhul kuumutavad katet ainult 1–1,2-meetrise roopa laiuselt. Sõna „remiks” annab vihje, et siinkohal võiks tegu olla mingil kujul segamisega ja nii see ongi. Erinevalt eespool kirjeldatud kuumtaastamisest ei laotata roobaste töötlemise puhul midagi tee peale, vaid segatakse juurde ehk remiksitakse. Teetöid tegevate masinate seas on segur, mis segab kuumutatud katte roopa laiuselt läbi ja lisab puuduoleva mahu uut asfaltsegu juurde.