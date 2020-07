KAS TUNNED ÄRA | 14 moodsat liiklusohutust tõstvat lahendust Eesti teedel

Programm keskendub kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale: vastutustundlikule ja ohte tajuvale liiklejale, ohutule keskkonnale ja ohutule sõidukile.

Riiklikult tuleb tagada muu hulgas teede korrashoid, liikluskorraldus ja järelevalve – see kõik on osa füüsiliselt ohutust liikluskeskkonnast. Ent kuitahes ideaalne keskkond ei hakka tööle, kui liiklejad vastutust ei võta. Seega on olulisim komponent meie liikluses inimene, kes istub rooli, sadulasse või väljub koduuksest jalakäijana, ja teeb endast kõik sõltuva, et liiklemine sujuks muretult.

Füüsiline keskkond tuleb liiklejale siinkohal appi: kasutusele on võetud terve hulk moodsaid lahendusi, mis liiklemise lihtsamaks teevad. Olgu selleks siis muutteabega liiklusmärgid, suunavad erksavärvilised kummipostid, maanteel mõistlikku pikivahet hoida aitavad maha märgitud valged ruudud või hoopiski foorid ja tõkkepuud raudteeülesõidul – need kõik on abiks turvalisel liiklemisel.

Alljärgnevalt tutvustame teile kuraditosinat moodsat liikluskorraldusvahendit, mis kõik tõstavad meie teedel turvalisust. Järgmine kord, kui teele asute, lugege kokku, kui palju erinevaid abivahendeid teie teele jääb – isegi lühemal teekonnal võib neid kokku lugeda kümme ja rohkem!

Maanteeamet

Kummipostid

Kummiposte ehk painduvaid püsttähiseid kasutatakse sõidusuundade eraldamiseks (teeteljel, ohutussaartel), suunamiseks ja tähistamiseks kohtades, kus äärekiviga saarte või põrkepiirete paigaldamine ei ole võimalik või otstarbekas. Kummiposte kasutatakse ka, et ära hoida vastassuunas liikuvate sõidukite kokkupõrkeid, mis enamasti on suure liiklussagedusega teedel riskiohtliku tegevuse tagajärg.

See lahendus takistab möödasõitu, ent painduvate kummipostide liikluslahendus tee teljel võimaldab seisvast või hädapeatunud sõidukist mööduda ning ristmikud ja mahasõidud ei nõua erilahendusi. Kummipostid on elastsed ja hädavajadusel, näiteks takistuse korral, üle sõidetavad, peale ületamist võtavad need esialgse kuju. Aeglasel ülesõidul postid sõidukit ei lõhu.