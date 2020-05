KIIRTEST | Pane end proovile: viis küsimust 2 + 1 sõiduradade kohta

2 + 1 sõidurajaga tee kujutab endast teelõiku, kus ühes liiklussuunas on kaks sõidurada ja teises üks. Sõiduradade arv on sõidusuunas vahelduv. Oluliseks tee osaks on keskpiire, mis eraldab vastassuunalist liiklust ja takistab sõidukite kaldumist vastassuunavööndisse.