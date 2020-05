Kui Sa veel Tark Tee portaali ei kasuta, siis hakka seda kohe tegema!

Sul on vaja sõita ühest linnast teise ning soovid, et sõit kulgeks kiiresti ja mugavalt, mistõttu oleks hea teada, kas kuskil tehakse teetöid, millised on teeolud või kas teel võib esineda takistusi. Siinkohal tulebki appi teekonna planeerimise abiline, portaal Tark Tee, kust saad kätte kogu olulise info enne teele asumist.

Selleks et liiklejad saaksid oma teekonda paremini, ohutumalt ja efektiivsemalt planeerida, on Maanteeamet juba üle seitsme aasta pakkunud portaali Tark Tee vahendusel liiklejatele infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Ja mitte ainult.

Mis kasu on Tark Teest liiklejale?

Liiklejale pakub kindlasti kõige rohkem huvi enne sõitu teeolude ja liikluspiirangute info vaatamine. Seejärel on juba lihtsam otsustada, millist teed sõitmiseks valida.

Info lisamine on muutunud järjest operatiivsemaks ning kasutajasõbralikumaks. Tark Tee portaalis on näha kõik toimuvad teetööd ja ka lähiajal algavad teetööd. Oluline on see suvisel ajal, kui plaanitakse sõita saartele, et jõuda õigel ajal praamile. Ja sõites nädalavahetusel kuhugi, on hea teada, mis teel ootab ning vajadusel valida teine marsruut. Selgelt on välja toodud teede sulgemised ning ümbersõidud.

Juba mõnda aega on Tark Tee portaalis kasutatav operatiivinfo kiht, kust on näha liiklusõnnetused ja muud ohud. Kõik hädaabinumbrile 112 jõudnud teated olulistest liiklusõnnetustest jõuavad süsteemi ja kaardile praktiliselt loetud sekunditega.

Nähes teel suurt hulka liiklejate hoiatusi raske avariiga seotud ummikutest maanteel, võib osutuda targemaks valida juba enne teele asumist alternatiivne marsruut.

Erinevad navigatsiooniäpid oskavad üldiselt küll liiklusseisakute tekkides ise jooksvalt pakkuda alternatiivne, kuid kogemus on näidanud, et alati see ei toimi ning pakutavad alternatiivid võivad vahel juhatada väikestele kõrvalteedele, mida suurem osa liiklejatest parema meelega väldiks.

Waze'i kasutajate hoiatused jõuavad kaardile

Kaardile jõuavad ka Waze’i kasutajate lisatud hoiatused ummikute, teetakistuste ja keeruliste teeolude kohta. Kõiki võimalikke Waze’i hoiatusi ning Tallinna linna infot ei kuvata, et infomüra vähendada.

Siinkohal tuleb siiski märkida, et portaali tuleb vaadata enne teele asumist, sest tegemist ei ole rakendusega, mida saaks kasutada sõidu ajal.